杭州亞運2023｜香港三人籃球名單　大專MVP陳穎欣領銜　全員首戰

三人籃球容易爆冷，加上節奏快，為籃球項目帶來新刺激，也是籃球港隊更有望衝擊更好成績的機會。

繼2018年雅加達亞運首度將三人籃球列入為常規項目後，港隊今屆首次派隊參戰，雖然陣中8人全員首戰亞運，但年輕熱血有加乘。

男女子隊全為甲組年輕球員，其中女籃由4位女甲小前鋒組成，火力尤其猛烈，全都是得分擔當，包括由上屆大專賽MVP陳穎欣。男子隊方面，有南華後衛曾湛元和林民淇領銜，集合不同角色各司其職。



三人籃球女子代表：

陳穎欣、何佩盈、關海珮及吳欣潼

三人籃球男子代表：

張國銓、林民淇、曾湛元及黃浩賢



比賽日期：

9月25日



上屆大專賽MVP陳穎欣。（資料圖片）

香港隊首次派員參戰亞運三人籃球，女子代表方面以4位平均身過超過1.7米、女子甲組小前鋒組成，包括上屆大專賽MVP陳穎欣（安青）、何佩盈（東方）、關海珮（荃灣）和上季女甲得分榜第二位吳欣潼（偉邦）。雖然4人打法以鏟籃和外圍為主，角色上有重疊，但各自均有得分能力，加上速度搭夠，「小球」戰術以彌補身高、身形上的不足。

南華後衛曾湛元（頭排最右）擅鏟搭配射手林民淇（頭排左二）。（資料圖片）

男子隊陣容方面，角色相對分明。今季加入香港東方的小前鋒黃浩賢以及飛鷹內線球員張國銓，內外兼備。加上，南華後衛曾湛元擅鏟，搭配射手林民淇，兩人在今季銀牌漸漸擔起主力重擔，比賽經驗累積下變得成熟，有助亞運發揮更佳表現。