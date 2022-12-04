世界盃｜美斯八面玲瓏率阿根廷晉級　球評家：今屆最佳個人表現

世界盃16強，阿根廷以2：1贏澳洲晉級。阿根廷隊長美斯今仗瞻前顧後，戰情膠着時回中場組織，球隊難破僵局站出來開紀錄，一次又一次引球推進及突破，一而再無私地為隊友製造機會。

35歲的美斯賽後獲頒今場的最佳球員，實至名歸。現任球評人的英格蘭名宿里奧費南迪斯感歎，美斯今仗的演出是他見過在今屆世界盃上最優秀的個人表現。



美斯與隊友慶祝晉級8強。（Getty Images）

對澳洲的頭20分鐘，阿根廷組織不到像樣的攻勢；面對澳洲的穩固防線，阿根廷無法滲入對方的禁區。雖然美斯踢前鋒，但眼見球隊中後場組織不力，便頻頻回到中場要波，有時他的位置比中場迪保羅還要後，去接應中堅的傳球，之後美斯再用他精湛的盤扭及傳球，嘗試為阿根廷策動攻勢。

澳洲球員阻止美斯的推進。（Getty Images）

阿根廷圍攻不下，好像找不到辦法撕破澳洲的防線時，就是靠美斯找到那一絲的空間，剖開澳洲的鐵桶陣。35分鐘，在右翼位的美斯傳予禁區頂的阿歷斯麥亞里士打，再馬上走位入禁區接應。麥亞里士打放直線入禁區，先傳到奧達文迪腳下，但這位阿根廷中堅似乎控甩腳。不過，塞翁失馬，皮球落在美斯腳下。在人叢當中，美斯盡顯冷靜與技術，他一控，望見空位，起左腳射穿澳洲後衛蘇達的「細龍門」入網，盡顯射術，為阿根廷先開紀錄。澳洲成為美斯第129支攻破大門的球隊。

美斯在澳洲防線的人縫中找到空位起腳射入，阿根廷領先1：0。（Getty Images）

在僵局之中，美斯為阿根廷先開紀錄。（Getty Images）

美斯今場的功勞不只在於入球，還有為隊友鋪橋搭路。比賽尾段，澳洲追近至1：2，戰情開放，懸念突生，阿根廷需要入球去「殺死」比賽。美斯這時候仍然龍精虎猛，努力幫球隊製造入球。89分鐘，阿根廷前場反擊，美斯引球推進，帶到禁區頂，已經引了幾乎所有澳洲後防的注意。美斯並不貪功，斜傳給無人看管的拿達路馬天尼斯，但他竟然失機，右腳一射高出。93分鐘，美斯再交妙傳，送拿達路馬天尼斯一程，但他的射門被馬菲賴恩封到。若果拿達路馬天尼斯把握好一點，相信美斯今場入球以外還有助攻。

美斯在尾段仍然生龍活虎。（Getty Images）

足球數據網站《Squawka》稱，美斯今場58次傳球，成功率有90%，其中10次傳球傳向進攻三分一區域。美斯9次在對方禁區內觸球，6次起腳攻門，4次為隊友製造機會，其中2次是黃金機會；以上4項數據皆為全場之冠。

憑出眾的表現，美斯贏得今場的最佳球員，這是他第8次得到這項殊榮。英格蘭名宿里奧費迪南甚至大讚：「這是我們在今屆世界盃見過最優秀的個人表現，拋離其他人一英哩。」

美斯當選今場最佳球員。（Getty Images）

里奧費迪南談到美斯一個獨特之處：「通常球員扭波突破，他們都會低下頭，看不到場上的形勢。不過，美斯過人的同時，他還能見到場上的形勢、對手在什麼地方。」

今場是美斯第1000場職業比賽，包括169場代表阿根廷的國家隊比賽，以及831場代表巴塞隆拿及巴黎聖日耳門的球會賽。在這1000場比賽中，美斯取得789個入球及338次助攻。

美斯賽後說：「我今日才發現這場是第1000場比賽。我活在當下，享受晉級，我很高興可以再進一步，打入8強。」美斯認為今場比賽的對抗十分激烈，但阿根廷控制大局，本應更早可以拉開優勢，鎖定勝局。

此外，今場開紀錄的入球是美斯在世界盃的第9個入球，也是他在淘汰賽的首個入球。美斯的世界盃入球超越馬勒當拿，離追平阿根廷紀錄保持者巴迪斯圖達（10球）尚有一球。數據網站《Opta》指，美斯在世界盃的多項進攻數據已經並肩馬勒當拿。

35歲的美斯還成為阿根廷史上在世界盃淘汰賽最年長的入球球員，之前的是「彈弓人」艾耶拉，當年33歲的艾耶拉在2006年世界盃8強對德國攻入。

美斯賽後答謝球迷的支持，大讚球迷充滿激情。他說：「這些感覺太正了！我真的很開心，可以跟球迷分享美好的時刻。我知道他們為了來這裏付出了多少努力，我知道整個阿根廷的人都希望來到這裏。那種我們擁有的連結及團結是十分美好的。」

恭喜美斯晉級世界盃8強。（Getty Images）

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