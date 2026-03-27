美國指中國扣押巴拿馬船隻數量激增　中方：暴露美方霸佔運河圖謀

巴拿馬最高法院今年1月以違憲為由撤銷長和在巴拿馬運河兩座碼頭的特許經營權。美國聯邦海事委員會指責中國為報復巴拿馬，就以碼頭監督國為名大幅增加對懸掛巴拿馬國旗的船舶在中國碼頭的扣押力度。中國外交部3月27日回應稱，中方立場一貫，美方說法是暴露自身霸佔運河的圖謀。



中國外交部發言人林劍指，中方在巴拿馬有關港口問題上的立場明確，美方一再說三道四只能暴露自身霸佔運河的圖謀。

圖為長和旗下巴拿馬港口公司（Panama Ports Company，PPC）在巴拿馬經營的港口，巴拿馬2026年1月30日裁決合約違憲（Reuters）

美國聯邦海事委員會主席Laura DiBella指，中國今次扣押巴拿馬籍船舶的數量遠遠超過歷史平均值，並指事件也會對美國航運業造成影響，「懸掛巴拿馬國旗的船隻承載美國貨櫃貿易中相當大份額」。

路透社引述勞氏海事情報（Lloyd's List Intelligence）的報告指，自3月8日以來，被扣押的相關船隻數量已接近70艘。