世界盃人物誌︱克羅地亞英雄曾是最絕望前鋒　對巴西一球逆轉人生

到歐洲四大聯賽效力，是所有足球員的夢想，卻不是每個追夢者都有美好結局。克羅地亞球員般奴柏高域（Bruno Petković）正是失敗者樣辦——意甲立足兩年，2支球隊、38次上陣，入球數字是永恆尷尬的0。

曾經入球數字是零，不等如人生就是零，世界盃8強克羅地亞對巴西，28歲的柏高域後備上陣，戰至加時在117分鐘攻入為克羅地亞扳平一球，格仔軍互射12碼擊退巴西出線，這個曾經受盡世人譏笑的前鋒，一夜升格為國民英雄。



克羅地亞球員般奴柏高域在世界盃8強對巴西射入人生最重要一球。（Getty Images）

任何激盪人心的勵志故事，多是由傷心失意開始，般奴柏高域也不例外。2012年夏天，17歲的他獲意甲球隊卡坦尼亞看中，加盟青年軍再升上一隊，先後外借3間低組別球會也無突出表現，2016年1月被賣到當時在意乙的特拉帕尼（Trapani Calcio）。

南下西西里，一度令柏高域事業出現起色，半季為特拉帕尼攻入7球，幾乎領軍升上意甲。特拉帕尼獲意乙季軍，僅在附加賽決賽落敗未能升班。亮眼表現讓他在2017年1月再受意甲球會青睞，博洛尼亞以120萬歐元將他購入，不料竟是生涯噩夢開端。

意甲兩年無波入的絕望前鋒

柏高域身高達1.93米，加上一副健碩身軀，正所謂年輕當打有身材，在意甲理應可有一番作為。無奈他2016/17下半季、2017/18上半季共22次為博洛尼亞披甲，以至2017/18下半季外借另一意甲球會維羅納16次上陣，兩個球季下來共38次出場，均未錄得任何入球。

離家6年，在意大利闖不出一番事業，2018年被外借回克羅地亞球會薩格勒布戴拿模。假如心臟不夠堅強，大概已經自暴自棄。不過柏高域選擇堅信自己，縱使聯賽入球量從未達雙位數，領軍自2018/19球季連續3季聯賽封王，他在2019/20和2020/21接連當選聯賽助攻王兼獲選克羅地亞聯賽最佳球員。外流失敗未令他喪志，回國踢球一樣可以找到讓自己發光發亮的位置。

2020歐國盃外圍賽，柏高域成為球隊出線英雄，之後卻表現不佳一度被放逐。（Getty Images）

克羅地亞國家生涯如坐過山車

他的國家隊生涯同樣如坐過山車，2020歐國盃外圍賽憑他的4入球1助攻領軍晉身決賽周，得到不少掌聲；賽事延期一年上演，柏高域在4場比賽（2正選2後備）顆粒無收，16強不敵西班牙出局，加上之後歐國聯賽事克羅地亞6場比賽只得3分，柏高域缺乏效率的弱點再次令他備受批評，由2021年9月到2022年6月的世界盃外圍賽到歐國聯賽事均未獲國家隊徵召。

曾被國家隊放逐整整一年，柏高域仍未放棄，2022年9月終獲重召，趕及入選世界盃大軍。他顯然不是教練達歷（Zlatko Dalić）心目中的正選，分組賽首仗對摩洛哥無份落場，對加拿大和比利時均後備上陣，直到16強對日本終正選出場，只踢62分鐘便被換出。

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對巴西一球成名

正如他的足球生涯前半段一樣，努力一時未有成果不緊要——8強戰72分鐘柏高域後備入替，加時至106分鐘巴西憑尼馬開紀錄，陷入絕境的克羅地亞在117分鐘、比賽只剩下最後3分鐘，當時整場比賽尚未有一次中目標射門的格仔軍傾力反撲，米斯拿夫柯錫高速快放後傳中，柏高域中路接應，一射入網，克羅地亞在比賽首次中目標射門即取得扳平的關鍵入球，終憑互射12碼氣走大熱門巴西，昂然晉級準決賽。

克羅地亞的驚人韌力折服世人，柏高域說作為一個1990年代才獨立的小國背景，是他們時刻永不放棄的一大原因，「我們從父母身上學習，學懂無論身處什麼地方都必須戰鬥、勤奮。」

柏高域2019年曾在Instagram上載年少時的照片，圖片說明正是他常說的：「相信自己！」（Instagram）

靜候再靜候 一夜變身國民英雄

4年前克羅地亞勇闖世界盃決賽，沒有入選大軍的柏高域只在電視機旁當觀眾，「我記得2018世界盃4強戰，當時我是博洛尼亞的第5或第6前鋒，或許是克羅地亞的第78位選擇。」

他尚記得當時幾乎離開博洛尼亞季前訓練營，前往莫斯科為克羅地亞打氣。4年過去，他成為克羅地亞大軍一員，更射入今屆賽事國家隊最重要的一球，「一天一天過去，讓我愈來愈感受到這入球的重要性，在4強或決賽，或許我能再次獲得這感覺。」

無論人生遇上多大困難，只要一直不放棄，刻苦努力求上進，機會總會有一天找上你。

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大家庭一樣的克羅地亞國家隊。（Instagram）

克羅地亞歷來在世界盃最佳成績是第幾名？ 克羅地亞在2018世界盃決賽不敵法國獲亞軍，1998年他們亦曾獲得第三名，2022世界盃他們亦已晉身最後4強。 克羅地亞4強對手是哪隊？ 克羅地亞4強將對戰阿根廷。

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