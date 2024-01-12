周末足球直播時間表 港隊鬥阿聯酋周日免費播 英超大戰連場
撰文：普利森
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亞洲盃今晚（12日）開鑼，所有賽事在HOY TV皆有免費直播，香港隊將在星期日晚上登場，惡鬥阿聯酋，相隔56年再度在亞洲盃亮相。除了港隊，今周末中﹑日﹑韓同樣先後出戰。歐洲五大聯賽如常進行，英超的「曼市雙雄」分別在周六﹑周日出戰。
亞洲盃｜HOY TV免費直播 香港隊及焦點球隊介紹+重點賽程
周五
深夜00：00 亞洲盃 卡塔爾 對 黎巴嫩 HOY 77台／HOY APP
深夜03：30 德甲 拜仁慕尼黑 對 賀芬咸 NOW 639台
深夜03：45 英超 般尼 對 盧頓 NOW 621台
周六
晚上07：30 亞洲盃 澳洲 對 印度 HOY 76台／HOY APP
晚上08：30 英超 車路士 對 富咸 NOW 621台
晚上10：30 亞洲盃 中國 對 塔吉克 HOY 77台／HOY APP
深夜01：30 英超 紐卡素 對 曼城 NOW 621台
深夜01：30 德甲 達斯泰特 對 多蒙特 NOW 639台
深夜01：30 亞洲盃 烏茲別克 對 敘利亞 HOY 77台／HOY APP
深夜03：45 意甲 蒙沙 對 國際米蘭 NOW 638台
周日
晚上07：30 亞洲盃 日本 對 越南 HOY 76台／HOY APP
晚上09：00 西甲 艾美尼亞 對 基羅納 NOW 632台
晚上10：00 英超 愛華頓 對 阿士東維拉 NOW 621台
晚上10：30 亞洲盃 阿聯酋 對 香港 HOY 77台／HOY APP
深夜00：30 英超 曼聯 對 熱刺 NOW 621台
深夜01：30 亞洲盃 伊朗 對 巴勒斯坦 HOY 77台／HOY APP
深夜03：45 意甲 AC米蘭 對 羅馬 NOW 638台
深夜03：45 法甲 朗斯 對 巴黎聖日耳門 NOW 639台
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