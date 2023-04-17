香港製造｜在你想像不到的隱形角落默默耕耘　他和她都是香港隊

香港隊，切切實實的「香港製造」。

哪怕你認不出他們的面孔、記不起他們的名字，但在「隱形」的香港角落，他和她依然每天默默地努力着。他們不知道堅持到盡頭是怎麼一回事，但至少，盛載青春汗水的此處，就是從香港邁向世界的原點。

852，在他們心中，是一份無可動搖的信念。

硬照攝影：余俊亮 短片：葉詩敏、張倩儀



茶餐廳裏，一盤雞籃薯條端上餐桌。何明達戴起手套，熟手地撕開雞腿，熱騰騰的輕煙隨即冒起，肉汁沿着手套滴下，香嫩雞肉直轟味蕾。「我唔識分雪藏雞定新鮮雞，但……皮脆吖嘛。」

何明達，香港人，FIBA國際籃球裁判導師，東京奧運三人籃球決賽球證。過去十多年，他憑一個哨子，由本地學界賽「吹」到奧運決賽。

起點，就在那家位於灣仔修頓室內場館對面的「茶記」。

何明達，香港人，國際籃聯裁判導師，東京奧運三人籃球主裁判。（余俊亮攝）

十年前，何明達仍是球證中的「新仔」，跟着一眾前輩來到茶餐廳，一行十二個球證，把老闆娘嚇一跳。「事頭婆安排我們入房（包廂）用餐，方便聊天。她還問『點解突然咁多人上來食』，原來除了我們，還有很多球員和球迷，那時她就知道，每逢湧入一大堆人，就是有籃球比賽。」

近十年，這家餐廳因為地理位置，成為灣仔修頓籃球人飯堂。（余俊亮攝）

雞籃薯條，籃球人都懂吧？（余俊亮攝）

慢慢地，何明達每次執法甲一籃球賽後，都會光顧這家茶餐廳，球證們食宵夜、賽後檢討、閒話家常，甚至重遇剛才不停對自己喝倒采的球迷，來到這裏，大家還可以喝同一款例湯、吃同一款雞籃，討論球例和判決。「這裏好香港。完場後，我們（球員、球證、球迷）可以和平相處，包容和體諒，其實並不容易。尤其在一些特別對戲碼，兩隊球迷水火不容，但來到茶餐廳又相安無事，大家都愛籃球，在香港這麼細的地方，對事不對人，是一場很好的體會。」

茶記與籃球，風馬牛不相及，卻孕育出獨特的籃球文化，讓何明達在球證前輩與球迷之間學習交流，哪怕打學界籃球出身的他無法成為球員，依然從另一途徑代表香港，成為另類的香港隊一員。

茶記老闆娘不熟籃球，卻跟籃球人之間有着一種人情味。（余俊亮攝）

老闆娘大多會安排Edmond等人入包廂，方便開會聊天。（余俊亮攝）

另一天，我們走進工廠區一隅。「新蒲崗八街」有如棋盤格子，工廠大廈林立，裏頭卻藏了一個手球場。彩虹道手球場是室外的，四周圍住高高的鐵欄，活像一個籠。雖然球場裏這邊一條岩巉石壆，那邊一個凸起渠藍，張敏珊卻依舊自若地翻滾、飛撲、碌地沙。「沒有軟墊，直接在場上碌，硬地碌下碌下，回到家就會發現膝頭全瘀、膊頭又瘀、背脊又瘀。」張敏珊的黑色波褲沾滿灰白色的印，她拍拍手上塵埃，樂此不疲在鏡頭前示範。

張敏珊，香港人，香港手球隊成員，從小就在彩虹道硬地練翻滾。（余俊亮攝）

彩虹道手球場中場線位置突起一條石壆，球員總要記住避開。（余俊亮攝）

誰都知道手球是室內運動，但礙於場地有限，即使是香港隊，每星期也只得一天室內場，女子隊更曾經連續三個月都沒一天進過室內訓練，但相比其他如荔枝角、佛光街等場地，彩虹道已經「算OK」。

「痛感回憶」日積月累，一年三百六十五天，張敏珊怎算每年也有二百多晚在這裏度過。昔日十來歲的中學生，今天32歲的大師姐，一代代手球人就是這樣成長。「我們在如此艱難的環境依然堅持，比起其他擁有職業的國家，更令我覺得自豪。即使不是手球，只要能代表香港出賽，已經是一件了不起的事。」

新蒲崗工廠區一隅，卻是香港手球隊大本營。（余俊亮攝）

張敏珊放棄籃球選擇手球，因為她想爭取更多代表香港的機會。（余俊亮攝）

從彩虹道手球場仰望，獅子山下另一個角落，亦有一班人為了「家」而努力。家，Home，也是棒球的本壘，即使獅子山下竹園道那片不規則多邊形，並非符合國際標準的扇狀，極其量只能說是一片草地，但香港棒球員依然在那裏卯足全力，守護本壘。球場沒有夜燈、沒有洗手間，只得一個儲存雜物的鐵籠，但27歲的梁仲熙始終為這個屬於香港棒球的家而自豪。

梁仲熙，香港人，香港棒球代表隊投手。（余俊亮攝）

「這裏是我學業以外或人生之中，另一個放最多心血的地方。無論是小時候練波或教波，都在這個球場度過。獅子山棒球場就是我的青春。」香港沒有青春熱血的甲子園，也沒有承載夢想的黑豹旗，梁仲熙卻活像野球漫畫的主角，在獅子山度過渾灑汗水的二十個夏天。他曾經在這裏輸到喊，「2010年的Little League，我效力的香港仔棒球會對本地日本人球會Fighters。我們準備很多，豈料一開波就大比數落後，我是投手，失很多分，甚至中途已哭了出來。」十多年前的比賽，久遠得記不起比數，青春一瞬即逝，留下的心情卻是永遠的。

球場在獅子山公園的高地，每次上球場都要走上一條約70米的斜路，這條斜路更成了少棒的「地獄」。（余俊亮攝）

為了有更穩定球速和球路，成功的法則是不斷投、投、投。（余俊亮攝）

每次在獅子山落敗，總被教練要求在球場外面衝長命斜，70米的斜路盛載了少棒男孩的集體回憶，如今大家長大了，梁仲熙如願成為香港隊一員，躋身被香港棒球員視為聖地的藍田晒草灣棒球場，但在他心中，獅子山下才是深刻的人生。

「一路成長，家的定義不再只限於居住的地方，與隊友、兄弟一起奮鬥努力，這裏就是我們的家。」梁仲熙希望透過國際賽告訴大家，香港有一班運動員真的懂得打棒球，努力地跟對手比拼，這大概就是他不斷投、投、投，由每星期幾十球投到現在最少200球，從7歲堅持到27歲的「野球道」。

世上沒有奇蹟，只有累積。（余俊亮攝）

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