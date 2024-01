周末足球直播時間表　港隊鬥阿聯酋周日免費播　英超大戰連場

亞洲盃今晚(12日)開鑼,所有賽事在HOY TV皆有免費直播,香港隊將在星期日晚上登場,惡鬥阿聯酋,相隔56年再度在亞洲盃亮相。除了港隊,今周末中﹑日﹑韓同樣先後出戰。歐洲五大聯賽如常進行,英超的「曼市雙雄」分別在周六﹑周日出戰。



亞洲盃|HOY TV免費直播 香港隊及焦點球隊介紹+重點賽程

周五

深夜00:00 亞洲盃 卡塔爾 對 黎巴嫩 HOY 77台/HOY APP

深夜03:30 德甲 拜仁慕尼黑 對 賀芬咸 NOW 639台

深夜03:45 英超 般尼 對 盧頓 NOW 621台

周六

晚上07:30 亞洲盃 澳洲 對 印度 HOY 76台/HOY APP

晚上08:30 英超 車路士 對 富咸 NOW 621台

晚上10:30 亞洲盃 中國 對 塔吉克 HOY 77台/HOY APP

深夜01:30 英超 紐卡素 對 曼城 NOW 621台

深夜01:30 德甲 達斯泰特 對 多蒙特 NOW 639台

深夜01:30 亞洲盃 烏茲別克 對 敘利亞 HOY 77台/HOY APP

深夜03:45 意甲 蒙沙 對 國際米蘭 NOW 638台

曼城與紐卡素在周六將在英超火併。(Getty Images)

周日

晚上07:30 亞洲盃 日本 對 越南 HOY 76台/HOY APP

晚上09:00 西甲 艾美尼亞 對 基羅納 NOW 632台

晚上10:00 英超 愛華頓 對 阿士東維拉 NOW 621台

晚上10:30 亞洲盃 阿聯酋 對 香港 HOY 77台/HOY APP

深夜00:30 英超 曼聯 對 熱刺 NOW 621台

深夜01:30 亞洲盃 伊朗 對 巴勒斯坦 HOY 77台/HOY APP

深夜03:45 意甲 AC米蘭 對 羅馬 NOW 638台

深夜03:45 法甲 朗斯 對 巴黎聖日耳門 NOW 639台