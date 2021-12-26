英超︱一張相令高普感動至深　利物浦主帥：我是世上最幸運的人

一年一度的聖誕節，利物浦主帥高普跟去年一樣，寫下千字長文與球迷訴心聲。「跟去年一樣，疫情給我們最重要一課，是清楚知道是生命中什麼才是最重要，並且要為此心存感激。」他表示，新一波疫情來襲，沒有人知道未來數星期，甚至未來數天會發生什麼事，「只有一點很清楚，一起面對的話我們會更強大。」

回顧過去一年利物浦在球場上的表現，他指出取得歐聯參賽資格是領隊生涯最自豪時刻，季尾煞科日的一張圖片，讓他感受至深。



高普趁聖誕節以千字長文與球迷訴心聲。（影片截圖）

他再次在文中多謝全球醫護人員，也提到利物浦在疫情中離世的傳奇巨星，之後才談到球隊表現，「足球方面，2021年有些時候真的十分困難，尤其是開首幾個月。我們擁有遠較平常多的長期傷患，無法維持水平和狀態。」高普說，「我必須再說一遍，男孩們埋頭苦幹，踢出10場不敗帶領我們回到歐聯的方式，仍是我領隊生涯其中一個感到最自豪的時刻。」

「球季煞科日一張照片令我感受至深。那一天，1萬名球迷重返晏菲路，照片是在比賽後拍下的。相中人尼達利菲臘斯和里斯威廉斯在Kop看台前向球迷拍掌，他們臉上都有傷痕和瘀傷。」

尼達利菲臘斯和里斯威廉斯在上季英超煞科日的這張照片，令高普十分感動。（Getty Images）

「對我來說，這張相完美捕捉男孩們的成就。我們顯示了真正的利物浦精神，老實說，我不能感到更自豪。」高普續稱，「當然今季球隊再次起飛，世人再次看到我能被喚作他們的領隊，是全世界最幸運的人，能每天跟他們一起工作是榮幸。」

他同時感謝隊中職員的犧牲和貢獻，「全部人通力合作，各司其職，向着唯一共同目標邁進：成就利物浦達到最出色境界，我愛死它了。」最後他多謝全球利迷，「你們回到座無虛席的晏菲路，毫無疑問是我今年的亮點。」

晏菲路球場的超凡魔力

「幾日前對李斯特城一仗賽後，我在訪問中說很高興可以成為這家偉大球會的一部分，因為它很特別，也因為我們對彼此之間的意義。我真是這樣想的，如果我的母語是英文，可能會說得更好一點。」高普不忘再加碼冧利迷，「令到這球會如此特別的其中一個主要原因，就是因為有你們。我們看到晏菲路沒有你們同在或是作客和歐洲賽沒有你們的影響，相信我，我們全部都感受到的。」

「星期三晚一戰（對李斯特城）正是展現晏菲路力量的完美例子，所有對手都很討厭來作賽。沒有你們的支持，男孩們要追上來會困難得多，但我們做到了，我們一起做到了。」疫情再爆發，他直言，「沒有人知道未來會怎樣，不過我可以向你保證，我們永遠不會視滿座的晏菲路為理所當然。我和全體球員衷心感謝你們過去一年來的貢獻、犧牲、支持、愛和包容。」

高普對未來一年充滿信心，「我有絕對信心我們將可一起擁有更多難忘時刻和成就。每天我看着男孩們雙眼、他們訓練時的天份和欲望，知道他們內心有團火，足以為你們創造更多特別的時刻。」