世界盃16強｜阿根廷對澳洲驚險過關　成敗盡在「馬天尼斯」掌握中

阿根廷在世界盃16強淘汰澳洲，但並非預期般輕鬆，澳洲末段接二連三有追平機會，幸好多得兩名馬天尼斯，其中門將達米安馬天尼斯撲出對方的最後一擊，連隊長美斯都直言：「多得達米安！」



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當得知阿根廷的16強對手是澳洲時，相信不少球迷暗自認為，阿根廷應該輕鬆過關。澳洲今仗有備而來，上半場在後場嚴密佈防，接近滴水不漏，卻敵不過美斯的超強把握力，射穿「大細龍門」下為阿根廷開紀錄。即使阿根廷領先，依然踢得縛手縛腳，直至澳洲門將馬菲賴恩「派膠」，被迫甩腳下球，再由艾華利斯將皮球送入網，領先至2：0。

世界盃2022｜阿根廷險勝澳洲闖8強鬥荷蘭 千場美斯先開紀錄

美斯與艾華利斯各建一功，助阿根廷一度領先兩球。（Getty Images）

守得住全靠馬天尼斯

以為大局已定之際，奇治葛雲省中安素費南迪斯入網，燃起澳洲的希望。「袋鼠兵」末段狂攻阿根廷，貝軒治（Aziz Behich）在左路突破，連過幾關並殺入禁區，再扣過奧達文迪後面對龍門，幸好後備入替的利辛度馬天尼斯（Lisandro Martinez）準確攔截，及時將射門封出底線。

利辛度馬天尼斯及時封阻貝軒治的射門。（Getty Images）

澳洲末段愈來愈接近入球，補時階段左路傳中，年僅18歲、後備入替的加朗古奧（Garang Kuol）以身位佔先，阿根廷守將亦倒地，這名澳洲小將一控轉身抽射，幸好被門將達米安馬天尼斯撲到再接實，不少阿根廷的球迷也嚇到「心都離一離」，結果阿根廷力保2：1的勝局晉級，將惡鬥荷蘭爭入4強。

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阿根廷晉級8強，後場兩名馬天尼斯居功至偉，其中達米安最後一擊的撲救至關重要，隊長美斯賽後亦開腔盛讚，「多得馬天尼斯的撲救，我們球隊才沒有受到更多痛苦。」

馬天尼斯勇救險球，成為阿根廷的晉級功臣之一。（Getty Images）

敗也馬天尼斯？

當大家在提及後場兩名馬天尼斯，其實司職前鋒的拿達路馬天尼斯亦有後備上陣，但他的表現卻大不同。入替艾華利斯的拿達路，趁着澳洲全軍壓前，他亦取得不少機會，只要把握到其中一個，便可提早奠定勝局，可惜全數把握不了，其中一球在禁區內無人看管接應美斯傳送，但他也「炒波底」直飛看台，美斯亦烏身露出無奈表情，明顯是感到難以置信。

若果阿根廷最終要踢加時，甚至被逆轉出局，拿達路馬天尼斯難辭其咎，幸好同姓三分親，多得另外的馬天尼斯，拿達路才不致「孭鑊」。

美斯賽後亦坦言：「今仗我們控制大局，我認為有很多機會殺死比賽，但未能做到。」即使美斯沒有指名道姓，但大家也知道矛頭是向着誰。

幸好阿根廷最後力保勝局，否則拿達路馬天尼斯大有機會「孭鑊」。（Getty Images）

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