男星王凱猝逝　醫生揭年輕猝死因素及典型徵狀：夏日冷氣房高危

43歲的台灣演員王凱（本名王建隆）驚傳猝逝，死因待檢警相驗。此事件震驚演藝圈，也讓中壯年心血管疾病與猝死風險再度引發社會關注。



針對近期接連傳出40多歲中壯年猝死案例，根據《聯合新聞網》報導，台灣台安醫院心臟內科暨心導管室主任林謂文指出，雖然年輕族群猝死仍屬少數，但近年40至50歲猝死案例確實增加。這與高血壓、高血糖、高血脂等三高及心血管疾病年輕化有密切關聯，尤其過勞、睡眠不足、壓力過大及作息顛倒，更易成為誘發猝死的因子。

台灣演員王凱驚傳猝逝。（FB@王凱 Kai Wang）

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林謂文表示，猝死是指非預期性的突然死亡，最常見原因以心臟及腦血管疾病為主。大片心肌梗塞可能導致心因性休克，或引發致命性心律不整造成心臟驟停。此外，先天性心律不整、心肌病變、心肌炎、瓣膜疾病、主動脈剝離及肺栓塞等，也都是引發猝死的潛在原因。

許多人以為冬季才是心肌梗塞好發期，林謂文提醒夏季同樣充滿危機。夏日高溫環境下，人體為散熱會使皮膚血管擴張、水分大量流失，導致血液濃稠並容易形成血栓。若從室外36、37度高溫，突然進入22、23度冷氣房，短時間約10多度的溫差會讓血管快速收縮、血壓劇烈波動，若血管已有硬化或狹窄，將大幅提高心肌梗塞或腦中風等急性事件風險。

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猝死發生前通常有跡可循，卻常被誤認為工作勞累而忽略。林謂文強調，除了典型的胸悶、胸痛與呼吸困難外，若出現異常疲累、體力突然明顯下降、容易頭暈、心悸、冒冷汗或喘不過氣等不典型徵狀，都應提高警覺，若徵狀反覆出現務必盡速就醫。

為了降低猝死風險，林謂文建議民眾先檢視自身是否為高風險族群。45歲以上男性、停經後女性、有心血管疾病家族史、三高患者、抽煙、肥胖及生活作息不正常者，都應定期追蹤健康狀況。除基本的血壓、血糖、血脂及肝腎功能檢查外，也可依風險安排心電圖、運動心電圖，必要時接受心臟超音波、冠狀動脈電腦斷層等進一步檢查。

身體四個異常症狀，可能是高血脂上身（按圖👇👇👇）

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