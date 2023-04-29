F1｜紅牛遇「火星車」之煩惱　重溫平治近年內訌的不同結局

今年F1（一級方程式）只戰三站，紅牛的RB19戰車已展示「火星車」的實力，似乎未有車隊可撼動紅牛的王者地位。

紅牛實力遠超其他車隊，韋斯達賓要衛冕世界冠軍，似乎對手只得一個，然而隊友佩雷斯的處境也是一樣。佩雷斯沙特站封王後，臉部表情已經無法埋藏想爭逐世界冠軍的念頭。

說起車隊內鬥，近年最經典的必定是「平治內訌」，兩次也包含咸美頓，他的兩名隊友也有不同下場。



紅牛的RB19戰車今年超班，首3站全數稱霸，其中兩站落在衛冕韋斯達賓（Max Verstappen）的手上，而隊友佩雷斯（Sergio Perez）則贏得沙特站。

紅牛今年戰車實力超班，兩人也是頒獎台的常客。（Getty Images）

自從去年巴西站的讓路事件後，韋斯達賓與佩雷斯的關係變得緊張，而兩人在沙特站最後階段隔空爭快圈，各自與無線電討價還價，加上佩雷斯賽後得知失落1分後立即變臉，彷彿表示兩人是隊友，也是直接的競爭對手。

兩人的不和傳聞被外界愈炒愈烈，佩雷斯早前接受訪問，有意為這傳聞降溫，直言他與韋斯達賓之間的關係，沒有大家預料般差，「在隊內的氣氛十分好，我和他（韋斯達賓）的車房也是互相尊重，大家也足夠成熟，知道對與錯，我和韋斯達賓之間不如外界所料，我們也是非常尊重對方。」

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佩雷斯早前受訪，直言與韋斯達賓的關係不如外界想像般差。（Getty Images）

說起近年F1的內鬥，必然提起平治內訌，與紅牛現時的狀況亦有相似。當年的平治與今日的紅牛，同樣是實力遠超其他車隊，才可以專心與隊友格鬥，兩次內訌皆有咸美頓。

Kart仔老友反目成仇

咸美頓與羅斯保（Nico Rosberg）識於微時，兩人由細鬥到大，由高卡車鬥到F1，不單止「鍊車」，古碧沙（Robert Kubica）指兩人連食薄餅都要鬥快。

2000年，咸美頓與羅斯保首度做隊友，一同出戰CIK-FIA高卡車歐洲錦標賽（CIK-FIA Karting European Championship），當時咸美頓贏得青年組的冠軍，羅斯保則緊隨其後。

當年高卡車車隊老闆Dino Chiesa憶述二人的調皮往事，亦證實兩人曾經是十分要好的朋友，「我收到無數次電話，投訴他們的房間太嘈炒或者打爛東西，他們不會睡覺，然後隔天起來沒有精神。」

咸美頓與羅斯保識於微時，由高卡車年代已是隊友。（Twitter截圖）

2013年，兩名兒時好友在平治聚頭，再度做隊友，但落得場就無老友，只有對手。2014年摩納哥站，羅斯保疑似刻意炒車保住頭位，雙人關係漸見裂縫。同年的匈牙利站，車隊要求咸美頓讓路予隊友，他竟然回答：「我唔會為佢而揸慢，除非佢自己跟得近爬頭！」其後兩人在比利時站有碰撞，但大家依然保持理智，未至於擘面。

2016年，兩人的內鬥再升級，羅斯保開季4連勝，隨後在西班牙站首圈發生經典的「平治攬炒」事件，咸美頓與羅斯保較勁，其後離開賽道範圍，鏟上草地失控，再撞向羅斯保齊齊衝出賽道，雙雙退賽。

咸美頓與羅斯保2016年在西班牙站攬炒，成為近年隊友內鬥的經典一幕。（影片截圖）

兩人在奧地利站的最後一圈再度出事，次席的咸美頓嘗試爬頭，已在外檔超越隊友，但羅斯保未有收掣，二人再度攬炒，幸好今次輕微得多，羅斯保的頭翼受損，跌落第4位，而咸美頓則照常奪冠。兩人在這段時間鬥到火紅火綠，令平治高層十分頭痕。

咸美頓與羅斯保在奧地利站再度有碰撞，幸好無炒車。（影片截圖）

羅斯保在日本站奪得當年第9個分站冠軍，即使咸美頓餘下4場全勝，也未能後上封王，羅斯保首度成為世界冠軍，而這名德國人在季後立即宣布退役，與咸美頓的恩怨情仇也劃上句號。

為了世界冠軍，兩人卻賠上了友誼，羅斯保上年受訪再談及兩人關係時，他坦言不後悔做出這個決定，「落場無父子，當你爭冠軍追求成功時，總不能以和平、友愛放在首位，你需要嘗試底線，甚至利用一些灰色地帶，尤其是當兩名車手在如此高水平的情況下。我們的友誼在爭奪總冠軍時破裂，但我沒有後悔，對我而言，這是一場精彩的戰鬥。」

縱然事過境遷，羅斯保也曾公開表明，不介意與咸美頓重修舊好，但有些事情是不能回頭的。咸美頓曾經說過，與羅斯保最後一次對話就是2016年日本站，他亦沒有意圖修補雙方之間的關係。

羅斯保2016年贏得世界冠軍後退役，他與咸美頓的友誼亦一去不返。（Getty Images）

與保達斯再見亦是朋友

當羅斯保退役後，平治找來保達斯（Valtteri Bottas）擔任咸美頓的隊友。當保達斯篤定離隊時，再見亦是朋友，雙方不出惡言，原因很簡單，因為保達斯未曾對咸美頓帶來極大的威脅。

即使二人不再是隊友，但依然保持不錯的關係。（Getty Images）

「我也想過擊敗咸美頓，但我嘗試了5年，也是做不到。」保達斯如此總結與咸美頓做隊友的生涯。縱然他的能力並非頂級，但平治「見過鬼怕黑」，他們需要確保咸美頓不會受到極大威脅，確定其一號車手的位置。與此同時，平治一直都與保達斯保持續一年約，彷彿告訴他「你任何時候也有機會被取代」一樣，避免再度出現內鬥的機會，主要任務就是「保住主子」。

保達斯的合約一直都是每年續，彷彿告訴他誰是莊閒。（Getty Images）

F1既是個人運動，又是團體運動，平治總不能找一個實力差太遠的車手，保達斯是中上水平的車手，正是最適合的人選，在不太威脅到咸美頓的情況，又可以穩定地為車隊帶來積分。

保達斯曾經坐在最強的平治戰車，試問怎能不對世界冠軍有「非分之想」，這名芬蘭車手也曾經嘗試過，但正如他自己所說，「咸美頓是另一個級數的車手」，加上多年來的連環不幸事件，一次又一次破滅他的世界冠軍夢。

咸美頓曾盛讚保達斯是他合作過最好的隊友，毫無疑問與保達斯的專業精神有關係。平治領隊禾夫（Toto Wolff）曾經以「助手」（Wingman）來形容保達斯，即使他本人對此反感，但當車隊需要他的時候，保達斯依然是交足功課，這種隊友，怪車隊與咸美頓如何不愛他，難怪獲稱為「最佳二佬」。

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即使被稱為副手，保達斯依然交足功課。（Getty Images）

咸美頓的兩任「保子」隊友，結局差天共地，如今車隊內鬥在紅牛身上發生，究竟佩雷斯想成為羅斯保或是保達斯呢？而車迷最想看到的紅牛攬炒又會否發生呢？這點就要看一眾紅牛高層的和解功力。

今季F1完整賽程：