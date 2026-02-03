巴拿馬判長和港口合約違憲　一文看中方回應　港澳辦：荒謬至極

巴拿馬最高法院1月29日裁定長和於巴拿馬運河附近經營兩個港口的合約違憲，當地政府並把港口由丹麥馬士基集團（Maersk）子公司暫時接手。繼中國外交部回應指將採取一切必要措施維護中方企業權益後，港澳辦2月3日批評指，有關裁決堪稱荒謬至極。



中國外交部：堅決維護中方企業權益

中國外交部發言人郭嘉昆1月30日在例行記者會回應傳媒稱，「相信你注意到有關企業已經第一時間發表聲明，表示該裁決有悖於巴拿馬方面批准相關特許經營權的法律，企業將保留包括訴訟法律程序在內的所有權利。」

郭嘉昆指中方將採取一切必要措施，堅決維護中方企業正當合法權益。

中國外交部發言人郭嘉昆。（外交部）

港澳辦：巴拿馬自我打臉自食惡果

中國國務院港澳事務辦公室2月3日指，巴拿馬最高法院的裁決罔顧事實、背信棄義，嚴重損害中國香港企業合法權益，理所當然受到中國政府和香港特區政府的堅決反對，受到香港社會各界的強烈聲討。

港澳辦稱，有關裁決於法無稽、於理乖張，堪稱荒謬至極，指經營合約自簽署以來已履行近30年，續約前後獲得巴拿馬審計部門及主管機構確認「有實質遵從合約條款」「完全履行合約責任」，在法律條文未發生根本變化、也未出現任何違法事實的情況下，巴拿馬最高法院宣布合約「違憲」，是對法治原則和契約精神的嚴重踐踏。

巴拿馬總統穆利諾（Jose Raul Mulino）稱，港口在法院裁決後會繼續營運，圖為2025年1月22日他在瑞士達沃斯（Davos）出席會議（Reuters）

港澳辦又稱香港企業在當地依法經營過程中累計投入逾18億美元，創造數以千計的直接和間接就業崗位，巴方對此不僅不加珍視，反而以粗暴野蠻的方式剝奪經營權，實質上是對巴自身利益的損害，港口特許經營權合約乃由雙方公平自願簽訂，歷經巴多屆政府和國會認可，現在巴方卻裁定合約違憲，意味將來同樣可以裁定巴方任何時期批准的其他特許經營權合約違憲，這向國際投資者釋放的信號是，巴實際上無法為投資者提供任何保障。

港澳辦指有關裁決屈從霸權、為虎作倀，實在可恥可悲，明眼人都看得很清楚，有關裁決反映出巴拿馬當局完全對霸權「跪低」「獻媚」，並指從有關裁決作出後某些國家政客第一時間聲稱「感到鼓舞」可見一斑，長期以來某些國家奉行唯我獨尊的霸權邏輯，屢屢以「國家安全」「地緣戰略」為幌子，採取霸淩手段脅迫他國服從其意志。

港澳辦稱中國政府堅定維護中國企業正當合法權益，對霸權霸淩行徑絕不會坐視不理，「中國從來不會屈從於強權政治和霸權主義，有足夠的手段和工具、足夠的實力和能力維護國際經貿秩序公平公正。巴拿馬當局應當認清形勢、迷途知返。如果一意孤行，執迷不悟，必將在政治上、經濟上都付出沉重代價」。

圖為長和旗下巴拿馬港口公司（Panama Ports Company，PPC）在巴拿馬經營的港口，巴拿馬1月30日裁決合約違憲（Reuters）

港府：強烈不滿及堅決反對

香港特區政府1月30日表示強烈不滿及堅決反對。

政府發言人表示，特區政府強烈反對任何外國政府在國際經貿關係中使用脅迫、施壓或其他不合理的手段，嚴重損害香港企業在當地的合法經營權益。這亦會嚴重損害當地營商環境，勢必動搖投資者信心，並損害雙邊關係和兩地長遠經濟發展。

特區政府重申，巴拿馬政府應尊重合約精神，為當地依法營運的企業提供公平、公正的營商環境，確保企業的合法權益不受干預，香港企業在巴拿馬經營和投資，應獲公平合理的待遇和保障。

發言人說：「基於現時巴拿馬的情況，香港企業應認真審視其現時及未來在當地的投資。」