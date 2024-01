雷丁球迷對中國班主忍無可忍　湧入球場抗議　英甲聯賽腰斬︱足球

英格蘭甲組足球聯賽(英甲)雷丁主場對維爾港一仗,賽事中途大量球迷湧入草地內抗議並且不願離開,導致賽事腰斬。

雷丁球迷的怒火衝着中國班主戴永革而來,自從他2017年收購球會,雷丁屢次因違反財務條款被扣分,不止重返英超無望,更由英冠降班英甲,今季連在英甲也在榜尾苦苦掙扎,終令球迷忍不可忍。



大量球迷湧入球場抗議不散,導致雷丁對維爾港的英甲聯賽腰斬。(X)

中國商人戴永革與姐姐戴秀麗2017年收購雷丁,他入主這間英國球會以來,雷丁已先後三度因違反財務條款被扣分,2022/23球季被扣6分之下,由英冠降班英甲;今季在英甲出賽,今年8至9月期間再被扣4分。雷丁降班後依然未見起色,25戰12負6和7勝,被扣4分之下,目前以23分排尾四,再次陷入護級旋渦。

雷丁球迷對戴永革不滿已久,近年不時舉行大大小小抗議行動,上月雷丁因欠稅再度受罰,包括被禁止在轉會市場收購球員,有球迷走到英國國會抗議。戴永革入主以來,雷丁在不同球季一共被扣16分,球迷於是在雷丁對維爾港一仗第16分鐘發起抗議行動,先是投擲網球到球場草地比賽範圍,繼而集體衝入草地,近千球迷在主看台前集結,拉起示威橫額「戴永革下台」、「足球有個擁有權問題」(Football has an ownership problem)等,並大叫大唱反對戴永革的口號。

球員和球證被迫跑入更衣室躲避,球會職員及保安嘗試驅散球迷不果,事件擾攘接近一小時之後,仍有球迷坐在中圈不肯離開,球證萊斯(Ross Joyce)於是腰斬比賽。賽事中止前,雷丁曾在社交媒體發文:「我們完全意識及明白球迷的沮喪,但我們必須重申向球場草地投擲物件有機會導致比賽腰斬,令球會承受包括禁賽在內的惡果。」

雷丁領隊施耶斯(Ruben Selles)接受BBC電台訪問中稱,「我們想比賽,但亦明白球迷的沮喪。他們一起表達意願,這是他們一生追隨的球會,找到發表意見的方式,在我的角度來看,我寧願繼續踢下去,為他們贏得比賽,不過我也明白他們所說的東西。」

雷丁中國商人班主戴永革。

發起示威的球迷組織名為「Sell Before We Dai」,顯然也是針對戴永革而來,Dai是戴永革姓氏的英文拼音,同時是死亡(Die)的諧音,從名字已反映球迷希望戴永革早日出售球會的願望。「Sell Before We Dai」在社交媒體發文指,今次行動「只是個開始」,敦促戴永革盡快出售球會,「我們不應這樣做,我們應該與朋友和家人享受球賽。戴永革,今次只是個開始,我們針對你而來,所以幫你自己一個忙,出售(球會)吧。」

之後他們再在社交媒體發文,指出今次行動為「非常時期,非常措施」,並希望借此向外界呼籲,對雷丁伸出援手。

55歲的戴永革來自中國哈爾濱,1991年他創立人和商業集團,在哈爾濱興建由防空洞改建的地下商場,2008年到香港上市,他目前為人和商業集團執行董事兼行政總裁。