港足友賽｜港足10：0狂勝汶萊　新兵米高對辦　三球員梅開二度

香港男子足球代表隊周一（11日）在今個國際賽期最後一戰，在香港大球場主場友賽汶萊。近期港足戰績屢屢令失望，早前有香港U15種種因素下0：8不敵中華台北、香港U22在U23亞洲盃外圍賽慘吞烏茲別克10蛋，「大港腳」上周作客友賽柬埔寨，也遭對手1：1逼和，連續6場不勝。

今次在主場對世界排名190的汶萊，港隊終於迎來一場大勝，以10：0擊敗對手，一洗香港球壇近日的頹風。



港足已連續六場不勝，加上天氣影響入場意欲，賽前氣氛比過往失色，但如「霍哥」、鄧月平及「大埔LuLu」等藝人也現身撐場，港隊擁躉開賽後不斷揮動頸巾高歌，角球時又齊心造勢，與作客區默默打氣的一位汶萊球迷相映成趣。

在國歌法下，今仗警力較6月友賽泰國時稍減，主場球迷站立打氣區內仍有軍裝警員於通道戒備，而看台底部的非軍裝警員就與場地保安一字排開，在奏國歌期間相隔看台以攝錄機對準球迷，至開賽後約10分鐘才離開。

經過上周的「世紀暴雨」，香港大球場昨日為保護草皮，兩支參賽球隊訓練要移師將軍澳足球訓練中心；在今午仍有大雨下，球場草地難免濕滑，但沒有積水，只是在球員熱身後出現不少草頭，相信對球員未有太大影響。

新入籍的米高正選上陣。（袁志浩攝）

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比起上周1：1賽和柬埔寨的正選陣容，港隊今仗作出6個變動，只保留黃威、費蘭度、艾華頓、陳俊樂和艾里奧，剛剛才入籍的米高立刻擔正，並改由謝家榮把關，梁諾恆、陳晉一、陳肇鈞和茹子楠都正選，當中費蘭度擔任左閘、茹子楠出任右閘，明顯以進攻為主要任務。

汶萊陣中大半都是新加坡聯賽球隊汶萊DPMM的球員，早段一度嘗試向港隊球員施壓逼搶，但香港隊很快便站穩陣腳，攻勢浪接浪，上一仗已取得入球的艾華頓今仗在右路相當活躍，8分鐘已有兩次在右邊犄角位起腳的機會，但都未能得手，到12分鐘，他終接應米高傳送打開紀錄，20分鐘陳俊樂禁區頂勁射，將比數拉開至2：0。

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新入籍的米高交出助攻之餘也努力爭取入球，惟他頭槌頂遠柱不幸中楣彈出、再射地波又被閂到。32分鐘，艾里奧禁區內大路斬中，陳肇鈞門前近距離跳頂高出；緊接汶萊一次解圍皮球直接落在禁區內的黃威腳下，他快腳一射又被救出。

41分鐘，黃威左路開出角球，近柱的艾里奧高高躍起頭槌一批，皮球在遠柱入網，成為他的第一個國際賽入球。完場前米高個人推進再抽射仍是中楣彈出。

51分鐘，米高右路落底扣過對手再壓落底線橫傳到遠柱，汶萊守衛「大漏」，遠柱的費蘭度輕鬆射遠柱入網，跟艾里奧一樣，取得自己第一個國際賽入球；55分鐘米高近射又被救出，但造就黃威補中，香港隊至此領先至５: 0；59分鐘艾華頓再在右路爆發，入禁區後即扣過對手起腳，皮球直飛遠柱網仔成6：0，未幾港隊又在右路禁區邊獲得罰球，陳晉一開出彎入禁區，陳肇鈞撞射入網，他在83分鐘再建一功，比數已成8：0，追平香港對汶萊最大勝仗紀錄。

末段，一眾後備入替的年輕球員都對入球充滿渴望，當中前鋒潘沛軒連入兩球，他先以韓國球星孫興慜的「拍照」動作慶祝，再模仿曼聯球星拉舒福特，最終港隊以10：0大勝汶萊，獲得2023年的第一場勝仗。港隊全場37次射門、22次中目標，最終出現10個入球。

雖然港足與汶萊水平差距甚大，但香港隊的確急需這場大勝去振奮士氣。（袁志浩攝）

港足10月將會迎來關鍵賽事——世界盃亞洲區外圍賽第一圈，先在12日主場對不丹，17日的次回合會到不丹作客，爭取打入第二圈。不丹目前世界排名185，實力應與汶萊相去不遠，今仗大勝汶萊，無疑是港足的強心針。不過港足在2015年也曾在世界盃外圍賽作客不丹，雨戰之下陷入苦戰，只以1球險勝，今次交手絕不可掉以輕心。