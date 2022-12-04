世界盃｜美斯阿根廷神級演出全靠他們！球王暖男爸爸上身心繫三子

阿根廷球王美斯（Lionel Messi）在阿根廷對澳洲的世界盃16強比賽，射入他歷來在世界盃淘汰賽的首個入球，並助球隊以2：1擊敗澳洲，晉級16強。

美斯太太今場繼續帶同三名兒子入場觀戰，而美斯亦表示自己比賽時一直想着自己的孩子，盡現暖心爸爸一面。



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美斯的頂級發揮，助阿根廷晉8強。（Getty Images）

美斯今場表現全面，除貢獻1個精彩入球外，亦為隊友輪番創造機會，發揮其球隊靈魂的功用。賽後美斯當選今場最佳球員，英格蘭名宿里奧費迪南更聲稱美斯的表現「接近神級」，是今屆所有球員中最佳。

但對美斯而言，外界再多的讚譽相信亦比不過家人的由衷快樂。

美斯太太安東莉娜帶同10歲的Thaigo、7歲的Mateo和4歲的Ciro進場觀戰。（antonelaroccuzzo IG）

今仗美斯的太太安東莉娜繼續帶同3名兒子－10歲的Thaigo、7歲的Mateo和4歲的Ciro進場，觀賞他們的球王爸爸場上獻技。

美斯一家齊睇波：

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當爸爸美斯入球時，阿根廷電視台TyC Sports捕捉到他家人和三個兒子的反應，只見原本乖乖坐着、認真觀戰的孩子們立即彈起身，10歲的Thiago與7歲的Mateo相當雀躍，跟家中一眾長輩互相擁抱，安東莉娜則抱起幼子Ciro慶祝。

美斯賽後接受訪問時，記者向他展示家人慶祝的影片，本來面上無甚表情的美斯眼定定看着畫面逐漸展露笑容，期間更刻意傾前身體十分認真地觀看。

美斯形容，今屆賽事對自己來說是特別的經驗，「從比賽開始，直至完場一刻，我都想着我的孩子。他們逐漸成長，開始更了解比賽是什麼回事，令他們能更加享受比賽。」

當年那個由美斯抱着進場的小孩，已經開始懂得欣賞比賽。（Getty Images）

美斯表示這是幼子Ciro首次觀看世界盃，10歲長子Thiago曾到場看自己參加其他世界盃和美洲盃，「當時他不明白可以在那些賽事與淘汰賽的意義，現在他們能一同感受比賽，對我而言是件大事，我們亦和其他阿根廷人一樣興奮。」

美斯雖貴為人所皆知的足球王者，有趣的是他太太安東莉娜對足球無甚興趣，但或許正因這點，才能讓壓力山大的阿根廷球王離開球場、回到家中時可暫時放下足球和一切壓力，放鬆充電，然後回到場上踢出最佳表現。