巴拿馬法院裁定港口合同違憲　魯比奧：美方對裁決感鼓舞

巴拿馬最高法院1月29日裁定李嘉誠旗下長江和記實業有限公司在巴拿馬運河附近經營兩處港口的合同違憲，美國務卿魯比奧（Marco Rubio）翌日在社交媒體發文，讚賞巴拿馬法院的決定。



路透社報道，魯比奧30日在社交媒體X發文稱：「美國對巴拿馬最高法院最近裁定向中國授予港口特許權違憲的決定感到鼓舞。」

巴拿馬港口公司 - 巴爾博亞港 – 巴拿馬（長和官網）

美國眾議院中國問題特別委員會主席莫倫納（John Moolenaar）也另發聲明，稱法院的決定對美國、巴拿馬以及所有認識到運河對國家安全重要性的盟友來說都是一場勝利。

莫倫納表示：「西半球不歡迎中國的惡意影響，至關重要的是，運河上的所有港口都必須委託給與我們擁有共同價值觀的營運商。」

2026年1月28日，美國華盛頓特區，國務卿魯比奧（Marco Rubio）在國會出席參議院外交關係委員的聽證會時發表講話。（Reuters）

對此，中國外交部批評這些裁決有悖於巴拿馬當地法律，並表示中方將採取一切必要措施，堅決維護中企權益。港政也回應指，對巴拿馬法院做法表示強烈不滿及堅決反對。