英超｜紐尼斯失機頻頻又做「大嘥鬼」　利物浦前輩奧雲：他太粗糙

說起「大嘥鬼」,大家會想起誰?是盧卡古,抑或是拿達路馬天尼斯?

英超回歸,利物浦前鋒達雲紐尼斯經過對阿士東維拉一仗後,相信絕對合資格爭逐「失機王」寶座,全場3次黃金機會全部白白浪費,今仗顆粒無收,連「大師兄」奧雲亦有話兒。



戰畢世界盃後,利物浦作客鬥阿士東維拉,沙拿開賽僅5分鐘打開紀錄,雲迪積克37分鐘再下一城。維拉下半場由奧尼屈堅斯頭槌建功,追成較接近紀錄,小將巴薩提(Stefan Bajcetic)末段推過門將補射得手,結果以3:1擊敗對手,全取3分,並以25分暫列第6位。

沙拿開賽5分鐘即為利物浦打開紀錄。(路透社)

根據戰情,利物浦前鋒達雲紐尼斯(Darwin Nunez)不乏改寫戰果的機會,單單是上半場已錄得4次射門,其中更有兩次黃金機會。維拉守將安斯干沙不慎向後場解圍,變成紐尼斯的單刀機會,他球不着地起腳,射中維拉門將奧臣的的腳部彈出。

阿歷山大阿諾特完半場前主理罰球傳中,落點剛好在紐尼斯面前,他跳起凌空一射卻直接送進奧臣的懷內。

紐尼斯近門撞射,同樣被奧臣一抱入懷。(路透社)

換邊後,沙拿策動反擊,紐尼斯狂奔接應,由中圈附近殺入禁區,半單刀的情況下起腳,可惜臨門一腳未能命中目標,最終今仗顆粒無收。

紐尼斯的把握力已非首次被人詬病,有網民更諷刺他為牙買加短跑名將保特(Usain Bolt),只懂奔跑、不懂踢波:「而家個感覺就好似曼聯簽咗保特咁」,順道「寸爆」死敵,一舉兩得。

事實上保特退役後,曾一度考慮往職業足球發展,他身為曼聯忠實擁躉當然曾跟紅魔鬼扯上關係,更聲稱「如能為曼聯出戰將會是夢想成真」。2018年他曾到澳職球隊中岸水手試腳,並曾在友賽中上陣,惟最終雙方未能達成協議,他亦打消踢職業足球的念頭。

足球熱話|達雲紐尼斯一記射門嚇親人 網民即抽水:打緊高爾夫?

有網民笑言紐尼斯踢法似保特。(資料圖片/Getty Images)

奧雲:「紐尼斯太粗糙了」

如若紐尼斯把握到其中一次機會,相信紅軍將贏得更輕鬆,但高普依然力撐這名烏拉圭國腳,「他(紐尼斯)今仗發揮非常出色,人生就是如此不公平,他將會有入球,這一點我從沒有質疑過,船到橋頭自然直,一切都將會有好轉。」

英格蘭名宿奧雲(Michael Owen)的把握力在歷來英超是數一數二,由他來評價利物浦的師弟最好不過,他不諱言:「紐尼斯太粗糙」(Nunez is raw),言語間彷彿不明白利物浦教練為何能讓一個如此準備不足的球員落場。不過他同時認為對方是塊璞玉,「只要給予時間,他會有改善」(given time, he'll get it right),「他目前的把握力只是普通。」

即使紐尼斯連番失機,高普依然對愛將充滿信心。(Getty Images)

維拉前鋒奧尼屈堅斯(Ollie Watkins)今仗有一球進賬,賬面上比紐尼斯好,但奧雲的評語卻竟然是這樣:「屈堅斯的把握力是差」。

屈堅斯在上半場初段都不乏機會,單刀與近門頭槌皆被艾利臣撲出。

奧尼屈堅斯開賽初段近門頭槌及單刀,同樣過不了艾利臣的十指關。(Getty Images)

英超拆禮物日賽果:

賓福特2:2熱刺

水晶宮0:3富咸

愛華頓1:2狼隊

李斯特城0:3紐卡素

修咸頓1:3白禮頓

阿士東維拉1:3利物浦

阿仙奴3:1韋斯咸



英超第17輪直播賽程:

英超第17輪直播賽程。(01美術製圖)

更多英超相關報道: