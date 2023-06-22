端午節吃糭有法｜輕鬆散步路線　消糉又可打卡郊遊

一年一度端午佳節，食糭「食多咗」，自然要靠運動消耗脂肪保持健康。

本文整合5條適合「消糭」的散步路線，配合能量消耗公式，計算一下自己是否食幾多行幾多。5條路線同時有不少景點，也是周末或公眾假期的好去處。



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能量消耗公式

能量消耗（卡路里） = （0.0175 x METS x 體重（公斤）） x 運動時間（分鐘）

步行的METS（代謝當量）

遛狗 3.0

平地步行 3.5

上坡步行（坡度1-5%，速度5.3km/h） 5.3

上坡步行（坡度6-15%，速度5.3km/h） 8.0

競走 6.5



以一名體重60公斤成年人、平地步行1小時計算，即「（0.0175 x 3.5 x 60）x 60」，消耗卡路里為220.5卡路里。

想找散步路線消耗卡路里，我們推介以下好去處。

飯後好去處 青馬曬月光

縱然端午節氣溫高達30度以上，加上猛烈的太陽，汗流浹背在所難免。若然又未能趕及游龍舟水的話，似乎到青馬大橋「曬月光」是個不錯的選擇。沿荃灣海濱前行，在青山公路走一小段，就可遠眺汀九橋和青馬大橋景色，青公附近有多個沙灘，可以選擇啱心水的泳灘，好好欣賞月色，同時又可散步消脂。

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腐能量寶寶第7輪散步路線。（01美術製圖）

郊遊探貝貝

假日或節日，郊遊總是個不錯的選擇，到訪天水圍的濕地公園，探一探約20歲的小灣鱷貝貝。濕地公園當然不止得貝貝之家，還有各式各樣的動植物，值得花時間慢慢細心觀賞。不過，炎熱天氣卻成為了最大的敵人。

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山﨑康晃最高第六輪行路Fantasy資訊一覽。（01美術製圖）

親子同遊大埔河

大埔居民十分熟悉的大埔河，由上游出發，經過一條又一條的藍色鐵橋，途經碗窰展覽館，更有冷氣，是個不錯的乘涼點。離開碗窰展覽後，繼續河前進，就會走到大埔河與林村河的交匯點，其後更可走到大埔海濱公園，這條路線適合一家大小，既可觀賞美景，又有教育意義。

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咖哩山行路Fantasy第五輪路線簡介。（01美術製圖）

鯉魚門水鄉打打卡

每逢端午節，大澳也有特色的扒艇行，更加是本港非物質文化遺產之一。若然想看水鄉，又不想遠赴大澳，鯉魚門的「小水鄉」也可止止癮。鯉魚門是本地遊的勝地，沿途有不少海鮮酒家，但這是消脂之旅就不太建議。除了觀賞鯉魚門的小水鄉，也可走進石礦場，是一個打卡的好地方。

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田泰安生日快樂行路Fantasy第三輪路線資訊一覽。（01美術製圖）

路程有長有短的九龍遊

散步又未必一定要到郊外，都可以是在貼近市區的九龍。由尖沙咀海濱往西九文化區，再走到大熱的油麻地警署，再前往深水埗。每一個地方都是鄰近地鐵站，路程要長要短，悉隨尊便。

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