港足取14年來最大勝仗：這10球很重要　汶萊怨港隊太多入籍兵

港足周一（11日）晚友賽大勝汶萊10：0，是球隊14年來最大勝仗，雖然對手只是世界排名低41位的汶萊，但球員與教練都認為，賽果有它的意義。



港足周一（11日）晚友賽大勝汶萊10：0，是球隊14年來最大勝仗。（袁志浩攝）

今仗是港足自2009年於台灣參與東亞足球錦標賽次圈、12：0擊敗關島以來的最大勝仗。若要數到對上一次在主場的最大勝仗，更已是2003年、同在香港大球場上演的東亞錦外圍賽，當時港隊贏關島11：0。

港足此前連續六場不勝，主教練安達臣（左）賽後如同鬆一口氣。（袁志浩攝）

港足此前連續六場不勝，主教練安達臣賽後如同鬆一口氣，連番強調球隊「終於（finally）」取得多個入球，「我知道對手只是弱隊，但我們需要這10球、它對我們的未來很重要，如果對不丹能維持今仗表現，相信沒有問題。」

港隊10月就會出戰世界盃外圍賽首圈、與不丹踢主客兩回合淘汰賽，勝方晉級次圈。

今仗梅開二度的陳肇鈞稱，希望今日有交代，大家能看到港隊努力嘗試展示進攻的那一面。（林藹怡攝）

今仗梅開二度的陳肇鈞也認為，港隊今年比賽都有點欠運，上仗作客柬埔寨表現亦不似預期，但球員明白今場的重要性，結果終於做到賽前目標。

「對球隊來說，不會太看重比數，而是留意球隊運作與發揮。球迷對我們的入球率有些意見，希望今日有交代，大家能看到我們努力嘗試展示進攻的那一面。始終我們是以（備戰）亞洲盃（決賽周）為主，一步一步來吧。」

汶萊教練甘比仙奴抱怨香港隊有很多入籍兵。（林藹怡攝）

汶萊主帥：部分球員要「返工」 未能以最好人腳出戰

世界排名第190位的汶萊，形勢本已處於下風，教練甘比仙奴賽前已明言球隊非全職訓練，十分輸蝕。大敗後的他再於記招表示，因部份隊員「返工」，令球隊未能以最好人腳應戰，更認為港隊有另一優勢，「像籃球項目，只容許有限的入籍兵，但香港隊有很多，這並不公平。」

港隊今場憑新入籍兵艾華頓先開紀錄，這位理文翼鋒最終梅開二度，成為比賽最佳球員。艾華頓右路扣大位左腳燙射的招牌技倆，是其「殺手鐧」；但同時有意見指他過於「獨食」，甚少傳球予位置更佳的隊友。

對此安達臣認為，像艾華頓這樣有質素的球員，應該讓他自由發揮，「有時傳球是更好的選擇，但這就是他的踢法，他會入波，所以我不會幫他做抉擇。」陳肇鈞就笑言，艾華頓推進如「法拉利」，未來本地球員應注重如何配合此子，發揮他的最大作用。

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