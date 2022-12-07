世界盃2022｜法國對英格蘭前麥巴比缺席操練　英媒點出不尋常之處

世界盃8強英格蘭對法國前4日，法國主將基利安麥巴比缺席操練。法國隊的職員透露，麥巴比周二接受恢復訓練，所以沒有跟大隊操練。



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英格蘭對法國的世界盃8強在當地時間周六（10/12）晚舉行。法國在周二晚操練，開放予傳媒入場拍攝，但記者們找不到麥巴比的身影。23歲的麥巴比是今屆法國的進攻核心，周日16強梅開二度，助法國3：1淘汰波蘭，他現以5球排今屆射手榜首。

麥巴比對波蘭梅開二度。（Getty Images）

法國隊的職員向傳媒透露，麥巴比沒有出席這課操練，因為他要接受室內的恢復訓練。英國《每日郵報》稱，通常球員會在比賽後一日接受恢復訓練，但周二已經是賽後的第二日。此外，多名在周日都有上陣的法國國腳，都有參與周二的操練，例如另一位入球功臣基奧特。

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