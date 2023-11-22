紐約馬拉松直擊｜吳保錡跑步不是搞笑　與同行跑友突破自我的魔力

在這趟8天的紐約馬拉松與波士頓旅程中，跑步，不只是一場城市探索，還可以了解一個人。

與ERROR保錡隨New Balance香港運動員謝覺偉（阿歹）跑了兩次，加起來不足20公里的慢跑，漸漸認識鏡頭以外的保錡。言談有趣非綜藝效果，熱愛跑步而非為「打卡」，其渾然天成的感染力，更讓人每公里抬起腿都稍變得輕鬆。

就如他所言：「跑步最吸引嘅位係，好似《阿甘正傳》套戲咁，一個人跑會愈跑愈多人一齊跑，愈衝就好多同行者一齊出現。」

01體育記者葉詩敏 紐約直擊



「我特登咁著㗎，好似港隊咁。」穿上印有紐約馬拉松Logo Tracksuit（風褸運動套裝）的保錡，現身機場時的確有點出國比賽的運動員影子。

「我每日都飲一杯橙汁，學C朗咁健康。」保錡在晚宴沒有要酒點橙汁時說。

有時我會分不清風趣的他是認真還是開玩笑，但相處8天下來，有一點是肯定的，熱愛跑步的他不是綜藝咖，是勤懇自律的跑步人。

ERROR成員吳保錡近年熱衷跑步，11月初隨隊直擊教練謝覺偉參戰紐約馬拉松。（葉詩敏攝）

與保錡隨團直擊阿歹首個紐約馬拉松，才知道他近年愛上跑步，直到他有次在車上提起年初在渣打馬拉松「巧遇」發哥周潤發，始記起當時在終點的確見過他倆合照。他打趣指首次參賽挑戰10公里，膽粗粗報名連公司都不知道，衝線後才驚覺原來跑步比賽有記者在終點訪問。

是的，非常健談的保錡總在車途中分享見聞，在紐約中央公園跑步被氣氛感染、穿上大會品牌裝備被誤以為是跑手、海報上的明星跑手原來一年跑三隻馬拉松等，大部分話題都圍繞跑步。

這次與「阿歹」謝覺偉一起出外感受馬拉松大賽、參觀品牌鞋廠和科研基地，保錡直言與以往拍攝截然不同：「拍綜藝要搞笑，但搞笑背後係好鬼攰，這個Trip長期了解跑步嘢，因為全部係我興趣，每日都好開心」。

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「一個人跑會愈跑愈多人一齊跑，愈衝就好多同行者一齊出現。」保錡認為跑步最吸引的地方，是一班人一起努力。（葉詩敏攝）

隨自己步伐了解跑步

保錡是如何變成一個跑步人的？他是中學足球隊成員，司職左閘，因為跑動能力佳被選入田徑隊，足球加越野跑，難怪與New Balance Running Club（NBRC）的教練阿歹特別投契。「中學田徑隊要跑元朗大棠越野賽，但當時不是認真跑，甚至著住白飯魚跑。」他說。

約兩年前開始重拾跑步，他與阿歹開始跑步原因一樣：減肥。「當時要出第一首歌，那段時間中年發福有點水腫，便減肥由跑步機輕輕跑開始，出晒三首歌後跑多了，便報渣馬試一試。」跑步之後，他隨着時間一步步把距離愈跑愈長，由跑步機到田徑場，當不再滿足於繞跑道的「甜甜圈」模式，就開始跑出田徑場，藉由自己的步伐了解跑步這回事。

保錡在兩年前重拾跑步，由跑姿開始認真學習跑步技巧。（保錡Instagram）

「原來10K咁快跑完。」他回想人生第一場渣馬說。「練習都沒練過10K，第一次跑就覺得原來10K不是好長，那次跑55分鐘。其實不太懂得跑，連動作都是錯的，我當練習而不是全速跑，不懂計時間又沒戴錶，55分鐘都是『斷估』出來。」保錡在年初渣馬10公里以55分12秒（大會時間）完成，兩個月後在另一場跑賽以約8分鐘推前個人最佳時間，以47分02秒完成賽事。後來，他與New Balance合作獲安排教練上跑步課，隨性率直的他第一次與阿歹見面，竟然說「自己一個練OK」。

「第一次見面是在Sammy（Kolor主音蘇浩才／頑張跑會創辦人）的咖啡室，聊跑步時我一竅不通，還跟阿歹說『跑步呢啲自己一個練OK』。」我聽後笑問阿歹有什麼反應，休錡再說：「阿歹叫我先去了解下，就去了『無名』（跑會）練跑，再去NBRC跟練，然後開始自己組織『大埔民間體育會』，跟大家一起練。」保錡笑言「幾個月就掌自己嘴」，「有時自己練真係練唔到，特別長課，係得嘅但要好大決心，一大班人突破嘅心會再強啲」。

保錡在旅程中與阿歹在紐約中央公園練跑，感受紐約馬賽前氣氛。（葉詩敏攝）

跑步可以不是一個人的事

跑步是一項頗隨心的運動，發愁時孤身練跑，興起時也可相約朋友跑個10公里。有伴與否，雖然都得靠自己雙腿努力跑，惟跑步可以不是一個人的事。就像保錡主動找來同行拍攝人員一起隨阿歹在波士頓河畔慢跑，不時回頭和放慢腳步鼓勵我們堅持跑過5K又5K，更搞笑邊跑邊學外國途人拍手高呼「Let’s Go Let’s Go」，即使在鏡頭以外，其「娛樂家」的感染力着實驚人，最後一行人笑着跑完12公里。

「跑步最吸引我的是，像電影《阿甘正傳》，一個人跑，會愈跑愈多人一齊跑。跑步時什麼都不用思考，一對腳、一對鞋就可以繼續衝，愈衝就好多同行者一起出現，好吸引我。」的確，唯有陪伴，累透仍可繼續抬起腿跑完每一公里。

跑步是一場探索，自我、城市、跑友。（葉詩敏攝）

熱衷（一起）跑步的他組織了「大埔民間體育會」，也開設了IG記錄跑步，除了見證他的體重變化，字裏行間都是熱血和正能量。數天前他以3小時3分48秒跑了第一個30K，寫下：「跑步是很誠實的運動，有練習才能突破到，從來沒有幸運，所以對這個運動着迷了」。

長跑的世界沒那麼天真，但是目標也不是只有一個，時間無疑是進步的動力，卻非他堅持跑步的原因。對他來說，跑步是與自己的一場角力，愛上跑步這件事讓他潛移默化的心態轉變，除了學C朗般飲食自律，還有擁抱挫敗成為更好的自己。

「不是最Top運動員但不想做最『弱雞』，業餘來說都想中上少少，好難跑出好成績但想告訴大家，就算幾忙都好，只要用心、努力的話都可以抽時間做運動。」工作錄影時間不定時，行程多緊密仍會抽時間練跑，犧牲玩樂應酬也要跟住課題跑步。他直言沒有藉口，「其實人生靠努力」。

保錡投入跑步後，希望能以自身經歷感染更多人愛上跑步。（保錡Instagram）

的確，有時候我們都是從跑步中學做人；學習接受失敗和不完美，今日跑得慢不代表明天也停滯不前，面對挫敗只能接受和檢討，帶着壞心情跑步只會令自己心跳加速、呼吸混亂。「我不停去練習，證明畀人睇原來努力可以改變到自己。」保錡投入跑步後變得正面，「以前人鬧你你會唔開心，而有人鬧我會覺得有人留意自己，冇咩所謂。可能跑步係咁散發安多酚，個人開心正面好多，跑完之後個人好開心，每日都好似突破緊自己。」不知不覺間，他原初以為的「簡單」、「一個人練OK」的跑步改變了他，他坦言跑步後學會欣賞他人，「少了埋怨，跑步最大的得着是，對自己要求多點，不要只要求別人，世界就快樂得多」。

保錡在這趟美國之旅不時更新IG，「跑步見識世界」。（葉詩敏攝）

他將在12月挑戰台北馬拉松全馬，期望4小時內完成，「第一次，唔夠膽開個咁勁目標畀自己，未來10K希望可以突破45分鐘」。訪問尾聲我想起「機場Tracksuit事件」，問他是不是頗喜歡跑步人或運動員身分，他回答道：「我會幾自豪如果自己被視為一個運動員，因為這件事不是任何人做到，有人會想做但不夠膽去突破，不夠膽堅持去突破，運動員精神是不斷突破、永不放棄，呢樣嘢我係幾鍾意。」

其實，運動員只是一個身分，擁有學習C朗般堅持和自律的自覺，才讓保錡無形中成為一個跑步人。