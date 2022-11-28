世界盃｜韓國隊守將全部姓金原來很合理　孫興慜祖籍是哪裏？

撰文：高詩琦
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韓國在世界盃G組首輪0：0賽和烏拉圭一仗，賽前一張陣容圖惹來熱議——全因球隊4名正選後衛和門將，全部姓金（Kim）。一名意大利評述員快速讀出韓國陣容時，一句：「Kim, Kim, Kim, Kim, Kim」，成為一時佳話，在網上瘋傳。
看似誇張又搞笑，此景象在韓國查實相當合理，正好反映當地人口姓氏構成。

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韓國對烏拉圭一戰，主帥保羅賓圖排出4人防線，分別是金珍洙、金英權、金玟哉和金紋奐，加上門將金承奎，恰巧組成了「全金防線」。

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在世界盃首戰，韓國排出全「金」防線對烏拉圭。（網上圖片）

外地球迷更是津津樂道，尤其部分陣容圖只列姓氏，出現全部都是「Kim」的有趣景象。可惜的是，金玟哉上仗受傷，這位效力拿坡里的悍將未知能否在對加納的關鍵戰上陣。

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韓國隊內6人姓金，全是門將和後衛。（Getty Images）

事實上，韓國隊26大軍中共有6人姓金，除上述5人外，另一人是金太煥，同樣是後衛。有趣的是，中前場並無一人姓金。

「金氏」是韓國大姓人所共知，那麼韓國到底有幾多人姓金？根據韓國統計廳在2015年公布的《人口及住房普查》，韓國總人口約5107萬，當中約1068萬人姓金，為全國第一大姓，佔總人口比率約20.91%；排第二和第三的姓氏，分別是李（約730萬人）和朴（約419萬人），其後按序是崔、鄭、姜、趙、尹、張和林。至於熱刺射手孫興慜的孫姓，則排第25位。

姓金人士佔韓國人口逾兩成，其實也準確地反映在韓國隊之中，韓國隊26名球員當中，6人姓金，佔比約為23%，與全國人口姓金的比例相若。

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韓國隊其中一位金姓後衛金玟哉未知第二戰能否上陣。（Getty Images）

不過，雖然同是姓金，但細節也有所不同。韓國人都擁有自己的姓氏、「本貫」和名字，姓氏和本貫表示家門，本貫代表姓氏始祖的發祥地，姓氏和本貫兩者結合才能表示自己的「血族」。因此即使同是姓金，也要分為不同本貫，金氏當中人口最多的是「金海金氏」 ，2015年有約445萬人，「慶州金氏」則有約180萬人，第三位的「光山金氏」約92萬人。

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意大利評述員快速讀出韓國五Kim陣容：

那麼，到底孫興慜氏族始祖的發祥地又是哪裏？早年一篇「孫興慜祖籍山東」的內地文章在網上熱傳，指孫興慜來自「江原道孫氏」，發祥地為中國山東，文章內容當然荒謬也沒有任何證據支持，但也引來韓國網民嘗試追查「真相」。

雖然沒有官方資料，但普遍認為在韓國江原道春川出生的孫興慜屬於「密陽孫氏」，是孫姓人口中最大的本貫，在全韓約45萬孫姓人士中佔了約30萬人。

韓國隊在2022世界盃中，有多少人姓金？

韓國隊26人大軍名單中，有6人姓金。

韓國在世界盃歷來最佳成績是什麼？

第四名（2002年）。

孫興慜出生於韓國江原道。（美聯社）

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