台灣幼兒園「集體餵毒」惹嘩然　涉餵幼童巴比妥等3級毒品助入睡

台灣新北市板橋區一間私家幼兒園爆出幼兒遭老師餵食「巴比妥」及「苯二氮平類」等安眠藥物，引發社會嘩然。



新北市教育局8日表示，幼兒在園竟然檢出藥物反應，已違反幼兒教育及照顧法，教育局裁定6月12日起廢止私立幼兒園的設立許可，並裁處最高罰鍰15萬元（台幣，下同）。

針對遭質疑動作慢半拍，教育局也公布通報時間序指出，5月15日接獲家長陳情，幼兒園疑似有餵藥事件，當日立即啟動「重大兒虐案件司法早期介入機制」，社會局也主動報請新北地檢署啟動司法調查，司法機關5月18日到園搜索。

新北市教育局長張明文（TVBS新聞網授權使用）

張明文表示，家長5月15日陳情，在接獲教保人員疑似有餵藥事件，當日立即啟動「重大兒虐案件司法早期介入機制」，並立即到園稽查，並依照教育部「教保相關人員違法事件調查處理辦法」啟動行政調查。

社會局也主動報請新北地檢署啟動司法調查，並立即啟動一對一個案追蹤，而司法機關5月18日到園搜索。

張明文指出，因每一位家長想法不同，採檢須尊重家長意願。有家長反映想了解孩子健康狀況及採檢需求，5月22日起教育局先後主動提供檢驗所及榮總毒物科窗口免費檢驗。

6月1日起配合司法偵辦進度，教育局主動關心幼兒健康，鼓勵家長採檢，衛生局主動協調醫院「到園檢驗」專案。

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6月5日衛生局安排醫師及醫檢師到園檢驗，經調查55位幼兒家長檢驗意願，共16位同意採檢。

針對檢驗結果，新北衛生局後續召開藥物檢測專家會議，邀集毒物、小兒科、檢驗科專家諮詢討論，全部受檢28位學童中，有8位學童微量反應，建議可至小兒神經科門診追蹤，由市立土城醫院為單一窗口，建立綠色通道協助就醫。

專家建議，台灣醫療院所苯巴比妥檢驗方法均是以血液定量檢驗，並無毛髮檢測，毛髮檢測由檢調單位視調查需求進行。

張明文說，本案發生後，教育局即陸續開始一對一專案安置，逐一聯絡家長，了解個別需求，目前已有部份幼生轉園就讀，部分家長尚待參觀完園所再決定，將依家長所提需求，即時媒合私立幼兒園協助幼生安置，並要求私立連鎖知名幼兒園業者負起企業責任，將安排園內所有幼生緊急安置，並提供幼童車接送。

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後續安置有任何問題，家長亦可撥打教育局24小時專線電話，隨時提供諮詢服務。

此外，教育局也展開個別一對一諮商輔導，啟動安心關懷服務，學校心理師組成專案輔導小組，依照家長需求，一對一每日持續關懷幼生情形，提供心理支持，並視情況媒合其他相關服務；社會局進行個案追蹤、家訪，了解個別需求，提供醫療及法律相關諮詢服務。

究責方面，新北社會局已發文新北地檢署將提出獨立告訴。教育局已請司法機關加速偵辦，而是否檢驗毛髮部分也已發文建議司法機關，後續會主動媒合律師訴訟服務並強力監督私立幼兒園業者承擔應負之法律責任及相關賠償。張明文強調，此私立幼兒園社會司法落石出，還家長及各界安心。

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新北板橋一名幼兒園中班教師日前被家長控告，涉嫌以藥物餵食幼童，警方前往幼兒園及老師住家搜索，扣回監視器追查，依傷害、藥事法等4罪嫌送辦，檢方諭知2萬交保，該教師也被教育局停職。

而陸陸續續傳出多位孩童於家長自行送醫藥檢後，發現有「巴比妥」及「苯二氮平類」等藥物殘留。由於「巴比妥」及「苯二氮平類」都屬於3級毒品，一般人是拿不到的，即使醫院也需管制使用，究竟幼兒園是如何取得藥物，仍有待警方釐清。

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