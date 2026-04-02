魯比奧：中國增加扣押巴拿馬船舶 疑藉經濟手段破壞巴拿馬法治
撰文：蕭通
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巴拿馬最高法院今年1月以違憲為由，撤銷長和在巴拿馬運河兩座碼頭的特許經營權。美方指責中國為報復巴拿馬，在中國碼頭大懸掛巴拿馬國旗的船舶增加扣押力度。美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）於4月2日發聲明，對事件表達關切。
魯比奧在聲明中表示，中國近期針對懸掛巴拿馬國旗船隻的行動，令人嚴重憂慮其利用經濟手段破壞巴拿馬的法治。巴拿馬是一個主權國家，也是全球貿易的重要夥伴。
美國聯邦海事委員會（FMC）上周表示，中國對懸掛巴拿馬國旗船隻的扣押數量激增，似乎與巴拿馬法院對長和的裁決有關。魯比奧的聲明稱，相關主權裁決維護了透明度和法治，並讓私營企業對公共利益負責。
中國外交部3月27日曾回應稱，中方在巴拿馬有關港口問題上的立場明確，美方一再說三道四只能暴露自身霸佔運河的圖謀。
路透社上周引述勞氏海事情報（Lloyd's List Intelligence）的報告指，自3月8日以來，被扣押的相關船隻數量已接近70艘。
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