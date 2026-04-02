魯比奧：中國增加扣押巴拿馬船舶　疑藉經濟手段破壞巴拿馬法治

巴拿馬最高法院今年1月以違憲為由，撤銷長和在巴拿馬運河兩座碼頭的特許經營權。美方指責中國為報復巴拿馬，在中國碼頭大懸掛巴拿馬國旗的船舶增加扣押力度。美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）於4月2日發聲明，對事件表達關切。



2026年3月27日，美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）在G7外長會議結束後，於法國巴黎勒布爾歇機場（Le Bourget）出發前接受媒體採訪。（Reuters）

魯比奧在聲明中表示，中國近期針對懸掛巴拿馬國旗船隻的行動，令人嚴重憂慮其利用經濟手段破壞巴拿馬的法治。巴拿馬是一個主權國家，也是全球貿易的重要夥伴。

美國聯邦海事委員會（FMC）上周表示，中國對懸掛巴拿馬國旗船隻的扣押數量激增，似乎與巴拿馬法院對長和的裁決有關。魯比奧的聲明稱，相關主權裁決維護了透明度和法治，並讓私營企業對公共利益負責。

圖為長和旗下巴拿馬港口公司（Panama Ports Company，PPC）在巴拿馬經營的港口，巴拿馬2026年1月30日裁決合約違憲（Reuters）

中國外交部3月27日曾回應稱，中方在巴拿馬有關港口問題上的立場明確，美方一再說三道四只能暴露自身霸佔運河的圖謀。

路透社上周引述勞氏海事情報（Lloyd's List Intelligence）的報告指，自3月8日以來，被扣押的相關船隻數量已接近70艘。