周末足球直播時間表　港隊鬥阿聯酋周日免費播　英超大戰連場

撰文：普利森
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亞洲盃今晚（12日）開鑼，所有賽事在HOY TV皆有免費直播，香港隊將在星期日晚上登場，惡鬥阿聯酋，相隔56年再度在亞洲盃亮相。除了港隊，今周末中﹑日﹑韓同樣先後出戰。歐洲五大聯賽如常進行，英超的「曼市雙雄」分別在周六﹑周日出戰。

亞洲盃｜HOY TV免費直播　香港隊及焦點球隊介紹+重點賽程

周五

深夜00：00　亞洲盃　卡塔爾 對 黎巴嫩　HOY 77台／HOY APP
深夜03：30　德甲　拜仁慕尼黑 對 賀芬咸　NOW 639台
深夜03：45　英超　般尼 對 盧頓　NOW 621台

周六

晚上07：30　亞洲盃　澳洲 對 印度　HOY 76台／HOY APP
晚上08：30　英超　車路士 對 富咸　NOW 621台
晚上10：30　亞洲盃　中國 對 塔吉克　HOY 77台／HOY APP
深夜01：30　英超　紐卡素 對 曼城　NOW 621台
深夜01：30　德甲　達斯泰特 對 多蒙特　NOW 639台
深夜01：30　亞洲盃　烏茲別克 對 敘利亞　HOY 77台／HOY APP
深夜03：45　意甲　蒙沙 對 國際米蘭　NOW 638台

曼城與紐卡素在周六將在英超火併。（Getty Images）

周日

晚上07：30　亞洲盃　日本 對 越南　HOY 76台／HOY APP
晚上09：00　西甲　艾美尼亞 對 基羅納　NOW 632台
晚上10：00　英超　愛華頓 對 阿士東維拉　NOW 621台
晚上10：30　亞洲盃　阿聯酋 對 香港　HOY 77台／HOY APP
深夜00：30　英超　曼聯 對 熱刺　NOW 621台
深夜01：30　亞洲盃　伊朗 對 巴勒斯坦　HOY 77台／HOY APP
深夜03：45　意甲　AC米蘭 對 羅馬　NOW 638台
深夜03：45　法甲　朗斯 對 巴黎聖日耳門　NOW 639台

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港隊相隔56年再戰亞洲盃，首戰將鬥阿聯酋。（HKFA）
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