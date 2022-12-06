世界盃｜巴西輕取韓國闖8強後致敬比利 尼馬達成一紀錄追平球王
撰文：黎建明
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巴西在世界盃16強順利以4：1擊敗韓國晉級8強，賽後巴西球迷與球員紛紛向正留院治療的巴西球王比利（Pele）送上支持與祝福。
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82歲的巴西球王比利身患癌症，並在上周二（11月29日）再度入院，甚至一度有傳他對治療已無反應，並轉到寧養病房。他的社交媒體帳號隨後貼出聲明，稱自己仍很堅強並抱有希望，正繼續接受治療。
巴西在周一（5日）深夜出戰16強前，比利再次透過社交媒體發文，表示自己會在醫院看電視直播，並為球隊打氣。
巴西環球電視台（Globo）報道，指巴西球迷在上下半場開賽第10分鐘，在觀眾席上展示印有比利肖像、並寫上「比利，祝早日康復」的巨型橫額，向這位一代球王表達心意。
留在家鄉的巴西球迷也各施各法，支持這位傳奇（按圖閱覽）：
賽後，尼馬與丹尼路拿出印有比利名字與其入球慶祝照片的橫額，巴西一眾球星拉起橫額合照，向比利送上祝福。
復出兼入波的尼馬，成為繼比利與朗拿度後，第三名在三屆世界盃都取得入球的巴西球員。當選今場最佳球員的他表示從未想過會達成如此紀錄，然而該巴西球星不忘向比利送上祝福，「現在很難討論比利的情況，但我祝他一切順利並早日康復，希望他看到今天的勝利與我們賽後的橫額會感到安慰。」
另一名入球功臣雲尼斯奧斯說，「我想為比利送上大大的擁抱，他現在需要我們的支持，今場勝利是送給他的。希望一切順利，比利也能脫離現時的苦況，而我們亦能為他贏得冠軍。」
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眾人的心意，已順利傳達給比利。環球電視台指比利有看到球隊的舉動，並透過家人表達謝意，「我既開心又鬆一口氣，他們令我非常快樂。」
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