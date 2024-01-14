雷丁球迷對中國班主忍無可忍　湧入球場抗議　英甲聯賽腰斬︱足球

英格蘭甲組足球聯賽（英甲）雷丁主場對維爾港一仗，賽事中途大量球迷湧入草地內抗議並且不願離開，導致賽事腰斬。

雷丁球迷的怒火衝着中國班主戴永革而來，自從他2017年收購球會，雷丁屢次因違反財務條款被扣分，不止重返英超無望，更由英冠降班英甲，今季連在英甲也在榜尾苦苦掙扎，終令球迷忍不可忍。



大量球迷湧入球場抗議不散，導致雷丁對維爾港的英甲聯賽腰斬。（Ｘ）

中國商人戴永革與姐姐戴秀麗2017年收購雷丁，他入主這間英國球會以來，雷丁已先後三度因違反財務條款被扣分，2022/23球季被扣6分之下，由英冠降班英甲；今季在英甲出賽，今年8至9月期間再被扣4分。雷丁降班後依然未見起色，25戰12負6和7勝，被扣4分之下，目前以23分排尾四，再次陷入護級旋渦。

雷丁球迷對戴永革不滿已久，近年不時舉行大大小小抗議行動，上月雷丁因欠稅再度受罰，包括被禁止在轉會市場收購球員，有球迷走到英國國會抗議。戴永革入主以來，雷丁在不同球季一共被扣16分，球迷於是在雷丁對維爾港一仗第16分鐘發起抗議行動，先是投擲網球到球場草地比賽範圍，繼而集體衝入草地，近千球迷在主看台前集結，拉起示威橫額「戴永革下台」、「足球有個擁有權問題」（Football has an ownership problem）等，並大叫大唱反對戴永革的口號。

球員和球證被迫跑入更衣室躲避，球會職員及保安嘗試驅散球迷不果，事件擾攘接近一小時之後，仍有球迷坐在中圈不肯離開，球證萊斯（Ross Joyce）於是腰斬比賽。賽事中止前，雷丁曾在社交媒體發文：「我們完全意識及明白球迷的沮喪，但我們必須重申向球場草地投擲物件有機會導致比賽腰斬，令球會承受包括禁賽在內的惡果。」

雷丁領隊施耶斯（Ruben Selles）接受BBC電台訪問中稱，「我們想比賽，但亦明白球迷的沮喪。他們一起表達意願，這是他們一生追隨的球會，找到發表意見的方式，在我的角度來看，我寧願繼續踢下去，為他們贏得比賽，不過我也明白他們所說的東西。」

雷丁中國商人班主戴永革。

發起示威的球迷組織名為「Sell Before We Dai」，顯然也是針對戴永革而來，Dai是戴永革姓氏的英文拼音，同時是死亡（Die）的諧音，從名字已反映球迷希望戴永革早日出售球會的願望。「Sell Before We Dai」在社交媒體發文指，今次行動「只是個開始」，敦促戴永革盡快出售球會，「我們不應這樣做，我們應該與朋友和家人享受球賽。戴永革，今次只是個開始，我們針對你而來，所以幫你自己一個忙，出售（球會）吧。」

之後他們再在社交媒體發文，指出今次行動為「非常時期，非常措施」，並希望借此向外界呼籲，對雷丁伸出援手。

55歲的戴永革來自中國哈爾濱，1991年他創立人和商業集團，在哈爾濱興建由防空洞改建的地下商場，2008年到香港上市，他目前為人和商業集團執行董事兼行政總裁。