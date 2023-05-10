亞洲盃抽籤︱網上直播見證港足命運　朴智星任嘉賓　賽制檔次一覽

香港足球代表隊明年1月將參與亞洲盃決賽周，是港隊自1968年後再踏足這項大賽舞台。

今屆分組賽抽籤儀式在明天（11日）香港時間下午7時舉行，結果將決定港隊命運。



2023亞洲盃決賽周於卡塔爾舉行，是這中東國家繼1988及2011年後，第三度成為主辦國；比賽在8個位於多哈及鄰近城市的球場上演，當中6個場地曾舉辦2022年世界盃賽事，是亞洲盃歷史上首次在曾舉行世界盃賽事的球場舉行。

今屆亞洲盃其中一個比賽場地路薩爾體育場（Lusail Stadium），曾上演2022年世界盃決賽，美斯是就在這裏帶領阿根廷擊敗法國封王。（Getty I

今屆賽事因疫情延後至2024年1月12日至2月10日上演，24支球隊會分6組（A至F組）踢單循環，每組首兩名與4支最佳第三名球隊會晉級16強，然後進行單回合制淘汰賽，決出最終王者。

分組抽籤儀式將於香港時間周四（11日）晚上7時，在多哈的卡塔拉歌劇院（Katara Opera House）舉行，預計每隊都會派代表出席，港隊主帥安達臣也已前往多哈。

這次抽籤根據4月出爐的最新世界排名，把24隊分成4個檔次，每組都由各1支第一至第四檔次球隊組成，意味相同檔次球隊肯定不會被抽入同一組。而為確保東道主卡塔爾參與揭幕戰，這支獲列入第一檔次的衛冕球隊，已被自動分配入A組。

亞洲盃決賽周抽籤檔次，括號內為最新世界排名：



第一檔次：卡塔爾（61）、日本（20）、伊朗（24）、韓國（27）、澳洲（29）、沙特阿拉伯（54）



第二檔次：伊拉克（67）、阿聯酋（72）、阿曼（73）、烏茲別克（74）、中國（81）、約旦（84）



第三檔次：巴林（85）、敘利亞（90）、巴勒斯坦（93）、越南（95）、吉爾吉斯（96）、黎巴嫩（99）



第四檔次：印度（101）、塔吉克（109）、泰國（114）、馬來西亞（138）、香港（147）、印尼（149）



亞洲盃中最成功球隊非日本莫屬，「藍武士」先後於1992、2000、2004、2011年奪冠，而沙特阿拉伯與伊朗亦曾三度封王。（Getty Images）

亞洲盃（AFC Asian Cup）官方YouTude頻道會免費直播抽籤儀式，亞洲足協亦邀得重量級人馬擔任抽籤嘉賓，包括前韓國國腳朴智星、澳洲名將卡希爾（Tim Cahill）、前中國女足成員孫雯等。

值得一提，塔吉克是今屆唯一一支首度亮相亞洲盃決賽周的球隊，而餘下23個國家或地區之中，只有印尼、香港跟馬來西亞沒有出戰上屆決賽周。

港足將相隔近60年再度出戰亞洲盃決賽周。（資料圖片）

港足主教練安達臣最近在亞洲足協官網的訪問中提到，相信港隊可透過決賽周汲取大賽經驗，「夢想是排小組第三，甚至晉級，但這只是夢想，我們不會想太多，我們會準備好自己，盡力創造驚喜，取得一至兩場不錯的賽果。」

他認為決賽周除了能提升球員動力，也影響香港足球整體發展，「大家會更關心香港足球，政府也會知道港隊參與這些大賽的重要性，之後或者會有更多人支持我們，甚至有更多贊助。」