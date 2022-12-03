世界盃16強｜美國今晚戰荷蘭　功臣普列錫傷勢無礙可復出

撰文：黎建明
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美國在世界盃B組次名晉級16強，今晚11時迎戰A組首名出線的荷蘭。隊內球星普列錫（Christian Pulisic）分組賽最後一輪為美國入球時勇戰受傷，一度入院檢查，幸傷勢無大礙，對荷蘭一仗獲開綠燈上陣。

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美國隊普列錫在分組賽最後一輪對伊朗時一箭定江山。（Getty Images）

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效力車路士的普列錫，在美國對伊朗最後一輪分組賽38分鐘接應達斯右路頭槌傳中，奮不顧身近門撞入，為美國一箭定江山1：0擊敗伊朗，取得B組次名，與英格蘭攜手晉級16強。

然而普列錫入球後倒地，並在半場被換離場，美國隊賽後指普列錫骨盆挫傷（Pelvic contusion），可於日內復出，美媒CNN其後報道指他周五（2日）有隨隊訓練。

普列錫（圖中間）因傷被換離場。（Getty Images）

美國今晚（3日）11時迎戰荷蘭，球隊官方Twitter發文確認，普列錫可參加對荷蘭的賽事。不少美國球迷對此感到相當興奮，甚至指「荷蘭隊有麻煩了」，可見他們對普列錫的信任。

雖然普列錫歸隊，但他接受ESPN訪問時曾暗示，自己或未能踢足全場，「我和球隊的工作人員會努力，令我可以盡可能地留在場上，我在場上亦會付出110%的努力。」

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世界盃2022 美國的16強比賽何時舉行？

香港時間12月3日晚上11時，對手是荷蘭。

世界盃2022 美國隊的普列錫可不可以在16強復出？

可以。

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