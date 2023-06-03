行路Fantasy｜港九新界三區大戰　偽遊客九龍遊贏特色｜第7輪賽果

「行路Fantasy」來到最後一輪，似乎大家都開始想不到路線，當中「田泰安生日快樂」的九龍偽遊客路線頗為有趣，所以沒什麼懸念下當選第一；「咖喱山」堅持大埔的路線也依然有趣，「閒人止步」的維港遊也很有心思，就是可惜天公不太造美。



「行路Fantasy」評分準則：



第一部份：「步數分」

步數愈多分數愈高，分別為6分、5分、4分、3分、2分及1分。



第二部份為「裁判分」：

評判根據各自的準則及喜好等評分，裁判分為步數分的雙倍，即12分、10分、8分、6分、4分及2分。



將兩個分數合計為每周總分，再以聯賽形式鬥高分，每輪各有一名參賽者輪空，擔任評判。



評判的話：

筆者喜歡舊香港事物，不過剛好這輪大家都沒有這方面的主題，便純粹按主觀意見去選。「田泰安生日快樂」的路線大概為大家介紹了一下遊客最近來港的遊覽路線，有趣得來又有特色；「咖喱山」的三門仔路線中間說廠房搶人才那段令人會心微笑，觀音像的照片也很有意境，就是可惜天色太陰；同樣地「閒人止步」維港遊十分有心思，不過天氣不佳導致失色不少。

田泰安生日快樂行路Fantasy第6輪路線資料。（01美術製圖）

後面三位如何排列讓筆者猶豫了一下，最後決定讓「腐能量寶寶」排第四，因為從小孩起便對青馬大橋有種情意結，而且介紹的位置也確實頗為漂亮，就是路線上有點單調；雖然筆者非常非常喜歡小狗，關於南豐紗廠的介紹也很詳細，不過由於溫度因素而路線太過單一，也只能把「蛋叮」放在第五；「山﨑康晃最高⚾」的濕地公園之旅是筆者一直很想去的地方，能拍到傳說中的貝貝也加分不少，可惜其本人有事在身而匆忙離去，沒能繼續深入探索該地，所以被小狗叮叮打敗，排在末席。

最後就是，這個「行路Fantasy」舉辦了7輪，大家都有各自不同的特色風格，也能推廣讀者散步運動，以及探索香港這座城市的美麗之處，不知道還會不會有Season 2，大家有緣再會吧。

本輪裁判分：



1. 田泰安生日快樂（12分）

2. 咖哩山（10分）

3. 閒人止步（8分）

4. 腐能量寶寶（6分）

5. 蛋叮（4分）

6. 山﨑康晃最高⚾（2分）



本輪步數分：



參賽者 步數 （分數）

1.田泰安生日快樂，21284（6分）

2.閒人止步，17678（5分）

3.咖哩山，9649（4分）

4.山﨑康晃最高⚾，8622（3分）

5.腐能量寶寶，8202（2分）

6.蛋叮，3052（1分）

