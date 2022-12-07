世界盃2022︱美斯「散步」防守招荷蘭話柄　雲高爾連寸阿根廷巴西

世界盃八強香港時間周五（9日）晚上展開，荷蘭會遇上阿根廷，橙軍教練、球員、名宿近日一起向阿根廷射手美斯發炮。



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荷蘭跟阿根廷在世界盃史上曾5度交手，各取得兩次最終勝利。其中在最近一次的2014年的準決賽，橙軍跟阿根廷法定時間踢成0：0，最終在互射十二碼階段輸2：4出局。

雲高爾批評美斯不防守，為荷蘭帶來機會。（Getty Images）

當時帶領荷蘭的正是現任主教練雲高爾（Louis van Gaal），而美斯亦在阿根廷陣中，這位老帥賽前先出口術、對「球王」先讚後彈。

「美斯是世上最危險的球員，他可以創造機會，也可以自己入波。」

「不過另一方面，美斯沒有控球權的時候，他根本不會防守，這就是我們的優勢跟機會。」

美斯被荷蘭隊「弱點進攻」。（Getty Images）

荷蘭隊長雲迪積克也有樣學樣，「能跟美斯比賽是榮幸。我們不能單憑自己的能力擊倒他，一定要有很好的計劃才能成功。」

他繼續說，話中帶刺，「最困難的是當我們進攻時，美斯正在某個角落散步放鬆（chilling）。所以防線仍要時刻保持警覺，否則他們把球傳給美斯，就會開始打反擊。」

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美斯上場16強對澳洲，其實也曾經參與防守。（Getty Images）

就連荷蘭名宿雲巴士頓也加把口，「弱點進攻」美斯，「他根本不防守，所以基本上我們是11打10。」他認為荷蘭可以找球員專責緊盯美斯，「如果凍結他，阿根廷就少了許多威脅。這可以由祖利安添巴（Jurriën Timber）去做，我們會以犧牲他作為贏波的代價。」

假如荷蘭成功再晉一級，有機會跟巴西與克羅地亞的勝方碰頭，而巴西自然被看高一線。

可是雲高爾火力全開，再度唱反調，「我看荷蘭傳媒說巴西表現很耀眼（sparkling），但他們只是一支打反擊的球隊（counter team）；反而韓國都在進攻。」

雲高爾指巴西只伯一支反擊球隊。（Getty Images）