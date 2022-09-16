01球評｜曼聯坦赫格重新定位艾歷臣　僅45分鐘覓「6號位」說明書

上年歐洲國家盃「死過翻生」的基斯甸艾歷臣，今夏簽約加盟曼聯，外界紛紛認為這名丹麥中場不會是必然正選。

英超6輪過去，艾歷臣在隊中意外地不是替補，而是正選，早前對阿仙奴一仗更盡顯功架，傳送﹑入楔﹑助攻助守，這名丹麥球星一手包辦。即使羅致不了法蘭基迪莊，但艾歷臣卻能演繹另一種的「6號位」味道。



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當坦赫格接掌曼聯後，外界認為坦帥將以過往的阿積士體系注入紅魔鬼，今夏轉會市場先後找來利辛度馬天尼斯及安東尼兩名舊部。另一舊將法蘭基迪莊（Frenkie de Jong）是坦赫格極力游說的對象，盛傳多次與迪莊聯絡，可惜直至轉會市場關閉，依然未能成事。

經過整個夏天的追逐後，法蘭基迪莊依然留效巴塞。（Getty Images）

坦赫格戰術下的防中位置，至關重要，身兼多職，既要做防線前的屏障，又要從後場要波分波，更要引球推進，變成球隊反守為攻的第一點，彷彿就如為法蘭基迪莊度身訂造。坦帥在開鑼戰對白禮頓一仗曾以費特擔任這位置，效果不佳，明顯是應付不來。

迪莊不來，坦赫格怎辦？山不轉路轉，坦帥亦有「Plan B」，紅魔陣中有另一具質素的戰將。

以費特當作迪莊般使用，難度甚高。（Getty Images）

坦帥45分鐘覓艾歷臣說明書

基斯甸艾歷臣（Christian Eriksen）今夏以自由身加盟曼聯，去年在歐洲國家盃的故事，相信都不用多談，畢竟曾經逃離鬼門關，加上曼聯的陣容深度，外界認為他是替補多於正選。6輪過去，艾歷臣意想不到地全數正選，上陣533分鐘，見證紅魔鬼由連敗變連勝。

迪莊不來，費特又不能取代迪莊，坦赫格唯有作出調整。曼聯揭幕戰不敵白禮頓，坦帥上半場45分鐘的實驗性排陣，明顯是失敗，但依然有得着。原先在上半場出任偽中鋒的艾歷臣，下半場改任「6號位」，感覺如魚得水，曼聯在轉守為攻方面變得有紋有路，似乎坦帥對如何使用艾歷臣有頭緒，就像獲得說明書一樣。

揭幕戰由偽中鋒變中場，艾歷臣在曼聯愈踢愈好。（Getty Images）

中場線3人互補不足有加乘

曼聯開季經歷兩連敗後，對利物浦一仗，防守中場改由艾歷臣夥拍麥湯米尼，般奴則擔任進攻中場，紅魔鬼隨即反底，似乎坦帥的中場排陣逐漸成形。

3人之間分工清晰，互相補位。麥湯米尼專注防務，毋須兼顧組織進攻，又可彌補艾歷臣防守力不足。艾歷臣串連後場及前線，由守轉攻更加暢順，既可輸送予般奴，又可以自行組織攻勢。

麥湯米尼可以專心防務。（Getty Images）

沒有艾歷臣的般奴，由回後場策動攻勢，到上前走位亦要一手包辦。艾歷臣來到後，般奴可以全心專心進攻，今季不時看到般奴猶如中鋒般殺入禁區，接應隊友傳送，令曼聯的進攻更有威脅。

曼聯這個3人中場線收不俗的成效，早前聯賽4連勝，其後在歐霸首輪改由費特及卡斯米路夥拍艾歷臣，球隊隨即失利不敵皇家蘇斯達。今仗作客摩爾多瓦，3人再度合作，重新為球隊帶來勝仗。

般奴費南迪斯得到艾歷臣的協助，毋須在中場一腳踢。（Getty Images）

艾歷臣意外獲重用 對阿仙奴3球都關佢事

坦赫格沒有特意收起艾歷臣，連續兩仗同樣正選披甲。今仗對摩爾多瓦的舒列夫，艾歷臣踢足全場，並交出助攻予查頓辛祖建功，打破缺口。

C朗12碼破入球荒助曼聯奠勝 坦赫格：入球陸續有來

「般奴獲得艾歷臣的幫助，一個傳，一個接，兩人一拍即合。」坦赫格道，對阿仙奴一仗就是最佳的例子，曼聯3個入球，也是般奴與艾歷臣合力炮製。

第一球，艾歷臣在後場以一記傳送打穿阿仙奴的逼搶線，落在般奴費南迪斯再推進策動攻勢，最後由安東尼建功。艾歷臣展示了傳送能力及視野，同時並非每一個曼聯球員也會做的傳球選擇。

【曼聯1：0阿仙奴入球逐格睇】

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第二球相對簡單，同樣是艾歷臣傳給般奴，再由般奴交出致命直線，最後由拉舒福特單刀破網。最後一球，艾歷臣變得更加進取，看到有空位時前插，接應般奴的直線，再橫傳予「福仔」輕鬆完成最後一腳。

艾歷臣重新演繹「6號仔」

艾歷臣今仗的位置，助攻助守，當然不是典型的防守中場，坦赫格賽後解畫：「他（艾歷臣）可以是6號，也可以是8號。」游走於「6號」與「8號」之間，艾歷臣有更多空間，自由度更大，坦帥正是看中這一點，「他的質素能夠改變賽事，他可以改變賽事節奏，他的傳送能夠推動攻勢，令球隊取得入球。」

迪莊年輕﹑有活力﹑身體質素俱佳﹑護球能力強﹑具備引球推進及策動反擊的能力，或許是坦赫格心目中完美的「6號仔」。若要30歲的艾歷臣強行使用迪莊的踢法，效果固然不理想，艾歷臣卻以自己擅長的方法，在坦帥麾下演繹不一樣的「6號仔」。

艾歷臣遊走於6號與8號之間，發揮空間更多。（Getty Images）

艾歷臣選擇曼聯，全因坦赫格的足球哲學，就算對方將他變成偽9號，他也言聽計從。「現時我留在穩定的位置，我感到自己愈踢愈好。不過，當球隊有需要的時候，我不介意出任其他位置。」這種態度，難怪艾歷臣愈踢愈好，並在坦赫格心目中更加重要。

艾歷臣的態度積極，在曼聯陣中愈來愈重要。（Getty Images）

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