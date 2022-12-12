世界盃｜阿根廷荷蘭帶頭搞事者逃過一劫　美斯老友鬧爆球證都無事

國際足協早前宣布世界盃8強阿根廷對荷蘭一戰，會就兩隊行為展開紀律調查，調查對象是兩國足總，意味帶頭觸發混亂的兩位阿根廷球員奧達文迪、柏利迪斯不會被秋後算帳。



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部分阿根廷球員在勝出後，在失落的荷蘭球員前慶祝。（Getty Images）

當阿根廷在互射12碼中獲勝後，奧達文迪、柏利迪斯為首的多個阿根廷球員，跑向一眾失落荷蘭球員面前耀武揚威，擺出挑釁表情慶祝。這兩個帶頭阿根廷球員的舉措，觸發兩軍職球員大型衝突，終創下一場比賽出現17面黃牌的紀錄。

奧達文迪聲稱，他們這樣做是因為有荷蘭球員在阿根廷一眾球員主射12碼前，前來與他們「對話」、騷擾他們在先。

奧達文迪稱是對方挑釁在先。（Getty Images）

國際足協早前宣布對比賽展開紀律調查，以涉嫌違反條例第12條、球員及職員行為不檢及條例第16條、比賽期間擾亂秩序和保安來調查阿根廷足總，及同以涉違反第12條調查荷蘭足總。在一場合共出現5面黃牌或以上的比賽，國際足協展開紀律聆訊為正常程序，阿根廷足總以潛在違反兩項規則被調查，料判罰會較只犯下一項的荷蘭為重。

然而國際足協只向兩國足總立案調查，並未就個別球員行為研訊，意味奧達文迪、柏利迪斯等阿根廷球員挑釁行為所引發的混亂，不會被秋後算帳。

阿根廷門將達米安馬天尼斯曾公開批評球證。（Getty Images）

為阿根廷把守最後一關的門將達米安馬天尼斯賽後，曾公開批評球證拿荷斯（Mateu Lahoz），「球證給予他們（荷蘭隊）一切，毫無理由地給了10分鐘補時，並給荷蘭2、3次禁區外的罰球，他就是想荷蘭入波。希望我們不會再有由他執法的比賽，他是沒用的（Useless）。」

過往球員、教練針對球證的過激言論，都相當敏感，而且往往會被嚴懲，不過今次亦獲國際足協網開一面，未有立案調查，因此達米安馬天尼斯這番激烈言論料亦不會被罰。

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