遊日注意︱阪神虎時隔18年央聯再封王　警方圍封道頓堀球迷照跳河

日本職棒球隊阪神虎時隔18年再度在央聯封王，關西地區再次出現阪神虎球迷瘋狂慶祝的畫面。香港人到大阪旅遊的熱點道頓堀擠滿球迷，身處當地的朋友應小心注意個人安全。



日本職棒球隊阪神虎時隔18年再度在央聯封王。（影片截圖）

阪神虎在9月份未嘗敗績，周四（14日）面對老對手巨人，以4：3再勝一仗，順利贏得今季央聯冠軍。這是他們自2005年後，時隔18年再度登頂，也是歷來第六次贏得央聯冠軍。

由於已經多年未威過，阪神球迷格外興奮，成千上萬球迷湧到道頓堀慶祝，就連觀看街頭慶祝直播的人數也接近10萬。當地警方為免再次發生樂極生悲慘劇，索性圍封道頓堀部分河川。

免悲劇重演 警方圍封道頓堀河川

阪神六度成為央聯冠軍，不過只曾在1985年的總決賽勝出，成為「日本一」，當年不少球迷興奮得跳入道頓堀川慶祝。此後卻陷入長時間無冠低潮，到2003年球隊再次贏得央聯，超過5000人跳進道頓堀川慶祝，造成1人不幸身亡。

即使2005年那次奪冠未造成意外，阪神時隔多年再度贏得冠軍，大阪府高度戒備，動員約1500警員嚴防意外，並圍封道頓堀一帶河川，防止球迷再次跳河。不過從現場畫面所見，仍有球迷在圍封河川以外跳河慶祝。

阪神虎央聯封王︱道頓堀一帶便利店以安全理由，臨時關上大門。

道頓堀一帶的商店，同樣處於高度戒備狀態，早在周四阪神虎對巨人的終極一戰前，不少便利店以安全理由，臨時關上大門。

台灣傳媒報道，台北駐大阪經濟文化辦事處發出警告，呼籲前往大阪觀光的旅客避免前往心齋橋及道頓堀、通天閣、甲子園球場等地區。

阪神球迷道頓堀跳河慶祝：