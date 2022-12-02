世界盃2022｜巴西對喀麥隆尼馬續缺陣 父親確信他可趕及決賽復出
撰文：黎建明
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巴西球星尼馬（Neymar）在世界盃首輪分組賽足踝受傷，繼早前缺陣次輪對瑞士，巴西足總確認他不會在對喀麥隆一戰登場。
尼馬受傷足踝早前腫如「豬蹄」，歸期未定，他父親受訪時表示，如果巴西打入決賽，相信尼馬屆時一定能復出。
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尼馬在巴西對塞爾維亞的首輪分組賽受傷離場，當時這位巴西巨星哭成淚人，令人憂慮他是否已緣盡今屆賽事。巴西足總其後確認尼馬韌帶受傷，腳骨亦輕微腫脹，不會出戰瑞士一仗。尼馬曾在社交媒體上載受傷右足踝的照片，可見患處較之前更腫脹。
巴西足總曾在11月29日再發聲明，指對瑞士一仗缺陣的尼馬和丹尼路仍在養傷，其中尼馬曾發燒，目前病情已受控。除二人外，後衛阿歷士辛度（Alex Sandro）的左臀部亦感到痛楚，教練與醫療團隊商討後，確認三人均不會在喀麥隆一戰上陣。巴西首兩仗連勝，已提早晉級16強。
尼馬父親Neymar Santos Sr. 早前接受體育媒體talksport訪問，認為尼馬康復後可馬上進入狀態，「以前他傷勢康復，馬上就能交出最好的表現……尼馬在場內可以帶動隊友，當他在場局勢會完全不一樣，因為他就是最好的球員。」
賽前被視為冠軍熱門之一的巴西，在分組賽取得二連勝後已提早晉級16強，Neymar Santos Sr. 自信道：「我相信尼馬會在決賽再度出場，他亦會竭盡全力與隊友一起，爭取在世界盃封王。」
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世界盃2022 巴西對喀麥隆幾時踢？
香港時間12月2日深夜3時。
世界盃2022 巴西是否已經出線16強？
是。
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