世界盃熱話︱美斯再展球王風度　澳洲大後備換球衣妙計得手︱有片

撰文：袁志浩
出版：更新：

阿根廷射手美斯（Lionel Messi）再展現球王應有的風度，在16強對澳洲賽後與守候在更衣室門外的「袋鼠兵」逐個合照。其中有一位未曾上陣的澳洲球員，更成功「中大獎」，與這位球星互換球衣。

世界盃2022專頁登場　緊貼賽程免費直播睇波資訊

世界盃2022懶人包｜一文盡覽NowTV/ViuTV直播時間　32隊名單賽程

美斯於今屆世界盃16對澳洲時，達成職業生涯第1000場上陣的里程碑。他射入在世界盃的第9球，超越馬勒當拿，離追平阿根廷紀錄保持者巴迪斯圖達（10球）尚有1球；並帶領阿根廷2：1險勝晉級八強鬥荷蘭。

相比起阿根廷粒粒皆星，澳洲雖有球員外流歐洲搵食，但身價仍差上一大截，部份人也只效力本地聯賽。相信對某些球員來說，跟美斯交手的機會就只有今場，難怪賽後個別「袋鼠兵」另有「任務」。

世界盃2022｜阿根廷有驚無險贏澳洲8強鬥荷蘭　千場美斯先開紀錄世界盃｜美斯八面玲瓏率阿根廷晉級　球評家：今屆最佳個人表現
美斯對澳洲時達成職業生涯第1000次披甲的里程碑。（Getty Images）

效力蘇格蘭超級聯賽赫斯的澳洲中場甘馬倫戴夫連（Cameron Devlin），今年9月才首次獲國家隊徵召，僅曾在對新西蘭的友賽中後備登場，今屆世界盃上陣時間連1分鐘都沒有。可是這位大後備的「成就」卻超越前輩，竟然可以跟美斯交換球衣。

戴夫連勝在「得閒」，乘其他隊友在更衣室沖操休息的時候，他已捕捉到最佳時間。美斯今場獲頒比賽最佳球員，賽後必須到指定廣告板前跟獎盃合照，戴夫連早已在那裡靜候。

世界盃｜「美斯保鑣」逼出阿根廷關鍵入球　願為隊友犧牲的迪保羅世界盃16強｜阿根廷對澳洲驚險過關　成敗盡在「馬天尼斯」掌握中
（戴夫連成功跟美斯集郵。＠cammydevlin）

美斯拍照後見到戴夫連，立即把獎盃交給工作人員，他笑笑口，然後除下身上球衣，而戴夫連就用那十分乾淨、甚至仍是摺疊好的波衫交換，兩人更握手相擁，最後美斯拍拍戴夫連膊頭後，才返回更衣室。

可能是因為戴夫連「集郵」成功的消息在澳洲隊內傳開，其他「袋鼠兵」之後也在阿根廷更衣室外守候。美斯之後換好衫步出通道，亦沒有架子地停下來，先後跟3名澳洲球員合照，全程笑容滿臉。

《香港01》足球狂熱表情互動賞 為世足打氣贏4K電視/遊戲主機/智能電話 立即參加

世界盃︱阿根廷對波蘭美斯場上無視利雲　關鍵10秒世紀和解︱有片世界盃熱話︱美斯更衣室慶祝得罪拳王　好友阿古路幫忙澄清︱有片

澳洲球員也大方向鏡頭「炫耀」兩人合照，有網民直言能夠體會他們的心情，「你可以看到球員有多高興」、「每個人見到美斯都會有這樣的反應」、「這就是GOAT（Greatest of all time）的威力」。

世界盃︱克羅地亞性感女球迷被偷拍　卡塔爾名人神反駁：想舉報她世界盃熱話︱法國後衛戴金鏈比賽　球證竟走漏眼　若拒除下有後果世界盃熱話︱英格蘭奪冠獎金曝光　比上屆多一倍　出場費少得可憐世界盃2022｜基奧特榮升法國入球王　與麥巴比合照盡顯男人的浪漫世界盃2022｜英格蘭炒塞內加爾球員評分　瑟頓認為一人更勝比寧咸世界盃2022｜史達寧寓所再遭入屋行劫　突離英格蘭大軍返回倫敦世界盃2022｜信和三商場今明兩晚暫停播波　4場停播賽事皆為16強世界盃2022｜19歲祖迪比寧咸光芒四射　科頓：他是沒有缺點世界盃｜麥巴比領最佳球員引發兩爭議　疑刻意隱藏啤酒贊助商標世界盃｜利雲度夫斯基與麥巴比密密斟　避開尷尬結局取今屆第二球世界盃2022｜法國贏波總統馬克龍盡在掌握　估中波膽兼所有入球者世界盃2022｜巴西16強前有好消息　尼馬有望復出鬥韓國


美斯在世界盃史上已取得多少個入球？


9球，只差一球就能追平阿根廷紀錄保持者巴迪斯圖達。


阿根廷今屆世界盃八強會遇上誰？


荷蘭。

世界盃
2022年卡塔爾世界盃
美斯（Lionel Messi）
阿根廷足球隊
澳洲足球隊
足球