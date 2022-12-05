世界盃熱話︱英格蘭奪冠獎金曝光　比上屆多一倍　出場費少得可憐

撰文：袁志浩
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世界盃16強英格蘭擊敗塞內加爾，據英國傳媒報道，假如英軍最終奪冠，可贏得比上一屆多接近一倍的獎金。

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英格蘭於今屆世界盃又晉一級，「三獅軍團」16強鬥塞內加爾，憑佐敦軒達臣、哈利卡尼及布卡約沙卡各入一球，3：0輕取對手，殺入8強將硬撼法國。

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英格蘭3球淨勝塞內加爾，晉級八強。（Getty Images）

據英國傳媒報道，假如英格蘭最終成功繼1966年後再度奪冠，全隊每人有望平均獲得約40萬至45萬英鎊（383萬至431萬港元）額外獎金。

值得一提，上屆俄羅斯世界盃，英格蘭僅得約500萬英鎊的冠軍獎金，平均每人僅分得21.5萬英鎊（206萬港元），意味今屆獎金數字比當時高出接近一倍。

英軍奪冠獎金數字雖然對普通人來說已相當高，但對比起球員在球會的獎金卻只是「小菜一碟」。據指英超勁旅曼城上季如成為「四冠王」，按球員合約去計算所有獎金，金額可高達超過1.58億英鎊（15.12億港元）。

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英格蘭如贏得今屆世界盃，可奪得巨額獎金。（Getty Images）

而對比起冠軍獎金，其實每支國家隊都有不同的出場費。2018年世界盃，麥巴比據報就曾捐出自己1.7萬英鎊（16.3萬港元）人工。英格蘭的習慣，就是向每名球員發放相同出場費，2014年世界盃起，每名出場的英軍會得到僅2500英鎊（約24000港元）；無份上陣的更只得1500英鎊（約14350港元）。

這數字對英軍球員完全微不足道，所以他們自2007年起，已習慣把出場費捐出予慈善機構多年，15年間已籌得多於500萬英鎊（4783萬港元）。

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英格蘭今屆世界盃八強對手是誰？


法國。


英格蘭上一次贏得世界盃是何時？


1966年。

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