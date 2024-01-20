亞洲盃｜港隊出線形勢分析 以較佳第三名晉級之路存大量變數
撰文：陳旭暉
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香港隊事隔近半個世紀再戰亞洲盃，前兩輪表現可謂贏盡掌聲，特別是0：1憾負伊朗一仗，連對手亦稱讚港足表現值得三分。
不過殘酷現實是港隊目前兩戰皆北， 以0分排在C組最後一位，若要晉級淘汰賽，對巴勒斯坦一仗非勝不可。
亞洲盃C組積分榜（截至1月20日）
伊朗 2場 6分
阿聯酋 2場 4分
巴勒斯坦 2場 1分
香港 2場 0分
C組所有球隊已完成2輪賽事，首先伊朗已提前出線，阿聯酋最差情況亦有第3，港隊跟巴勒斯坦賽果對雙方而言都是生死戰。
對香港稍微不利的是，此戰港隊非勝不可，因為打和的話，巴勒斯坦會以2分成為小組第3，港隊必須全取3分，才有望以第3名身份出線。
港隊出線之路
港隊要晉級至淘汰賽，只能通過「較佳第三名」途徑，也就是在6組中獲得前4名成績。
港隊想要晉級成為C組第3名，首要是要擊敗巴勒斯坦，以此為前提的話，港隊會以3分進入這個積分榜，並暫時排名第2（假設小勝1球）。
雖然這情況下6隊都有機會晉級，看起來情況非常混亂，但首先敘利亞及塔吉克須取勝，才會威脅到港隊出線機會；印尼下仗對手為日本，日本次仗失利後要力爭晉級必盡全力，相信勝算不大，若印尼落敗的話便會與港隊陷入得失球之爭。
值得留意的是，阿曼及巴林目前只踢了1場，存在不少變數，不過至少不需太悲觀，專心備戰下仗即可。
其他爭奪第三名出線球隊之後賽程：
E組 巴林 對 馬來西亞 1月20日（周六） 22:30
F組 阿曼 對 泰國 1月21日（周日） 22:00
A組 塔吉克 對 黎巴嫩 1月22日（周一） 23:00
B組 敘利亞 對 印度 1月23日（周二） 19:30
D組 印尼 對 日本 1月24日（周三） 19:30
E組 巴林 對 約旦 1月25日（周四） 19:30
F組 阿曼 對 吉爾吉斯 1月25日（周四） 23:00
香港將在下周二（23日）晚上11時面對巴勒斯坦。
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