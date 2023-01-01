2023年如何實現運動計劃？兩大日子屬高危日　三大法門助保持意志

2023年展開，相信許多運動愛好者都為自己訂立了新一年的運動目標。

不過新年新目標這回事，知易行難，根據統計，大多數人捱不到2月中已放棄。

如何才能有效、長久地維持計劃，最終實現目標？原來有三大關鍵。



運動應用程式Strava曾分析2019年逾8億筆活動數據紀錄，發現兩大關鍵日子：1月19日和2月14日——1月19日是「最多人放棄新年運動計劃」的一天，Strava將它稱為「Quitters's Day（逃兵日）」，而2月14日不僅是情人節，2019年在這日之前，近8成人已放棄新年運動計劃。

要如何才能順利渡過這兩個高危日子，盡量提高堅持下去的動力呢？

球星C朗拿度出名律己以嚴，但一般人當然不需做到C朗的地步，最重要是訂立適合自己的目標。（Instagram）

1 目標必須明確及可以量化

我們在訂立新年計劃時，很多時只會定下一些較虛無的目標，例如：「多做運動」、「減肥」等等。美國電視台KHOU11早前訪問美國德薩斯州大學副教授Carman H. Whiting，她指出定立目標時需要「明確」、「可量化」，能設定起點和終點，從而制訂實現目標的步驟。

例如希望新一年增加運動量，倒不如直接定下像「每個月累積50公里跑步里數」、「每星期健身兩次」、「要減去5%脂肪率」等目標，再計劃一星期跑幾多次、健身內容、飲食等細節，會較易實行。另外，訂立目標時也必須先認清個人能力、做出合理的決定，能實際做到的，才算是「好目標」。

不要以「多跑步」為目標，試着定立實際的里數或跑步次數作為目標。（Getty Images）

2 將注意力放在微小的目標

新一年，我們總有許多鴻圖大計，卻總是被小事阻撓，例如明明想去跑步，卻跟自己說多玩5分鐘電話，結果一下子沉迷在社交網絡的有趣影片，白白浪費了一整晚。



美國《Times-Tribune》訪問了臨床心理學家Joseph J. Luciani指出，許多人的計劃失敗都源於自律性不足，而要自律，便要從「最微小的事」入手，例如「吃完飯後要洗碗」，便先集中實現「洗碗」這個目標，這個過程能令人慢慢開始建立自我信任，而這是建立自律的第一步，「首先要在小挑戰中建立了自信，面對較大的挑戰時就更易應付」。

社交媒體常成為新年運動計劃的障礙。（Getty Images）

3 將計劃具體地寫下來

在制定計劃時，大家會只在腦中有個想法、還是具體地將計劃寫下來？《福布斯》引述多明尼加大學心理學教授Dr. Gail Matthews指出，將計劃「寫下來」的動作，能將長遠成功率增加42%之多。

《福布斯》同時引述美國著名作家Tony Robbins道：「訂立、實踐一個計劃，去獲得想要的結果，是一種長期的目標，將它們寫下來吧，不要只用電腦，而是要用紙或筆記簿。」他指出，因為人本身容易分心和忘記目標，將目標寫下來的過程能幫助自己理清思緒，而書寫的動作，也能成為一個動機，進而提醒自己要採取行動去達到目標。