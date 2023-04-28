F1．人物誌｜佩雷斯機緣巧合再投前列　強大心智衝擊世界冠軍

冼拿說過：「做亞軍即是第一個輸！」

在競技運動世界中，落得場都希望成為贏家，往往贏家只得一個，而在一級方程式（F1），能否登上頒獎台最高一級，際遇也佔了重要的一部分，若沒有一架有實力的戰車，實力有多好也徒然。

不少F1車手就是等一個機會，等待坐上一架有力爭冠的戰車，然後大展身手，力爭成為夢寐以求的世界冠軍。不過多年來，不少車手等不到這機會，便會含恨結束職業生涯。

墨西哥「溫柔哥」佩雷斯算是幸運的一人，曾經兩度效力前列車隊，2021年加盟紅牛車隊，「二佬」一職恰如其分。紅牛戰車實力今年超班，兩名紅牛車手成為總冠軍大熱門，現年33歲的佩雷斯會繼續安守本分，或是衝擊世界冠軍寶座呢？



F1今年僅鬥3站，紅牛全數贏得分站冠軍。RB19戰車與法拉利﹑平治及阿士頓馬田有明顯的距離，奠定「火星車」的位置。就算是言之尚早，衛冕的韋斯達賓（Max Verstappen）依然是世界冠軍的頂頭大熱，爭逐三連冠路上的最大對手，或許是隊友佩雷斯（Sergio Perez）。

作為車手，正如F1傳奇車手冼拿（Ayrton Senna）所言，「做亞軍即是第一個輸」（Being second is to be the first of the ones who lose），誰又甘願做「阿二」？當然包括佩雷斯在內，如果有得揀，他也希望自己是站在最高一級，而非成人之美。

紅牛今年戰力超班，韋斯達賓與佩雷斯無疑成為世界冠軍的兩大熱門。（Getty Images）

年紀輕輕離鄉別井 為賽車夢磨練心智

佩雷斯的父親是墨西哥的著名政客，身家顯赫，加上不少國家級贊助商全力支持，佩雷斯可以無後顧地追尋賽車夢。雖然不少墨西哥車手出戰美國NASCAR系列，但佩雷斯鍾情高卡車，以F1車手為目標。

佩雷斯父親（中）不時現身支持愛兒。（Getty Images）

就算佩雷斯背後有財雄勢大的集團撐腰，佩雷斯追夢也未能走捷徑，要進入F1的殿堂，同樣要由低做起，先要在歐洲參加不同類型的低級別賽事，逐步向F1邁進。佩雷斯只好轉往歐洲，從家鄉瓜達拉哈拉隻身飛往德國追夢，2005年的他只得14歲。

「對一個14歲的小朋友而言，放棄所有事情，離開家鄉去為夢想奮鬥，這是一件天大的事，更帶來不少衝擊。」

因為高卡車，令佩雷斯踏上F1車手之路。（佩雷斯Instagram截圖）

年紀輕輕，離鄉別井，佩雷斯追夢首站是德國，參加德國寶馬方程式系列賽（Formula BMW Series）。初到歐洲，一個與墨西哥截然不同的國度，佩雷斯既面對巨大的文化衝突，又不諳英語﹑德語，住在車隊經理所經營的餐館的他，大部分時間獨處，思鄉感覺油然而生。對當時的佩雷斯而言，賽車彷彿變得次要，更重要的，是生存。

在德國經歷最難捱的兩年後，佩雷斯轉戰英國三級方程式，加盟T-Sport車隊，除了逐漸適應歐洲生活，更遇上好人好事，車隊照顧佩雷斯體貼入微，令他有種家的感覺，不分費心生活的部分，他可以專心在賽場表現實力。

佩雷斯（中）轉赴英國後，成績突飛猛進。（佩雷斯Instagram截圖）

佩雷斯的成績突飛猛進，2007年英國三級方程式國家級別（National Class）贏得總冠軍，翌年在錦標級別（Championship Class）全季贏得4場冠軍，結果以總殿軍完成賽事，隨後即獲得升上GP2（F2前身）的機會，並在2011年正式登陸F1，加盟沙巴車隊。

「這些年來，我彷彿多次站在懸崖邊，我知道我的意志十分強，這就是在F1生存的必備元素。」 佩雷斯

佩雷斯經過多年的磨練，成就強大的心智。（Getty Images）

初登F1殿堂 投麥拿侖一季即敗走

在賽車世界中，就算你爬頭有多膽識、入彎有多兇狠，但沒有一架有能力的戰車，以上一切也是多餘。23歲的佩雷斯，迎來生涯首次走向前列的機會。這名年輕的墨西哥小子，在「二年生」賽季取得突破，以沙巴當年的C31戰車，3度登上頒獎台，在馬來西亞站及意大利站奪亞﹑加拿大站摘季，翌季即轉投麥拿侖，與世界冠軍咸美頓（Lewis Hamilton）做隊友。

短短兩年，以為佩雷斯的自此順風順水，駕駛麥拿侖的MP4-28戰車，佩雷斯再遇上水土不服，未能立即適應，表現持續掙扎，更遑論與咸美頓匹敵，佩雷斯全季未能「企凳仔」，最佳成績只是印度站的第5位，最終僅一季便敗走，黯然離開麥拿侖，翌年重回中游班的懷抱，加盟印度力量（阿士頓馬田的「前前身」）。

佩雷斯首度加盟前列的麥拿侖，可惜水土不服，一季即敗走。（Getty Images）

重返中型班，佩雷斯活得更自在，並在印度力量有穩定發揮，而其對輪胎溫柔的軟實力亦逐漸發揚光大，縱然不是常客，但偶爾也頒獎台上看到佩雷斯的身影。

2018年，印度力量班主、印度商人Vijay Mallya被告，其後由老史杜爾（Lawrence Stroll）為首的財團入主，並易名為RacingPoint車隊，這次易手亦逐步將佩雷斯的F1生涯推向懸崖。

印度力量班主Vijay Mallya（右）被告，間接令佩雷斯在車隊失去位置。（Getty Images）

老史杜爾入主的原因很簡單，就是為「太子爺」史杜爾（Lance Stroll）打造最好的車隊、戰車，為兒子爭奪世界冠軍而鋪路。2019年，「太子爺」順理成章來投，佩雷斯依然保得住飯碗。老史杜爾的育成大計持續，宣布2021年將以阿士頓馬田（Aston Martin）的名義出戰F1。

2020年是混亂的一年，受到新冠疫情的影響，賽程大兜亂，7月才開季。佩雷斯在9月突然收到班主電話，「車隊要走向另一方向。」一通電話，原本有信心留隊的佩雷斯晴天霹靂時，成為他F1生涯的最大危機。

大史杜爾為了扶植兒子，佩雷斯只是車隊中的配角。（Getty Images）

以表現打動紅牛 恰如其分做好二佬角色

有危，就有機，站在懸崖邊，有些事情避不到，佩雷斯沒有放棄，選擇咬住啖氣。沒有退路的佩雷斯，餘下9站發揮小宇宙，兩度登上頒獎台，更在薩基爾站奪得首個分站冠軍。佩雷斯以表現說話，正好打動正尋找二號車手的紅牛，車隊領隊漢拿（Christian Horner）指「佩雷斯的表現令人難以忽視」。機緣巧合下，佩雷斯再一次加盟前列車隊。

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在薩基爾站的冠軍，或許是扭轉佩雷斯生涯的分站冠軍。（Getty Images）

佩雷斯不再是當年的小伙子，當時31歲的他沒有重蹈麥拿侖的覆轍，首季效力紅牛錄得一冠4季。戰績上不算亮眼，但他知道自己的位置，既要為韋斯達賓遮風擋雨，又要在對方有事時挺身而出，難度不比車路士領隊低。佩雷斯溫柔依然，更有硬朗的一面，剛柔拿捏得剛剛好，恰如其分，尤其是在煞科戰奮力阻擋咸美頓，韋斯達賓順利首度登頂，他當然功不可沒，而他護駕有功，紅牛2021年5月與佩雷斯續約至2024年。

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韋斯達賓爭冠期間，佩雷斯多次出手相助，奪冠他也功不可沒。（Getty Images）

與韋斯達賓有裂痕 連爭世界冠軍都唔講得

好景不常，佩雷斯與韋斯達賓上季尾惹來內訌謠言，在巴西站早已封王的「韋少」，企硬不願讓路予要爭奪總亞軍的佩雷斯，這名墨西哥車手賽後直言對隊友失望，兩人關係暗藏裂痕。

紅牛內鬥在今年沙特站再度上演，兩人為了最快圈速的1分隔空較勁，這1分定奪誰能領先車手榜，韋少最後錄得「紫圈」，而在訪問中以為自己才是最快圈速保持者的佩雷斯，突然空歡喜一場，在鏡頭前無法做好表情管理，由笑笑口變臉至錯愕的樣子，盡顯失望之情。佩雷斯在社交網站的慶祝發文中，曾經出現「我想贏（全年）冠軍」的句子，其後就急急刪文，難道是「真嘢唔好講」？

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佩雷斯在紅牛車隊的角色，依然是韋斯達賓的隊友，而非頭號車手。（Getty Images）

世界冠軍，相信是不少車手的終極目標，佩雷斯亦然，追尋賽車夢近20年，如今如此接近世界冠軍的位置，嘗試衝冠也是人之常情。佩雷斯早前受訪時，向韋斯達賓戴高帽，直言隊友如今是最難擊敗的車手，他需要每站賽事穩定性發揮高水平，才有望挑戰韋少的地位。

這番說話說來容易，韋斯達賓是紅牛的天命所歸，隊中的地位難以撼動，佩雷斯若要挑戰世界冠軍，他的對手不止韋少一人，更有可能是全隊紅牛。

佩雷斯累積19年的經驗，往日遇到的一切，能否成就他登頂，且看佩雷斯今季餘下的表現。

佩雷斯要爭世界冠軍，對手或許不止是韋斯達賓，隨時是整隊紅牛。（Getty Images）

今季F1完整賽程：