世界盃｜英格蘭爭冠最大武器　拉舒福特、科頓領銜上演極速傳說

撰文：黎建明
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英格蘭作為今屆世界盃奪標熱門之一，球隊以B組首名姿態晉級16強，今晚深夜鬥塞內加爾。兵貴神速，英軍一大殺着，正是速度。
「三獅軍團」今屆人腳馬壯，快翼人選眾多，從今屆數據來看，這班英格蘭球星今晚勢將上演一場「極速傳說」。大家不妨一猜，他們之中暫時哪一位段速最快？

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拉舒福特錄得的最高速度，為全隊之首。（Getty Images）

速度是英軍一大武器，英格蘭3場分組賽2勝1和晉級16強，其中一項數據可圈可點，對手不得不防——球員個人最高時速。

以速度見稱的曼聯前鋒拉舒福特，今屆賽事中最高段速曾錄得時速34.2公里，為全隊之首。他僅在1場分組賽踢正選，另外兩場皆後備入替，合共僅上陣107分鐘，卻已貢獻全隊暫時最高的3球，與美斯、麥巴比、莫拉達等並列今屆神射手榜首，效率相當高。

對爭分奪秒的香港人而言，若大家對這個速度無甚概念的話，不妨轉換單位，時速34.2公里亦可以理解為每秒能跑9.5米。根據國際足協的指引，一個標準足球場應是長105米，半場即是52.5米，以拉舒福特的最高速計算，他只需約5.52秒就能由中圈跑到龍門框前，實在相當驚人。

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科頓的最高速達每秒9.33米，在英格蘭隊內僅次於拉舒福特。（Getty Images）

緊隨拉舒福特的是萬眾期待的曼城新星菲爾科頓，他的最高段速為時速33.6公里；同以速度見稱的史達寧和已有兩球進帳的阿仙奴小將沙卡，最高時速分別為32.7公里和32.3公里。

除了一眾前場球員外，英軍右閘基爾獲加也是「速度榜」常客，他因為早前受傷關係，未在頭兩場分組賽上陣，對威爾斯一仗已正選復出。

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速度並非球員實力唯一指標，但若能加以善用，亦是致命武器。坐擁如此多快翼的英格蘭，受壓時可採取穩守突擊，讓一眾快翼隨時轉守為攻，甚至藉此取得入球。

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英格蘭前線人才濟濟，如何有效阻擋他們將是其他球隊一大課題。（Getty Images）

英格蘭主帥修夫基如能善用這群速度快的球員，再輔以全能前鋒哈利卡尼，如何防守「三獅軍團」將成其他強隊一大課題。

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