世界盃︱巴西奪冠賠率熱到熨手　神射手麥巴比一人獨領風騷

世界盃8強大戰一觸即發，今屆賽事由開賽前起，巴西已是奪標大熱門，博彩公司最新賠率顯示，森巴兵團晉身8強後賠率更熱，下注支持他們第6度封王的金錢也是8隊之中最多。

神射手方面，形勢也是同樣一面倒，法國前鋒麥巴比無懸念當上大熱門，領先包括阿根廷球王美斯、巴西鋒將李察利臣在內一眾巨星。



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巴西由分組賽前到如今晉身8強階段，一直是今屆世界盃冠軍大熱門。（Getty Images）

美高梅旗下網上博彩公司BetMGM賠率反映，巴西在今屆賽事的熱度。分組賽前他們的奪冠賠率為3.5倍，晉級8強後，進一步升溫至1.7倍。投注巴西奪冠的金額佔總數23.9%，為各隊之冠。今晚巴西對克羅地亞8強戰，相較對手他們也是壓倒性的熱門。

上屆冠軍法國決賽周前的冠軍賠率為7倍，目前已升溫至只得4倍，僅次大熱門巴西。在麥巴比前線領軍下，法國展現出良好狀態，因此一路被看好。即使分組賽最後一仗在篤定出線的情況下，派遣副選球員上陣終致落敗，無損外界對他們的信心。

今屆世界盃已入5球的麥巴比，為奪得神射手大熱門。（Getty Images）

至於巴西的南美宿敵阿根廷，則是第二最受歡迎的下注對象，佔投注總額18.1%。在球王美斯領軍下，開賽前他們是奪冠次熱門，他們分組賽首仗不敵沙特阿拉伯，一度令人憂慮，不過之後連勝3仗晉身8強，看來只是虛驚一場，目前奪冠賠率為6倍，跟英格蘭和葡萄牙相同。至於荷蘭則為14倍，摩洛哥和克羅地亞最冷，分別有33倍。

世界盃8強冠軍賠率（來源：BetMGM）



巴西 1.7倍

法國 4倍

阿根廷 6倍

英格蘭 6倍

葡萄牙 6倍

荷蘭 14倍

摩洛哥 33倍

克羅地亞 33倍



體育博彩商DraftKings的世界盃冠軍賠率也跟BetMGM雷同，大熱巴西1.75倍，次熱法國4倍、阿根廷5倍、葡萄牙及英格蘭為6倍。

神射手方面，目前以5球領先射手榜的法國前鋒麥巴比最熱，只得1.9倍，領先一班射入3球的球員，包括7倍的巴西前鋒李察利臣、9倍的阿根廷王牌美斯、麥巴比的法國隊友基奧特為18倍、16強對瑞士大演帽子戲法的葡萄牙新星干沙路為20倍、荷蘭前鋒加普22倍、英格蘭的拉舒福特25倍、沙卡33倍。

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