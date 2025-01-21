特朗普開始翻拜登的燒餅

美東時間20日上午，特朗普（Donald Trump）正式返回白宮，成為美國歷史上第二位「回鍋」總統。

而讓人一點都不感到意外的是，還尚未舉行登基大典，特朗普就明確公開表示，所有拜登（Joe Biden）的行政命令都將被撤銷。

歷史就這麼又翻過了一頁，拜登的痕跡就要被擦除了。

已經高齡83歲的拜登，肯定等不到回來再翻特朗普的燒餅，以拜登的身體狀況，能熬到特朗普卸任就算是幸運。即便民主黨要翻特朗普的燒餅，也只能指望其他人成為總統後再翻。

這就是美國兩黨制的一大弊端，政策缺乏連續性與穩定性，一個黨上任成為總統，上一個政黨總統的政策，幾乎會被統統顛覆。政策會來個180度大轉彎，就像廚師翻燒餅一樣。

兩黨制有兩黨制的好處，比如可以及時糾偏減少上屆政策失誤造成的損失，同時進行相對有效的政治監督。而且這種競爭式政黨制度，也使得社會更有活力，更具備創新能力。這些優點確非其他制度可比。

美式民主政治的一個場景：特朗普（Donald Trump）提名的國防部長人選海格塞斯（Pete Hegseth），出席參議院軍事委員會的確認提名聽證會。（Reuters）

但是這套制度設計的缺陷也非常明顯，就是兩黨監督和政策糾偏往往被異化，最終導致政治極化，走向惡性政治競爭。美國的立國先賢們設立這套政治制度，主要是為了進行權力制衡，回歸古典民主精神，然而這一初衷在實踐中被嚴重扭曲。

另一個非常要命的問題就像今天特朗普和拜登今天這樣，來回翻燒餅。四年或八年就要翻一次，而且隨着政治極化，翻的速度越來越快。政策的連續性和穩定性根本建立不起來。

而隨着世界範圍內小政府普遍變成大政府，政治主導越來越普遍，現代經濟和社會發展對政策的連續性與穩定性要求恰恰越來越高，兩黨制的這個缺陷越來越明顯。

美國確實仍然是世界上綜合實力最強大的國家，兩三百年的建設積累和二戰稱霸後掙下的家底還相當厚實，正所謂「家大、業大」。

但是，再厚實的家底，也經不起這樣來回翻騰。就像燒餅，再大也經不起來回翻騰。只要這樣來回翻，再多的芝麻也會掉乾淨。