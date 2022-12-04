世界盃人物誌︱波蘭施捷斯尼兩救十二碼的秘密　自信可改變未來

波蘭門將、十二碼，兩個關鍵字令人聯想起2005年歐聯決賽，利物浦守門員杜迪克（Jerzy Dudek）扭動蛇腰，用獨特風格救走派路跟舒夫真高的十二碼，成就伊斯坦堡奇蹟，深深留在球迷腦中。

17年後的卡塔爾世界盃，「波蘭門將」跟「十二碼」再度連成一線。施捷斯尼（Wojciech Szczęsny）鬥沙特阿拉伯時技驚四座——連撲十二碼跟距近離補中；對阿根廷時又單手擋出美斯力度十足的極刑，成為波蘭自1986年來首度晉級淘汰賽的最大功臣。有誰有想過，原來他曾意外弄斷雙臂，幾乎葬送球員生涯？



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沙特的艾達沙尼主射12碼，被施捷斯尼撲出，艾貝歷克補中，再被施捷斯尼擋高，成為今屆世界盃最佳撲救之一。（Getty Images）

施捷斯尼生於波蘭華沙，父親Maciej Szczęsny也是守門員，曾七度為波蘭國家隊把關。可是他起初沒有繼承父業，第一項愛上的運動竟是社交舞（ballroom dancing）。

連他自己說起時亦有點尷尬，「那時我大約7歲吧，長得有點高，覺得自己筋很硬，就想讓做點什麼去變得靈活。」也許就是這樣，現在高飛低撲也難他不倒。

年小時候的施捷斯尼。（Twitter）

成長黃金期遇恐怖意外 笑對受傷：龍門受苦是基本

施捷斯尼讀書時擲過標槍，但始終離不開足球，爸爸的朋友剛好是著名守門員教練，他練着練着，15歲自然地加入當地球會華沙軍團（Legia Warsaw）。英超阿仙奴很快就留意到這位名將之後，2006年邀他轉投兵工廠，施捷斯尼花兩年時間，獲提拔到一隊，卻發生了一宗恐怖意外。

那是對年輕球員成長最重要的18歲，施捷斯尼在球會健身期間突然失平衡，舉重用的槓鈴狠狠壓在他兩臂上，「意外有點滑稽，隊友本來想取笑我，但發現我的手有點屈曲。」

施捷斯尼加盟阿仙奴後即遇上恐怖意外。（Getty Images）

施捷斯尼雙手骨折，手術後要在臂間鑲鐵片幫助復原，直至現在痊癒了，兩臂也不能完全伸直。他當時休養了5個月，仍然笑對人生，指着兩道疤痕說，「我會說一邊是打仗受傷的，另一邊是被鯊魚咬到。」

「身體受傷或不適對守門員只是基本。（Physical discomfort is the goalkeeper's default setting）我們每天都花數小時跳來撲去，又會被踢中或省中，每日都受苦。所以你要有點瘋狂才做得到，沒錯，我們都是黐線的。」

施捷斯尼阿仙奴地標戰對曼聯，樣子仍十分青澀。（Getty Images）

一次犯錯斷送兵工廠生涯 祖雲達斯重生

這種超乎想像的熱愛，讓施捷斯尼康復後極速上位，外借賓福特僅一季，他歸隊即乘艾蒙尼亞跟同鄉法比安斯基受傷，在對曼聯時上演地標，意外地沒有怯場，僅輸0：1；之後數仗再保持清白之身，獲得雲格信任，自此成為首選。

2013/14年球季是施捷斯尼在阿仙奴的高峰，該季英超他接近全勤，並有16場零失球，跟施治平分金手套獎，也贏下他加盟後首個大賽錦標——足總盃，卻沒料到施治最終成為了取代自己的人。

2015年元誕日，阿仙奴作客修咸頓，施捷斯尼兩度犯錯連累球隊輸波——無故出迎、被沙迪奧文尼窄角度笠死；再在無壓力下胡亂把隊友腳下球踢給對方射空門，但這都不是最致命。施捷斯尼賽後難敵失落，於更衣室內點起香煙放鬆，正中雲格定下的「天條」。

施捷斯尼對修咸頓兩度犯錯，賽後斷送他的兵工廠生涯：

「球隊還沒有完全離開，我走進沖涼房的角落，以為沒有人見到我。」

「想不到還是被發現了，幾日後見到雲格，他問我是否屬實，我說是，然後他就罰我坐後備。我沒為此爭吵，因為我明白這應是專業的一部份。」

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施捷斯尼跟雲格的關係因一次觸犯隊規而惡化。（Getty Images）

翌季起他被外借意甲羅馬兩年，2016/17年球季14場不失球，助球隊以有史以來最高的87分奪得聯賽亞軍；就連現時利物浦門將艾利臣比加（Alisson Becker）也只是他副手。

之後施捷斯尼再被祖雲達斯相中，屬意他做鋼門保方的接班人，他果真把對方踢落後備，並連續三屆高舉意甲冠軍，從此站穩「老婦人」正選至今。

施捷斯尼在祖雲達斯取代了保方的位置。（Getty Images）

自信可改變未來

施捷斯尼能夠「重生」，以及他的癲喪，很大程度是他擁有過人自信。有球迷曾罵他「大頭症」、自以為聰明，但他堅決否認，相信自己的信心不會為表現帶來負面影響，「我的信心永遠不會被壓碎，無論發生什麼，我的態度都不會變」。

正如20歲的他在2011年的舊訪問中，會覺得阿仙奴可趕過最終聯賽奪冠的曼聯捧盃；歐聯16強前，又會深信可擊敗當年仍是歐洲最強、擁有恩尼斯達、大衛韋拿的巴塞隆拿。「我們比前一年更成熟、更強了，我們是一班自信的人，完全沒有心理壓力。」

施捷斯尼最突出的正是他的自信。（Getty Images）

來到今屆世界盃，施捷斯尼自信依然。原來在球證確認判罰十二碼給阿根廷之前，施捷斯尼曾經「自首」：「我告訴球證我打中美斯側臉，但我不認為這是十二碼。後來球證決定了，我覺得無所謂吧，反正會成為我表演的時間。」

他甚至已經預計到自己可令美斯「宴客」，「我知道美斯如果想勁射，就會往我左邊射。我見他沒有停步，所以就相信直覺撲向左。我很高興，因為這令我們出線了，有很大的滿足感」。

施捷斯尼單手撲出美斯的12碼。（Getty Images）

雖然施捷斯尼的英文名有點難發音，香港球迷都戲稱他「CCC尼」，但相信他根本毫不在意。

只要你在關注他、把他掛在口邊，會想起他是杜迪克後另一位波蘭門神，他已經成功了。

施捷斯尼能否帶領波蘭走得更遠？（Getty Images）