碧咸父子深情向英女王最後致敬　「延續女王傳奇是英國人的責任」

「萬人迷」碧咸為向英女王致敬排隊排近13小時，成為全球熱話，女王周一（19日）國葬當晚，這位前英格蘭隊長網上連環發文，深情向伊利沙伯二世作最後悼念。他長子布魯克林亦發帖文指，「將女王陛下傳奇延續下去，是每個英國人的責任」。



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前英格蘭國家隊隊長碧咸再次發文悼念英女王。（Instagram）

整個英國以至全球不少人一起到現場或通過直播收看英女王國葬，碧咸也是其中一員，他在社交媒體上載一張海軍士兵拉動女王靈柩的照片，撰文稱：「我們的女王回到家了……今天我們跟女王陛下作最後道別，今個星期整個世界也在哀悼失去一位獨特、富有啟發性和關愛的領袖。」

「數以萬計來自不同階層的民眾，一起展示對我們心愛女王的感激之情。伴隨神奇的儀式和傳統，我們同時看到一個充滿愛的家庭以莊嚴和熱愛，悼念一個母親、祖母和曾祖母。她付出和努力留下的遺產，將會延續下去……願吾王萬壽無疆。」

碧咸發文後數小時，再上載英女王兩張舊照片，一張是女王與王夫菲臘親王背對背的合照，另一張是女王年輕時的全家福，相中人包括女王父親、英王喬治六世，女王母親，女王妹妹瑪嘉烈公主，以及女王本人和菲臘親王，他只簡單寫上：「Back Together」（團聚）二字，並附上一個心型符號，但已盡顯對女王一家的深情。

女王周一國葬，在西敏寺的儀式完成後，靈柩被炮車運送沿海德公園、白金漢宮外，在倫敦沿途接受民眾最後道別，之後由靈車駕往溫莎堡，在聖喬治教堂舉行另一輪儀式過後，女王靈柩移送至教堂地下皇家墓室，與先夫菲臘親王以及父母和妹妹「團聚」，碧咸這個帖文的簡單二字，正是這意思。

碧咸長子布魯克林首度發文悼念英女王。（Instagram）

碧咸長子布魯克林（Brooklyn Beckham）周一晚首度發文悼念英女王，「任何言語也無法表達我對失去我們尊敬的女王的傷感。作為一個國家，我們只希望向全世界展示她向我們示範的領導才能和優雅。」他更指出，「身為英國人，以我們的行動和生活方式延續她的傳奇，是我們每一個人的責任。」

比起父親的深情，布魯克林的悼文顯示較為樂觀一面，他在帖文中附上兩張女王與她的哥基犬合照：「在傷痛之中，我們必須記着這同時是個慶賀她為我們所做一切的時間，我們會永遠感激她。伊利沙伯女王，願您安息。」

碧咸排隊近13小時祭女王成佳話：

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碧咸一家自幼在祖父薰陶下，成為英國王室忠實支持者，早在英女王與世長辭當日，碧咸已立即在社交媒體撰文致意，他貼出3張英女王年輕時的黑白照片，哀痛寫下：「我對女王陛下的逝世感到非常難過，在登基70年白金禧慶典上，我們看到滿溢而出的愛和尊重，都是因為她這一生的奉獻。我們此時此刻感到的痛苦，再顯示她對這個國家乃至於全世界的意義。」

他續寫：「她的領導力激勵了我們，當艱難時她慰藉我們，直到最後的日子，她都以尊嚴和優雅為國家服務。她會知道我們有多愛她，我與王室同在。」