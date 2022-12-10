世界盃｜美斯率阿根廷贏荷蘭後大報復　鬧爆雲高爾再狠批球證

美斯（Lionel Messi，台譯梅西）領阿根廷在世界盃8強擊敗荷蘭，昂然晉級4強。

兩軍在比賽期間多次衝突，美斯賽後更直接與荷蘭主帥雲高爾「對話」、受訪時再指名道姓批評他，似是反擊雲帥賽前所言、更似乎涉及雲高爾與阿根廷多年積怨；他又公開斥球證不是，一反「球王」平日寡言的形象。



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美斯今仗交出一記妙絕助攻予拿侯爾盧斯路、自己射入一球十二碼、再在互射十二碼階段射入，獲選賽事最佳球員，在場外一向寡言的他一反常態，在激情慶祝勝利過後竟直接走到雲高爾面前，媒體報道指他向雲帥道：「你說得太多了！」

形象一向較內斂的美斯，完場後主動找雲高爾晦氣。（路透社）

美斯所指的，應是荷蘭將帥賽前數次公開談及他，雲高爾賽前連番道：「美斯是阿根廷最重要、最有創造力的球員。但8年前在巴西世界盃，我們成功封鎖了美斯，他沒有射過門，那時我覺得我們踢得比較好，但最後射輸了十二碼。」

比賽前的記招上，雲帥再道：「要找出如何制止美斯的方法並不難，可能是封阻他的傳球路線，這沒什麼好小題大造的。」

雲高爾賽前又另外對荷蘭媒體NOS道：「美斯控球時不太會衝擊對手，這是我們的機會所在。」

雲帥歷年來也曾跟不少阿根廷球員結怨，包括執教曼聯時曾與迪馬利亞不和，被對方批為「遇過最差的主教練」，再追溯得遠一點，他在2002年執教巴塞隆拿時，曾批評當時效力巴塞的阿根廷名將列基美：「你有球在腳時是世界上最好的球員，但你無球時，我們就踢少一個人。」其後還有一連串不和事件，種種積怨，也許都令美斯格外激動。

美斯認為荷蘭將帥賽前連番發言，不尊重自己及隊友。（路透社）

荷蘭中堅雲迪積克也曾賽前談起美斯，也曾說：「他難應付之處，是我們進攻時，他總在某個角落休養着，所以我們在組織防線時要對他十分敏銳，因為阿根廷反擊時就必定會嘗試傳球給他。」這番話也被解讀成他「暗寸」美斯常常不協防。

美斯賽後訪問續批雲高爾：他不尊重我們

美斯賽後主動找雲高爾晦氣，引來荷蘭教練團不滿，但他未有就此罷休，賽後訪問時再次直接批評雲高爾：「雲高爾說他們（荷蘭）踢的足球很好看，但他（今場）做的就是派高大的球員落場，然後不斷放長波。」

他續道：「我不喜歡人們在比賽前那麼多話，足球不應如此。我總是尊重所有人，但我也希望別人尊重我，雲高爾不尊重我們……有些荷蘭球員比賽期間也太多說話了。」

美斯向着荷蘭後備席慶祝的動作，被指是向阿根廷名宿列基美致敬——列基美當年效力巴塞隆拿時，曾遭到時任主帥雲高爾批評。（Getty Images）

受訪期間，他突然暫停回答，並瞪着畫面外的人怒道：「你在看什麼？走開吧，笨蛋！是的，在說你，走吧！」

暫未能證實他這番話是對誰說，但其好友阿古路似乎覺得十分有趣，在Twitter轉發了片段，寫道：「這是別人看着你女友時的反應！」

美斯的罕見激情還未完，他賽後再於社交媒體發文，非常直白地寫道：「球隊一同戰鬥的精神令人非常深刻，我們再次展現出團結、也懂得在逆境中戰鬥。我們進入世界4強了，他X的繼續前進吧（Vamos carxjo）！」說到最後一句興奮爆粗，完全感受到美斯有多激動。

阿根廷對荷蘭一戰充滿火藥味，但來自西甲的球證Antonio Lahoz完全無法控制場面，兩軍衝突越來越多。

最激烈的一次是完場前阿根廷的里安度柏利迪斯一次「解圍」，似乎蓄意將皮球轟向荷蘭後備席，觸發一次大型衝突，期間多人動口又動手，雲迪積克更直接將柏利迪斯撞到地上，但球證和VAR對於一切前因後果都沒有任何特別表示，僅在雙方散去後出示黃牌警告。另外亦有多次爭議判決，包括美斯在55分鐘一次蓄意手球未遭警告，也引來荷蘭球員不滿。

美斯賽後也批評這位他曾多次在西甲遇上的球證，道：「我不想談起球證，因為無法實話實說，若我們說什麼，就會被罰。但國際足協真的要好好想想，他們不能讓這樣的球證執法，這球證根本達不到應有水平。」

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