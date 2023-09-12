港足大勝汶萊　新入籍前鋒米高食白果：很失望，但能感受球迷的愛

香港足球代表隊新入籍前鋒米高（Michael Udebuluzor）加入球隊兩日，周一（11日）即上演地標戰，惟港隊大勝10：0下，他仍苦無進帳。

雖然對自己的表現感到失望，但米高仍愛上香港大球場的氣氛跟每一位港隊擁躉，因為球迷向他傳遞的愛，在歐洲難以感受得到。



港足10：0擊敗汶萊，艾華頓、陳肇鈞梅開二度，守衛艾里奧、費蘭度都有進帳，連後備入替的中鋒潘沛軒都入兩球，唯獨處子戰正選登場的新入籍前鋒米高「食白果」。

父親貴為曾拿下2001/02年度球季港甲神射手的本地足球名宿哥連斯，米高賽後笑指爸爸如得悉自己無份入波，也許會十分勞氣，「他應該會殺了我吧，我很害怕，會把手機轉靜音。就連經理人也投訴，說我應該至少攻入5球。」

新入籍的米高首戰即正選上陣。（袁志浩攝）

米高自知浪費不少機會，即使記者提醒他曾兩次射中門楣，加上錄得兩記助攻，他仍相當失望，「前鋒不會在意射中楣的，因為在數據上這是偏離目標，而事實是我的確沒有入球，我寧願同時有兩助攻兩入波。」

米高今仗錯失多次機會。（林靄怡攝）

兩日前的港隊發布會，米高曾表示「不入球的前鋒就不是前鋒」，雖然慘中自己的「回力鏢」，但他不後悔。

「所以我不滿意自己，接下來我會射中目標、甚至角度更刁鑽，不會給守門員有任何機會去撲救。」他相信自己跟另一港足前鋒安永佳不屬同一類型的射手，現時只會專注做好自己，令教練有更多調兵遣將的選擇。

米高對自己無法取得入球感到失望。（袁志浩攝）

至於港足主教練安達臣與中場陳肇鈞都「幫口」，前者認為米高只加入球隊兩日，仍在了解隊友，甚至連他們的名字亦未完全記下。

「我對他的表現已經很高興，他只得19歲，香港有哪些同年紀的球員能有這樣的水平？他只是有點緊張，但仍然跑得快、能停球，我們給他一點時間吧。」

米高賽後雖入場球迷自拍。（林靄怡攝）

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縱使米高的地標戰留有遺憾，但他賽後仍十分享受現場氣氛，可見他在球迷高呼「We are Hong Kong」時隨節奏張開雙手，又走近場邊與球迷自拍。「跟大家互動很不錯，始終歐洲不太常有這種事，在這裏我感受到球迷都充滿愛。」

即將回到德國球會訓練的他稱，在返程航班上會掛念着大球場的一切，「我的腦海中會想起這裏的氣氛、球迷、港隊的侵略性踢法，也會期待下次回港的那份激動，跟下一場要入波的願望。」

米高隨打氣節拍張開雙手，融入贏波後香港大球場的喜悅氣氛。（林靄怡攝）