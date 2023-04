F1．人物誌｜佩雷斯機緣巧合再投前列　強大心智衝擊世界冠軍

冼拿說過:「做亞軍即是第一個輸!」

在競技運動世界中,落得場都希望成為贏家,往往贏家只得一個,而在一級方程式(F1),能否登上頒獎台最高一級,際遇也佔了重要的一部分,若沒有一架有實力的戰車,實力有多好也徒然。

不少F1車手就是等一個機會,等待坐上一架有力爭冠的戰車,然後大展身手,力爭成為夢寐以求的世界冠軍。不過多年來,不少車手等不到這機會,便會含恨結束職業生涯。

墨西哥「溫柔哥」佩雷斯算是幸運的一人,曾經兩度效力前列車隊,2021年加盟紅牛車隊,「二佬」一職恰如其分。紅牛戰車實力今年超班,兩名紅牛車手成為總冠軍大熱門,現年33歲的佩雷斯會繼續安守本分,或是衝擊世界冠軍寶座呢?



F1今年僅鬥3站,紅牛全數贏得分站冠軍。RB19戰車與法拉利﹑平治及阿士頓馬田有明顯的距離,奠定「火星車」的位置。就算是言之尚早,衛冕的韋斯達賓(Max Verstappen)依然是世界冠軍的頂頭大熱,爭逐三連冠路上的最大對手,或許是隊友佩雷斯(Sergio Perez)。

作為車手,正如F1傳奇車手冼拿(Ayrton Senna)所言,「做亞軍即是第一個輸」(Being second is to be the first of the ones who lose),誰又甘願做「阿二」?當然包括佩雷斯在內,如果有得揀,他也希望自己是站在最高一級,而非成人之美。

紅牛今年戰力超班,韋斯達賓與佩雷斯無疑成為世界冠軍的兩大熱門。(Getty Images)

年紀輕輕離鄉別井 為賽車夢磨練心智

佩雷斯的父親是墨西哥的著名政客,身家顯赫,加上不少國家級贊助商全力支持,佩雷斯可以無後顧地追尋賽車夢。雖然不少墨西哥車手出戰美國NASCAR系列,但佩雷斯鍾情高卡車,以F1車手為目標。

佩雷斯父親(中)不時現身支持愛兒。(Getty Images)

就算佩雷斯背後有財雄勢大的集團撐腰,佩雷斯追夢也未能走捷徑,要進入F1的殿堂,同樣要由低做起,先要在歐洲參加不同類型的低級別賽事,逐步向F1邁進。佩雷斯只好轉往歐洲,從家鄉瓜達拉哈拉隻身飛往德國追夢,2005年的他只得14歲。

「對一個14歲的小朋友而言,放棄所有事情,離開家鄉去為夢想奮鬥,這是一件天大的事,更帶來不少衝擊。」

因為高卡車,令佩雷斯踏上F1車手之路。(佩雷斯Instagram截圖)

年紀輕輕,離鄉別井,佩雷斯追夢首站是德國,參加德國寶馬方程式系列賽(Formula BMW Series)。初到歐洲,一個與墨西哥截然不同的國度,佩雷斯既面對巨大的文化衝突,又不諳英語﹑德語,住在車隊經理所經營的餐館的他,大部分時間獨處,思鄉感覺油然而生。對當時的佩雷斯而言,賽車彷彿變得次要,更重要的,是生存。

在德國經歷最難捱的兩年後,佩雷斯轉戰英國三級方程式,加盟T-Sport車隊,除了逐漸適應歐洲生活,更遇上好人好事,車隊照顧佩雷斯體貼入微,令他有種家的感覺,不分費心生活的部分,他可以專心在賽場表現實力。

佩雷斯(中)轉赴英國後,成績突飛猛進。(佩雷斯Instagram截圖)

佩雷斯的成績突飛猛進,2007年英國三級方程式國家級別(National Class)贏得總冠軍,翌年在錦標級別(Championship Class)全季贏得4場冠軍,結果以總殿軍完成賽事,隨後即獲得升上GP2(F2前身)的機會,並在2011年正式登陸F1,加盟沙巴車隊。

「這些年來,我彷彿多次站在懸崖邊,我知道我的意志十分強,這就是在F1生存的必備元素。」 佩雷斯

佩雷斯經過多年的磨練,成就強大的心智。(Getty Images)

初登F1殿堂 投麥拿侖一季即敗走

在賽車世界中,就算你爬頭有多膽識、入彎有多兇狠,但沒有一架有能力的戰車,以上一切也是多餘。23歲的佩雷斯,迎來生涯首次走向前列的機會。這名年輕的墨西哥小子,在「二年生」賽季取得突破,以沙巴當年的C31戰車,3度登上頒獎台,在馬來西亞站及意大利站奪亞﹑加拿大站摘季,翌季即轉投麥拿侖,與世界冠軍咸美頓(Lewis Hamilton)做隊友。

短短兩年,以為佩雷斯的自此順風順水,駕駛麥拿侖的MP4-28戰車,佩雷斯再遇上水土不服,未能立即適應,表現持續掙扎,更遑論與咸美頓匹敵,佩雷斯全季未能「企凳仔」,最佳成績只是印度站的第5位,最終僅一季便敗走,黯然離開麥拿侖,翌年重回中游班的懷抱,加盟印度力量(阿士頓馬田的「前前身」)。

佩雷斯首度加盟前列的麥拿侖,可惜水土不服,一季即敗走。(Getty Images)

重返中型班,佩雷斯活得更自在,並在印度力量有穩定發揮,而其對輪胎溫柔的軟實力亦逐漸發揚光大,縱然不是常客,但偶爾也頒獎台上看到佩雷斯的身影。

2018年,印度力量班主、印度商人Vijay Mallya被告,其後由老史杜爾(Lawrence Stroll)為首的財團入主,並易名為RacingPoint車隊,這次易手亦逐步將佩雷斯的F1生涯推向懸崖。

印度力量班主Vijay Mallya(右)被告,間接令佩雷斯在車隊失去位置。(Getty Images)

老史杜爾入主的原因很簡單,就是為「太子爺」史杜爾(Lance Stroll)打造最好的車隊、戰車,為兒子爭奪世界冠軍而鋪路。2019年,「太子爺」順理成章來投,佩雷斯依然保得住飯碗。老史杜爾的育成大計持續,宣布2021年將以阿士頓馬田(Aston Martin)的名義出戰F1。

2020年是混亂的一年,受到新冠疫情的影響,賽程大兜亂,7月才開季。佩雷斯在9月突然收到班主電話,「車隊要走向另一方向。」一通電話,原本有信心留隊的佩雷斯晴天霹靂時,成為他F1生涯的最大危機。

大史杜爾為了扶植兒子,佩雷斯只是車隊中的配角。(Getty Images)

以表現打動紅牛 恰如其分做好二佬角色

有危,就有機,站在懸崖邊,有些事情避不到,佩雷斯沒有放棄,選擇咬住啖氣。沒有退路的佩雷斯,餘下9站發揮小宇宙,兩度登上頒獎台,更在薩基爾站奪得首個分站冠軍。佩雷斯以表現說話,正好打動正尋找二號車手的紅牛,車隊領隊漢拿(Christian Horner)指「佩雷斯的表現令人難以忽視」。機緣巧合下,佩雷斯再一次加盟前列車隊。

【F1薩基爾站】佐治羅素黑爆失落頒獎台 佩雷斯開齋首奪分站冠軍

在薩基爾站的冠軍,或許是扭轉佩雷斯生涯的分站冠軍。(Getty Images)

佩雷斯不再是當年的小伙子,當時31歲的他沒有重蹈麥拿侖的覆轍,首季效力紅牛錄得一冠4季。戰績上不算亮眼,但他知道自己的位置,既要為韋斯達賓遮風擋雨,又要在對方有事時挺身而出,難度不比車路士領隊低。佩雷斯溫柔依然,更有硬朗的一面,剛柔拿捏得剛剛好,恰如其分,尤其是在煞科戰奮力阻擋咸美頓,韋斯達賓順利首度登頂,他當然功不可沒,而他護駕有功,紅牛2021年5月與佩雷斯續約至2024年。

F1|佩雷斯助隊友封王功不可沒 最強二佬看準時機出馬

韋斯達賓爭冠期間,佩雷斯多次出手相助,奪冠他也功不可沒。(Getty Images)

與韋斯達賓有裂痕 連爭世界冠軍都唔講得

好景不常,佩雷斯與韋斯達賓上季尾惹來內訌謠言,在巴西站早已封王的「韋少」,企硬不願讓路予要爭奪總亞軍的佩雷斯,這名墨西哥車手賽後直言對隊友失望,兩人關係暗藏裂痕。

紅牛內鬥在今年沙特站再度上演,兩人為了最快圈速的1分隔空較勁,這1分定奪誰能領先車手榜,韋少最後錄得「紫圈」,而在訪問中以為自己才是最快圈速保持者的佩雷斯,突然空歡喜一場,在鏡頭前無法做好表情管理,由笑笑口變臉至錯愕的樣子,盡顯失望之情。佩雷斯在社交網站的慶祝發文中,曾經出現「我想贏(全年)冠軍」的句子,其後就急急刪文,難道是「真嘢唔好講」?

F1.沙特站|韋斯達賓搶走關鍵一分惹隊友不滿 紅牛領隊揭開真相

F1.巴西站|韋斯達賓寸步不讓惹紅牛內訌 佩雷斯:睇清佢係咩人

佩雷斯在紅牛車隊的角色,依然是韋斯達賓的隊友,而非頭號車手。(Getty Images)

世界冠軍,相信是不少車手的終極目標,佩雷斯亦然,追尋賽車夢近20年,如今如此接近世界冠軍的位置,嘗試衝冠也是人之常情。佩雷斯早前受訪時,向韋斯達賓戴高帽,直言隊友如今是最難擊敗的車手,他需要每站賽事穩定性發揮高水平,才有望挑戰韋少的地位。

這番說話說來容易,韋斯達賓是紅牛的天命所歸,隊中的地位難以撼動,佩雷斯若要挑戰世界冠軍,他的對手不止韋少一人,更有可能是全隊紅牛。

佩雷斯累積19年的經驗,往日遇到的一切,能否成就他登頂,且看佩雷斯今季餘下的表現。

佩雷斯要爭世界冠軍,對手或許不止是韋斯達賓,隨時是整隊紅牛。(Getty Images)

