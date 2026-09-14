心臟健康｜稍微活動就氣喘？醫：恐是心律不整　543口訣自我判斷

一名女子因心律不整接受藥物治療，但近半年心跳異常頻率增加，稍微活動就氣喘吁吁，原以為是工作壓力，回診檢查後才發現心室期外收縮比例達25%，心臟收縮功能指數降至35%，並出現疲累、呼吸急促與水腫等心衰症狀；後續經評估後接受3D心律不整燒灼手術，術後心跳恢復正常，並持續追蹤；一年後，心臟功能終於回升至70%。



其實，有些心跳是在緊張、期待時出現加速狀況，屬於正常反應；但是醫師提醒，如果是無預期下心悸，並伴隨呼吸困難、胸悶胸痛等症狀，就需要深究，很有可能是心律不整，務必要特別注意。

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如何知道我有「撲通撲通」心律不整的問題？

台灣基隆長庚心臟內科電生理科主任陳韋翔表示，正常心跳每分鐘60至100下，並且不會有自覺。異常過快或過慢，原因可能包括肥胖、藥物、菸酒、睡眠呼吸中止症、慢性肺病、自律神經失調等，應就醫檢查確認是哪一種心律不整，並接受正確治療。台灣邁入高齡化社會，心房顫動特別值得注意，因其會導致中風與心衰竭。

台灣林口長庚醫院心臟內科主治醫師沃宏達進一步說明，心跳低於每分鐘60下即屬心跳過慢，可能造成頭暈、昏厥、倦怠無力等。常見原因包括甲狀腺功能低下、藥物、副作用、自然老化等。若狀況嚴重，目前沒有明確有效的藥物治療方式，需裝置心律調節器，以微小電刺激讓心臟規律跳動，避免昏厥、猝死的可能。

此外，台灣心律學會也提出「心房顫動 543」口訣，提供大家參考：

「5」大好發族群：高齡、高血壓、糖尿病、心衰竭、甲狀腺亢進

「4」大有感症狀：心悸、胸悶痛、頭暈無力、呼吸急促

「3」大心跳指標：忽快忽慢、忽大忽小、忽強忽弱



心房顫動是一種常見的心律不整，可能增加心臟疾病及中風風險。這個口訣可以幫助患者記憶需要注意的重點，尤其，透過控制心跳、預防中風，並在必要時恢復正常心律，能有效改善心房顫動患者的預後。

心臟衰竭如何自我照顧？

台灣嘉義長庚心臟衰竭中心主任潘國利表示，心臟衰竭是需長期控制和監測的慢性疾病，居家自我照護至關重要。它的重點包括：

1. 監測

每日量體重和血壓，若短期體重快速上升，可能代表體液滯留，需及早就醫。

2. 藥物

規律服藥，不可中斷或自行增減劑量。

3. 飲食

限制鹽分和水分攝取，減輕心臟負擔，避免病情惡化。

4. 運動

適度運動可維持體能，但應避免過度勞累。

5. 警訊

呼吸困難、下肢水腫、夜間呼吸急促等，須及早就醫。

6. 團隊配合

積極配合醫療團隊，可減少再住院率、降低併發症。

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冠心病是猝死與中風的重要原因

林口長庚醫院心臟內科副教授級主治醫師蕭富致指出，冠狀動脈心臟病（簡稱冠心病）是最常見的心血管疾病，也是造成猝死和中風的重要原因。冠狀動脈阻塞，心臟供血不足，會引起胸悶、胸痛，嚴重時造成心肌梗塞。危險因子包括高齡、男性、三高（高血壓、高血糖、高血脂）、抽菸、缺乏運動、肥胖及家族史。

典型心絞痛胸口會有壓迫感，有時痛到脖子、下巴、手臂或背後，走快路、爬樓梯或情緒激動時易發作。若休息或含救心片可緩解者，多為心絞痛；若疼痛持續超過30分鐘，可能是心肌梗塞，必須緊急送醫。不過胸痛也有可能來自胃食道逆流、胃潰瘍、膽結石、肌肉骨骼疼痛或其他疾病，甚至是主動脈剝離或肺栓塞這類危險疾病，因此遇到胸痛，務必就醫釐清。治療方式除藥物外，生活習慣的改善才是根本。

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