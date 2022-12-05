世界盃熱話︱美斯再展球王風度　澳洲大後備換球衣妙計得手︱有片

阿根廷射手美斯（Lionel Messi）再展現球王應有的風度，在16強對澳洲賽後與守候在更衣室門外的「袋鼠兵」逐個合照。其中有一位未曾上陣的澳洲球員，更成功「中大獎」，與這位球星互換球衣。



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美斯於今屆世界盃16對澳洲時，達成職業生涯第1000場上陣的里程碑。他射入在世界盃的第9球，超越馬勒當拿，離追平阿根廷紀錄保持者巴迪斯圖達（10球）尚有1球；並帶領阿根廷2：1險勝晉級八強鬥荷蘭。

相比起阿根廷粒粒皆星，澳洲雖有球員外流歐洲搵食，但身價仍差上一大截，部份人也只效力本地聯賽。相信對某些球員來說，跟美斯交手的機會就只有今場，難怪賽後個別「袋鼠兵」另有「任務」。

美斯對澳洲時達成職業生涯第1000次披甲的里程碑。（Getty Images）

效力蘇格蘭超級聯賽赫斯的澳洲中場甘馬倫戴夫連（Cameron Devlin），今年9月才首次獲國家隊徵召，僅曾在對新西蘭的友賽中後備登場，今屆世界盃上陣時間連1分鐘都沒有。可是這位大後備的「成就」卻超越前輩，竟然可以跟美斯交換球衣。

戴夫連勝在「得閒」，乘其他隊友在更衣室沖操休息的時候，他已捕捉到最佳時間。美斯今場獲頒比賽最佳球員，賽後必須到指定廣告板前跟獎盃合照，戴夫連早已在那裡靜候。

（戴夫連成功跟美斯集郵。＠cammydevlin）

美斯拍照後見到戴夫連，立即把獎盃交給工作人員，他笑笑口，然後除下身上球衣，而戴夫連就用那十分乾淨、甚至仍是摺疊好的波衫交換，兩人更握手相擁，最後美斯拍拍戴夫連膊頭後，才返回更衣室。

可能是因為戴夫連「集郵」成功的消息在澳洲隊內傳開，其他「袋鼠兵」之後也在阿根廷更衣室外守候。美斯之後換好衫步出通道，亦沒有架子地停下來，先後跟3名澳洲球員合照，全程笑容滿臉。

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澳洲球員也大方向鏡頭「炫耀」兩人合照，有網民直言能夠體會他們的心情，「你可以看到球員有多高興」、「每個人見到美斯都會有這樣的反應」、「這就是GOAT（Greatest of all time）的威力」。