世界盃｜英格蘭帶卡塔爾流浪貓回家　肌肉男後衛大談收養計劃

英格蘭在世界盃8強敗予衛冕的法國，遺憾出局，但「三獅軍團」仍守諾言，將在卡塔爾期間收養的一隻流浪小貓帶回英國，英媒幽默地指牠將「免費轉會曼城」，原因是兩名「主事者」正是曼城球員。



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英格蘭大軍出局後便離開卡塔爾，新聞協會（Press Association）昨日（11日）到訪英軍在世界盃的落腳地沃克拉（Al Wakrah）酒店，為的不是採訪球隊，而是另一重要「人物」——球員在當地收養的小貓Dave。

英軍已為Dave安排好到獸醫處做檢查、打疫苗等工序，小貓未來將會搬家，由卡塔爾「移民」英國。（Twitter@MarkyMBryans）

新聞協會發布的影片中，Dave已經被裝進俗稱「飛機籠」、用作運輸寵物的籠子內，沒錯，雖然足球沒有回家，但Dave將要去新家——英國了。新聞協會寫道：「英格蘭大軍在卡塔爾收養了一隻流浪貓，牠在賽事期間一直在球員身邊，現在牠即將展開去英國的旅途，準備跟球員們會合。」

小貓本身到底是如何「加入」英軍的？原來是曼城兩子史東斯和基爾獲加的主意——兩人曾向英格蘭足總官方頻道透露：「有一天，他（He）就這樣出現了，所以我和史東斯就這樣收養了他。」

身材健碩的獲加在場上表現勇悍，私底下卻是愛貓之人，他說：「Dave可以上飯枱跟我們一起吃飯……有些人真的不喜歡他，但我愛他。」

基爾獲加（左）和史東斯（右）是收養Dave的主事者。（Instagram）

有傳布卡約沙加非常怕貓，一看到貓便嚇得「跳起了100呎」，而據獲加所說，除了史東斯，奇雲菲臘斯、菲爾科頓和史達寧都是愛貓之人。

史東斯再進一步仔細講解，「我們第一天到埗時，他就突然出現了，他每晚都坐着等吃飯。」當時獲加曾說，自己願意與史東斯共享撫養權，「我想收養他，如果我們贏到世界盃、如果我能帶他回英國，我和John（史東斯）可以共享的，將牠養在曼城訓練場。」

Dave的名字也慢慢在傳媒間傳開，在8強英格蘭對法國前的記招，基爾獲加本來擺出應對傳媒的「撲克臉」，但席間突然有記者問起Dave的狀況，他立刻精神為之一振，開心地道：「他過得很好！有一晚他跟別的貓有點衝突，但他應該是想保護自己的食物和盤吧……」獲加說得眉飛色舞，續說：「希望到時我們能守承諾——贏到世界盃後讓他跟我們一起回家吧！」

獲加在8強賽前被問起小貓情況的片段：

他更感謝提問的記者，「Dave過得很好，謝謝你問起他！」完全一副「貓奴」的模樣。雖然英格蘭未能贏得世界盃，但獲加和史東斯也信守了諾言的另一半，將Dave帶回家。

天空體育台報道，在英軍離開下榻酒店、啟程返英的兩小時後，Dave也獲安排由酒店轉到卡塔爾當地一間獸醫診所，為旅程作準備，包括做身體檢查、驗血和注射疫苗，連同隔離檢疫，約需4個月後才可完成由卡塔爾到曼城的「免費轉會」。

消息一傳出，許多球迷馬上將英格蘭球員的愛貓舉動，與巴西新聞官在記招上「掟貓」一事相比，指英軍球員有愛心得多。

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