印度別再被美國「友情」矇蔽：順者棋子，逆者棄子

【導讀】特朗普2.0時代,美印關係經歷了從「蜜月期」到急轉直下的戲劇性轉折。儘管印度外長蘇傑生在特朗普就職典禮上坐在第一排中央,總理莫迪更成為特朗普上任後首批會晤的外國領導人,短短兩個月後特朗普便指責印度對美國汽車徵收超過100%的關稅,並計劃強制實施對等報復性措施,這將導致印度每年承受約70億美元的經濟損失。

撰文者為印度地緣政治分析師S.L.坎桑,原題為「End of the American empire and lessons for India」。



本文犀利揭開美印關係的「温情面紗」,直指美國對印友好的真實底色不過是披着合作外衣的利己主義算計:美國始終將印度視為遏制中國的戰略支點、廉價勞動力倉庫、軍火傾銷市場。文章對中印發展路徑的對比堪稱點睛之筆:當中國突破技術封鎖,在AI、新能源等領域掌握全球60%以上專利時,印度卻沉迷於「矽谷外包代工」的虛假繁榮,淪為美國科技霸權的附庸。這種差距是戰略視野的鴻溝——中國選擇「造船出海」,印度卻甘願「搭便車」,最終陷入「依賴—落後」的惡性循環。

圖為2025年3月24日,美國總統特朗普(Donald Trump)在白宮發表講話。(Reuters)

作者借孟加拉國「顏色革命」、巴基斯坦伊姆蘭·汗遭罷黜等案例揭露出美國「友誼」的殘酷邏輯:順者棋子,逆者棄子。面對美國軟硬兼施的捆綁,印度若繼續不假思索地迎合「印太戰略」,恐將淪為「亞洲版烏克蘭」,成為大國博弈的耗材。如今印度一面警惕中國影響力,一面默許美國對其勢力範圍的滲透,這種「選擇性失明」暴露了其外交政策的矛盾與脆弱。印度的破局之道在於清醒認知歷史趨勢——美元霸權鬆動、金磚國家崛起、全球南方覺醒正重塑世界秩序。印度需要的不是在中美間「選邊站」,而是以獨立姿態擁抱多極化。畢竟,真正的崛起從來不是靠他國施捨的友誼,而是源於自主發展的底氣。

印度別再被美國「友情」矇蔽,警惕淪為「亞洲版烏克蘭」!

「與美國為敵,或許面臨風險;但與美國為友,卻可能遭受致命打擊」,這句話據稱出自基辛格(Henry Kissinger)。這位既是戰爭罪犯又是諾貝爾和平獎得主的美國政客,對美國外交政策影響深遠。儘管拜登宣稱美印關係是「本世紀最重要的雙邊關係」,特朗普也多次與莫迪會面並稱贊其為「偉大領導者」,但印度絕不能忽視美國政界的黑暗面。美國向印度示好,主要出於三大利益考量——遏制中國、獲取廉價勞動力以及開拓龐大的消費市場。美國並無真正的盟友,只有出於自身帝國主義和自利主義的算計。

特朗普上任後,莫迪是少數首月即受邀訪問白宮的外國領導人之一。總體而言,印度民眾對特朗普及美國的印象都較為正面。美國在印度享有強大的軟實力,這主要歸因於移民、科技就業、印裔美國人的成功、英語的普及、西方對印度智庫的資助、美國資本滲透印度媒體、中印關係緊張等因素。然而,印度務必保持警覺,切不可淪為「亞洲版烏克蘭」,即成為美國為維繫自身地緣政治利益、可隨時棄之不顧的棋子。

印度總理莫迪2月13日訪問白宮,與美國總統特朗普會面。(Reuters)

美國意圖全方位控制印度,這一意圖昭然若揭。數月前,美國駐印度大使公然宣稱「戰略自主根本不存在」。令人憂慮的是,此言論發表後不久,美國便在孟加拉國策劃了一場「顏色革命」。謝赫·哈西娜(Sheikh Hasina)領導的政府雖非盡善盡美,但在推動本國經濟振興方面成果顯著,而美國僅僅因為她拒絕美國在孟加拉國建立軍事基地,就推翻了她的政府。

美國絕不允許南亞國家實現真正意義上的獨立自主。類似的政變在南亞其他國家也可見一斑。近幾年,美國通過政變推翻了巴基斯坦和斯里蘭卡的政府。巴基斯坦前總理伊姆蘭·汗(Imran Khan)因不願疏遠俄羅斯,在美國公然施壓下,通過軟性政變被罷黜,其領導的政黨遭禁,本人也最終鋃鐺入獄。美國所標榜的「自由與民主」,於此盡顯本質。在斯里蘭卡,親華政黨受到系統性打壓。

歷史也證明,美國從來都不是印度真正的盟友。儘管印度外交決策者們對中國在南亞的影響力保持警惕,卻很少對美國在印度周邊的干涉提出強烈抗議。1966年,印度總理夏斯特里(Lal Bahadur Shastri)以及核科學家霍米·巴巴(Homi J. Bhabha)離奇離世,種種跡象表明,這兩起悲劇極有可能是美國中央情報局(CIA)蓄意策劃的暗殺行動,但印度方面對此卻採取了近乎「寬容」的忽視態度。

冷戰時期,美國因印度奉行不結盟政策並與蘇聯交好,不斷蓄意破壞印度利益。美國曾鼓動印度對華開戰,但在關鍵時刻,時任總統甘迺迪(John Kennedy)卻拒絕向印度提供任何軍事援助。1971年孟加拉國尋求獨立時,美國更是派遣軍艦進入孟加拉灣威脅印度,最終印度憑藉蘇聯的支持才成功抵禦美方干涉。

時至今日,密切的印美關係並未真正惠及印度。冷戰結束後,美國企業對中國和印度垂涎欲滴,中國的廉價勞動力被利用於製造業,印度的廉價勞動力則被用於服務業。然而,二者的發展路徑截然不同。中國專注於掌握核心技術並培育本土領軍企業,而印度精英則滿足於使用美國產品。結果顯而易見——中國誕生了華為、比亞迪、字節跳動(Tik Tok母公司)等135家《財富》(Fortune)世界500強企業,而印度僅有9家上榜。

圖為印度國旗 (REUTERS)

在人工智能這一顛覆性技術領域,中國掌握60%的相關專利,而印度專利佔比不足1%。在電動汽車、太陽能電池、智能手機、半導體、機器人、雲計算、生物技術、航天、戰鬥機、軍艦等眾多關鍵行業,中國已遠超印度。

印度為什麼會落後呢?根本原因在於印度遵循美國的「金融資本主義」模式,並過於依賴美元、美國科技、美國媒體、美國藥企、美國投資等,還自認為這種對美依賴「很安全」。

此外,印度外交政策受美國影響頗深。以能源及港口項目為例,印度原本具備從伊朗採購廉價石油與天然氣,並加快推進恰巴哈爾港項目的條件,但面對美國製裁,印度表現得過度順從。又如,印度加入「四方安全對話」(QUAD)等「印太」機制以遏制中國,且拒絕參與「一帶一路」倡議。這一系列行為,實際上使印度淪為美國「分而治之」策略中的一枚棋子。

當前,美國從印度獲取諸多利益:在IT領域,得到了大量印裔廉價勞動力;蘋果等製造業企業得以利用印度超低成本工人;印度不斷壯大的中產階層,形成了極具潛力的消費市場;印度的初創企業向美國投資者開放;印度政府還向美國下達大額武器採購訂單;在外交、經濟與軍事層面,印度成為美國遏制中國的地緣政治工具。

然而,美國的軟實力在印度不會持久。首先,美國將逐步收緊對印度的移民政策,尤其是H1-B技術工簽。美國右翼已開始妖魔化印度移民。其次,隨着印度不斷發展壯大並尋求更大獨立性,美國將開始遏制印度。美國或許允許印度人擔任Google、微軟的CEO,但絕不會容忍印度本土企業挑戰這些美國科技巨頭。美國維持全球霸權,並非靠與平等夥伴合作,而是依賴一張由附庸組成的網絡。

2025年3月8日,德國基民盟(CDU)領導人默茨(Friedrich Merz)在柏林與基督教社會聯盟(CSU)領導人、社會民主黨 (SPD) 聯合領導人會談後發表講話。

就連歐洲人也終於從催眠般的沉睡中覺醒了。德國新任總理默茨(Friedrich Merz)表示,歐洲必須努力擺脱對美國的依賴,實現獨立自主。

從更宏觀的角度看,世界正處於歷史循環的關鍵節點——一個帝國正走向衰落。但與過往數個世紀情形不同,美國的衰落並不會致使另一帝國取而代之,相反,將催生多極世界的興起,推動地緣政治及地緣經濟走向民主化進程。諸如金磚國家(BRICS)等組織,將為全球南方國家開創全新的合作與發展模式。與此同時,美元霸權的終結亦會削弱美國憑藉經濟制裁、無休止戰爭維繫其全球霸權的能力。

西方國家長達五個世紀對世界的主導局面正逐步走向終結。未來,將是亞洲、歐亞大陸以及非洲的世紀。基於此,印度理應制定與之適配的戰略。

本文轉載自「文化縱橫」