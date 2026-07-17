高血脂｜起床手腳發麻恐血脂飆升　醫揭4大壞習慣　教3招輕鬆控脂

血脂異常使健康的血管被偷偷「糊住」，時間久了，多種心血管病接踵而至。有朋友給小編發來提問：「請問，血脂高都有哪些表現？」

本文審核專家：中日友好醫院體檢中心主任醫師曾慶



專家表示，晨起後出現手腳發麻、睏倦乏力、頭暈頭痛、胸悶氣短、心悸等不適症狀，你的血脂可能高了。很多人的血脂「失控」都是無意識的，4個不起眼的習慣可能讓血脂飆升，怎樣才能穩住血脂？一起來看。

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晨起後有這5個表現 小心血脂高了

血脂高的人，血管壁上會出現脂質沉積，血液黏稠度也會增加，導致血液流通不暢，從而影響手腳和心肌的供血、供氧，還會影響腦部血液循環，在起牀後可能會出現手腳發麻、睏倦乏力、頭暈頭痛、胸悶氣短、心悸等不適症狀。

血脂是否異常 看這4個指標

（CCTV生活圈）

(1) 總膽固醇（TC）

正常值：3mmol/L～5.2mmol/L

(2) 甘油三酯（TG）

正常值：0～1.7mmol/L

(3) 高密度脂蛋白膽固醇（HDL-C）

正常值：0.9mmol/L～2mmol/L

(4) 低密度脂蛋白膽固醇（LDL-C）

正常值：0～3.4mmol/L

這4個指標有一項及以上異常，即為血脂異常。不過需要注意的是，高密度脂蛋白膽固醇是「好膽固醇」，它處於正常範圍內或略高於正常範圍，人體不易長斑塊。

血脂一直降不下來會怎樣？

1. 形成血栓

如果血脂一直降不下來，血液黏稠度就會增加，會更容易形成斑塊。當斑塊脱落後，就會逐漸形成血栓，血栓形成在什麼地方，就會給那個地方帶來沉重「打擊」，甚至有生命危險。

2. 引發腎病

血脂一直降不下來，腎小球不能得到充足血液供應，會增加腎臟負擔，時間久了，可能會引發比較嚴重的腎病。

3. 加重糖尿病併發症

血脂上升的同時，合併糖尿病的患者，會更容易引起併發症。

4個不起眼的習慣 可能讓血脂飆升

血脂異常的成因複雜，需從不可控因素與可干預因素兩方面分析：

1. 可控因素（後天習慣）

(1) 不吃早餐

研究顯示，長期不吃早餐者「壞膽固醇」（低密度脂蛋白膽固醇）和甘油三酯顯著升高，而「好膽固醇」（高密度脂蛋白膽固醇）下降，心血管疾病風險增加。

(2) 常吃夜宵

夜宵同樣會導致「壞膽固醇」（低密度脂蛋白膽固醇）、甘油三酯升高，「好膽固醇」（高密度脂蛋白膽固醇）下降。

夜間進食（尤其是燒烤、泡麪等高脂食物）後，血脂在4小時內飆升，血管彈性下降，中老年人尤其危險。

(3) 吃得油膩

長期攝入高油、高糖、高熱量食物（如油炸食品、奶油蛋糕、奶茶），會刺激肝臟合成更多甘油三酯，還會使體內代謝速度減慢，從而導致血脂出現異常。

(4) 運動不足

久坐導致代謝減緩，脂肪堆積（即使體重正常也可能血脂異常）。

2. 不可控因素

(1) 年齡

隨年齡增長，血脂代謝速度減慢。

(2) 性別

中老年男性、女性絕經後，血脂異常風險顯著上升。

(3) 遺傳與家族史

父母有血脂異常史或早發冠心病史（男性＜55歲、女性＜65歲），子女可能攜帶相關基因突變，從小即存在風險。

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科學控脂：從生活方式到醫學干預

飲食管理

(1) 用「好脂肪」替代「壞脂肪」

減少：

飽和脂肪（紅肉、黃油）、反式脂肪（油炸食品、糕點）。

增加：

Omega-3脂肪酸（三文魚、核桃）、膳食纖維（燕麥、蘋果）。

注意：

還要少攝入添加糖、少攝入精製碳水化合物。

對於血脂高危人群和高膽固醇血癥患者，應特別強調減少膳食膽固醇攝入，少吃膽固醇高的食物，如動物內臟、海鮮等，爭取把每日膳食膽固醇攝入量控制在300毫克以內。

(2) 果蔬也能調血脂，這些成分幫你「刮油」

植物甾醇：阻斷「壞膽固醇」吸收

搭配花青素、多酚等抗氧化物質，能進一步降低體內炎症。

推薦食物：茄子、冬瓜、苦瓜。



綠原酸：抑制肝臟脂肪合成

推薦食物：蘋果、葡萄、茄子、薯仔等。



【科學搭配妙招】

蘋果+原味杏仁：

蘋果中的果膠綁定腸道多餘脂肪，杏仁中的植物甾醇阻斷膽固醇吸收，雙重作用降血脂。

深色漿果（藍莓、桑葚、紫葡萄）+綠葉菜：

強強聯合，抗炎抗氧化，保護血管，特別適合血脂高、肥胖或合併血糖異常的人群。

(3) 吃飯順序也有講究

想要通過飲食控制血脂，建議先吃蔬菜（膳食纖維），再吃魚、肉、蛋（蛋白質），最後再吃主食（碳水化合物）。

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適量運動

(1) 每周150分鐘中等強度運動

比如快走、游泳等，每周3～4次，每次40～60分鐘即可。

60歲以下中年朋友運動心率=（220-年齡）×60%～70%；

60歲以上老年人運動心率=（200-年齡）×60%～70%。



同時可通過呼吸和發聲判斷，運動時能正常交談，說明強度適中，若大喘氣、無法說話，提示強度過大，需調整。

(2) 力量訓練

深蹲、俯卧撐等增強肌肉代謝，提升基礎能量消耗。

(3) 藥物干預

若生活方式調整3個月後血脂仍未達標，需在醫生指導下用藥：

他汀類藥物（如阿託伐他汀）：降低「壞膽固醇」，穩定動脈斑塊。

貝特類藥物（如非諾貝特）：針對高甘油三酯血癥。

定期複查：初始干預後1個月查血脂、肝腎功能；穩定後每3～6個月複查一次，評估療效與安全性。

健康控血脂行動指南

1.身體出現這些表現，你的血脂可能高了：

手腳易發麻、睏倦乏力、頭暈頭痛、胸悶氣短、心悸。

2.改掉這4個可能讓血脂飆升的習慣：

吃得油膩、運動不足、不吃早餐、常吃夜宵。

3.做好這幾點，幫你穩住血脂：

飲食管理：用「好脂肪」替代「壞脂肪」、適量增加可以幫助調血脂的果蔬、調整吃飯順序。

適量運動：有氧+力量雙管齊下。

藥物干預：若生活方式調整3個月後血脂仍未達標，需在醫生指導下用藥。



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