世界盃熱話｜葡萄牙對瑞士爭取8強席位　C朗賽前與家人見面放鬆

葡萄牙今晚（6日）深夜3時於世界盃16強對瑞士，球星C朗拿度賽前與姐姐Katia Aveiro一家和女友佐真娜（Georgina Rodriguez）相聚。



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佐真娜分享自己與男友C朗的合照。（georginagio IG）

佐真娜早前與C朗姐姐Katia均有到卡塔爾支持葡萄牙，佐真娜在周日（4日）亦上載一張與C朗的合照，分享二人相聚時刻。

C朗其後亦與姐姐Katia和佐真娜一家晚上聚會，期間C朗有與Katia和佐真娜合照，其後亦負責為眾人自拍，但他拍出來的照片頗為模糊，其姐姐開玩笑地指幸好C朗是足球員，而不是攝影師。

C朗今屆世界盃表現未如理想。（Getty Images）

說回場上表現，C朗在世界盃3輪分組賽中只入一球12碼，足球數據網站Sofascore將他評為世界盃分組賽最差11人，葡萄牙媒體球報（A Bola）舉行的投票中，甚至有逾7成球迷認為C朗不應正選出戰16強對瑞士的比賽，可見其表現急需改善。

葡萄牙對瑞士幾時踢？ 香港時間12月6日深夜3時。 ViuTV會不會免費直播葡萄牙的16強比賽？ 不會。

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