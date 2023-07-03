健身｜900萬粉絲KOL「拉絲哥」猝逝　女友傷心稱「死在我懷中」

在Instagram擁有900萬粉絲的健身網紅Jo Lindner，其女友日前突然公布他本人已離世，年僅30歲。

Jo Lindner經常在Instagram分享健身練習影片，而且以胸肌「拉絲」的動作最為著名，因而被部分網友稱為「拉絲哥」，他的去世也讓不少網民大感震驚。



Jo Lindner的Instagram帳號joesthetics粉絲人數逾900萬，是極具人氣的健身網紅，其Youtube頻道也有95.8萬粉絲。日前突然傳來惡耗，他女友Nicha表示，Jo Lindner因頸動脈瘤破裂而猝死，「他就死在我懷中，一切都來得太快……三天前他一直說脖子很痛，當時我們沒意識到（事態嚴重）……直至一切都已經太遲。」

Jo Lindner因強壯身材，在Instagram上吸引逾900萬粉絲關注。（Instagram）

6月初他接受YouTuber Bradley Martyn訪問時，提及自己患有一種名為「波狀肌病（rippling muscle disease）」的罕見疾病，會使他的肌肉在運動及受壓時異常敏感，同時也會導致某部分肌肉過度生長，但Jo Lindner本人也坦承：「從技術上來說，那算是痙攣（cramp）。」

Nicha在Instagram中表達對男友離去的不捨之情：「這一刻我無法寫下太多東西，他是個十分甜蜜、善良及堅強的男人，他也很勤奮、忠誠和聰明。」昨天她再貼出數則限時動態，「他總是告訴我：『想像一下如果我死了的話，你會怎麼做』，我依然沒有答案，因為我真的無法想像沒有你的生活」、「最糟糕的事情……我醒來然後等待回覆我說早安的短訊」。

Jo Lindner健壯的身材，讓不少熱愛健身的男性趨之若鶩，最著名的「胸肌拉絲」更是其看家本領，他亦憑此而知名度急升。在健身界，使用藥物如合成代謝類固醇等一直是禁忌話題，有很多著名的健身網紅常被指責「扮自然呃飯食」，Jo Lindner則大方地承認用藥，同時不止一次地勸喻其他健身愛好者不要這麼做。他曾在2020年時拍下一條14分鐘的影片，解釋用藥帶來的相關副作用。

這名德國健身網紅當時表示自己「乳房雌化」，而且血液中的雌激素很高，曾求助醫生但被拒絕且回覆「這是你自找的」。他還在影片提及痤瘡及睪酮素等常見的副作用，也後悔地表示在這麼年輕就已經把荷爾蒙分泌搞得一塌糊塗。該條影片獲不少網民稱讚，認為他誠實且傳播正能量，阻止其他健身愛好者嘗試去傷害身體。

Jo Lindner去世前幾天在Instagram的最後一篇帖文，是透露自己不得已重新接受睪固酮替代療法（Testosterone Replacement Therapy，簡稱TRT），因為他身體已無法自行調整成正常水平，「相信我，我曾試圖停下來」，不過目前沒有任何消息證明他的死亡與用藥有關。

他離世的消息被確認後，Instagram下不少網民留言悼念，包括其他健身網紅Austin Dotson及Noel Deyzel等，網民此後亦再無法透過影片看到Jo Lindner大曬「拉絲」絕技。